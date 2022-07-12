Командир 20-й дивизии ВС РФ Горобец уничтожен ударом украинского HIMARS. ФОТО
Вооруженными силами Украины ликвидированы командиры оккупационной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Согласно сообщению официально денацифицировались и демилитаризировались:
- Командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Горобец Алексей Николаевич
- Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Мукатов Канат Калимандденович
- Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник Аврамченко Алексей Юрьевич
"Командир 20-й МСД полковник Алексей Николаевич Горобец так прекрасно показал имеющиеся боевые возможности вооружения и военной техники, что узнавать его пришлось по ДНК (хотя, судя по фото, Леха явно ждал какой-то подставы)", - написал блогер Necro Mancer.
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