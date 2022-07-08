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Затримано коригувальника вогню окупантів на Дніпропетровщині, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Запорізької області за фактом державної зради в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора. 

За даними слідства, у період з лютого по червень 2022 року чоловік за обіцяну грошову винагороду систематично передавав представникам РФ за допомогою месенджерів "Viber" та "Telegram" інформацію стосовно розташування об’єктів критичної інфраструктури, військових об’єктів, особового складу та позицій ЗСУ, переміщення військової техніки на території м. Запоріжжя та Дніпропетровської області.

"Також він надавав інформацію стосовно результатів вже здійснених обстрілів таких об’єктів. Отримана від підозрюваного інформація використовувалась державою-окупантом під час військової агресії проти України для планування первинних та повторних ракетних обстрілів таких об’єктів", - йдеться у повідомленні.

Затримано коригувальника вогню окупантів на Дніпропетровщині, - Офіс генпрокурора 01

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Також зазначається, що чоловіка викрито у Нікопольському районі на Дніпропетровщині, під час огляду у нього виявлено та вилучено мобільний телефон, який використовувався для протиправної діяльності.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Автор: 

армія рф (17359) затримання (4339) обстріл (28449) шпигунство (991) Запорізька область (3601) колабораціонізм (1158) Офіс Генпрокурора (3249) Дніпропетровська область (3718)


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Топ коментарі
+26
Ворога потрібно знати в лице! Навіщо ви закриваєте писок цього виродка??
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08.07.2022 11:03
+14
5-а колона руSSкого міра-це найстрашніша зброя рашистів-путіністів....

скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
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08.07.2022 11:02
+10
А шо морду рашистского ******************* Украины слабо показать? Никак не пойму почему вы обличие предателей никогда не показуете? Ну ладно там пьяниц или воров, а предателей или любителей руськаго мира? Или думаете что они исправятся? Самим не смешно???
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08.07.2022 11:11
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5-а колона руSSкого міра-це найстрашніша зброя рашистів-путіністів....

скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
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08.07.2022 11:02 Відповісти
Ворога потрібно знати в лице! Навіщо ви закриваєте писок цього виродка??
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08.07.2022 11:03 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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08.07.2022 11:10 Відповісти
Знищений при спробі втечі після рішення суду!
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08.07.2022 11:24 Відповісти
Разом із суддею!!
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08.07.2022 11:25 Відповісти
И почему их по закону военного времени сразу не расстреливают?
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08.07.2022 11:09 Відповісти
А де такий "закон" бачив? Покажи мені його!
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08.07.2022 11:42 Відповісти
А шо морду рашистского ******************* Украины слабо показать? Никак не пойму почему вы обличие предателей никогда не показуете? Ну ладно там пьяниц или воров, а предателей или любителей руськаго мира? Или думаете что они исправятся? Самим не смешно???
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08.07.2022 11:11 Відповісти
Він ще у статусі підозрюваного. У мене дещо інше запитання - яка інформаційна цінність запікселеного фото? Нахіба мережу перевантажувати?
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08.07.2022 11:16 Відповісти
Скоріш за все, що:
1. Він і дійсно, поки що, лише підозрюваний
2. У нього, напевно, є сім'я, яка могла і не знати про його діяльність (під час війни про наслідки для цієї сім'ї можна тільки здогадуватись)
3. З картинкою стаття виглядає більш привабливою і створює ефект достовірності. (в правдивості не сумніваюся, але просто текст, в наш час, часто сприймається як "вкид")
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08.07.2022 11:49 Відповісти
это вы еше не видели фото разыскиваемых преступников в Германии
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08.07.2022 13:14 Відповісти
А може цей" дєятєль, диверсант", був замічений десь і кимось ще? Війна ж! А то зловили по живому , на місці злочину, коригувальника, насильника дітей, вбивцю і закривають морду -ліца... "Дєрьмократія...?" Застав дурного Богу молитись він і лоб розіб'є" Дебілізм..?!
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08.07.2022 11:36 Відповісти
Давайте вже публічну страту судом Лінча - виведіть на площу, прив'яжіть до бетонного столба, поставте плакат з описом дій та кількістю загиблих. Поруч покладіть пару бит, гірку каменів, балончики з аерозолями та запальнички. Народ зрозуміє що робити - дайте місцевій громаді право карати!
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08.07.2022 11:12 Відповісти
Да покажите уже его ***** ,
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08.07.2022 11:15 Відповісти
Яке ж це "фото"?!
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08.07.2022 11:25 Відповісти
Яке яскраве фото - «Пика в вогні»!
Може ж її натовкли гарненько перед фотосесією?
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08.07.2022 11:56 Відповісти
Это не корректировщик,это какая то мазня для лохов.
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08.07.2022 14:01 Відповісти
 
 