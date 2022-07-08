Затримано коригувальника вогню окупантів на Дніпропетровщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Запорізької області за фактом державної зради в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, у період з лютого по червень 2022 року чоловік за обіцяну грошову винагороду систематично передавав представникам РФ за допомогою месенджерів "Viber" та "Telegram" інформацію стосовно розташування об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, особового складу та позицій ЗСУ, переміщення військової техніки на території м. Запоріжжя та Дніпропетровської області.

"Також він надавав інформацію стосовно результатів вже здійснених обстрілів таких об’єктів. Отримана від підозрюваного інформація використовувалась державою-окупантом під час військової агресії проти України для планування первинних та повторних ракетних обстрілів таких об’єктів", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що чоловіка викрито у Нікопольському районі на Дніпропетровщині, під час огляду у нього виявлено та вилучено мобільний телефон, який використовувався для протиправної діяльності.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.