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Командир 20-й дивизии ВС РФ Горобец уничтожен ударом украинского HIMARS. ФОТО

Вооруженными силами Украины ликвидированы командиры оккупационной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Командир 20-й дивизии ВС РФ Горобец уничтожен ударом украинского HIMARS 01

Согласно сообщению официально денацифицировались и демилитаризировались:

  • Командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Горобец Алексей Николаевич
  • Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Мукатов Канат Калимандденович
  • Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник Аврамченко Алексей Юрьевич

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"Командир 20-й МСД полковник Алексей Николаевич Горобец так прекрасно показал имеющиеся боевые возможности вооружения и военной техники, что узнавать его пришлось по ДНК (хотя, судя по фото, Леха явно ждал какой-то подставы)", - написал блогер Necro Mancer.

Командир 20-й дивизии ВС РФ Горобец уничтожен ударом украинского HIMARS 02

Командир 20-й дивизии ВС РФ Горобец уничтожен ударом украинского HIMARS 03

армия РФ (19210) потери (4382)


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Топ комментарии
+92
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12.07.2022 19:56
+54
Мабуть поцілили в елітний свинарник...
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12.07.2022 19:58
+43
земля бетоном
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12.07.2022 19:57
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А Леха, недрузі наші "на Украінє" означає - свиня
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13.07.2022 08:13 Ответить
https://ibb.co/CVMmmQZ
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13.07.2022 08:14 Ответить
Ага. І здоровья всєм погібшим за *****.
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13.07.2022 10:22 Ответить
Ну і що ж ви ввесь час кричете, що немає хороших руських, а я ось, тільки тут, бачу аж трьох! Ну погодьтеся, які хороші, адже приєдналися до 37 000 не менш, таких же хороших!
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13.07.2022 10:27 Ответить
Вони вже в "раю"? Ну і слава богу.
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13.07.2022 11:01 Ответить
СЛАВА ЗСУ! СЛАВА українським артилеристам-ракеникам! Сердешна подяка нашим друзям із США та НАТО!
Що тут ще сказати?
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13.07.2022 11:00 Ответить
Ти ба! Триголового Змія-Горинича замочили
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13.07.2022 11:20 Ответить
По ****** видно что кац, обделеный умом
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13.07.2022 11:24 Ответить
Встречай HIMARS, Горобец!
То летит к тебе 3.14здец! 💀
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13.07.2022 12:11 Ответить
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