Командир 20-й дивизии ВС РФ Горобец уничтожен ударом украинского HIMARS. ФОТО

Вооруженными силами Украины ликвидированы командиры оккупационной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Согласно сообщению официально денацифицировались и демилитаризировались:

Командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Горобец Алексей Николаевич

Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Мукатов Канат Калимандденович

Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник Аврамченко Алексей Юрьевич

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"Командир 20-й МСД полковник Алексей Николаевич Горобец так прекрасно показал имеющиеся боевые возможности вооружения и военной техники, что узнавать его пришлось по ДНК (хотя, судя по фото, Леха явно ждал какой-то подставы)", - написал блогер Necro Mancer.