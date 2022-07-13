Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране. ФОТОрепортаж
Восстановление Украины должно обеспечить восстановление принципов жизни и совершенно новый уровень безопасности по всей нашей стране.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Восстановить Украину – это восстановить принципы жизни, восстановить пространство жизни, восстановить то, что делает людей людьми. Конечно, это означает масштабное строительство. Конечно, это означает большое финансирование и колоссальные инвестиции. Конечно, это означает совершенно новый уровень безопасности по всей нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией", - отметил глава государства.
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+46 Мирон Левицький #513800
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+34 Bodalux
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+28 Kolja Stambulskij
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пожарілі
щось мені здається шо і з відбудовою буде як і з шашликами
Цій гідрі потрібно рубати голову (Портнов-Дермак) - решті по дам їх.
Уряд Швеції переслав на спеціальний рахунок у Нацбанку для ВСУ 1,7 мильярда гривень...,,,💪💙💛Щира дяка справжнім братам шведам...
Чи як до жирафа доходить з двадцятого разу ??
дороги із світлофорами
А ви що, про ЗСУ подумали ?
1. восстанавливать надо только те города , где есть производства , а значит есть работа для жителей.
2. Надо восстанавливать села ‼️‼️‼️ т к Украина - це житница мира . На карте Украины с сёлами и районными центрами должна быть нанесена сеть ТОРГОВЫХ МАЙДАНЧИКОВ , как это сделано в Словакии . Это не базар и не мелкие магазинчики - это крупные сетевые магазины ( супермаркеты, спортивные, строительные , китайская мелочевка типа КИТСИ и т д )
ТАКИЕ МАЙДАНЧИКИ должны находится на расстоянии НЕ ЗАТРАТНОМ для подъезда окружных жителей.
УЧИТЕСЬ , блин , у словаков ‼️‼️‼️‼️
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАЙДАНЧИКИ С ПОЛНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ - дороги, большие общие паровки, супермаркеты крупные , Макдональдс с детской площадкой, магазины электроники , строительные и т д
Вот Австрия - страна маленьких населенных пунктов , АГРАРНАЯ. Такая расстановка торговых площадок действует и там . Для жителя любого городка доехать максимум 10 км и полностью сделать все закупки . На таких площадках количество марок известных супермаркетов доходит до 5-6 штук . Вот в КИТСИ - Билла, Меркур, Лидл и т д все в одном ряду . Можно зайти и выбрать что нужно и авто рядом на удобной парковке
ти зараз предаєш народ,в тебе нема майбутнього з Україною!
Он восстанавливать Украину точно не будет=) как и его пейзаны аферистовичи и прочие безумные арахамии =)
Снаряди 152 мм. шукайте, блд...
Так чому тоді Головнокомандуючого у підлеглих якого на фронті відсутні гармати і снаряди так постійно непокоїть питання скільки ж нам дадуть і коли дадуть на відбудову? А можливо краще попросити західних партнерів лінії по виробництву снарядів 152 і 155 мм? Що там складного, в роки другої світової підлітки і пенсіонери точили снаряди за Уралом в наспіх побудованих цехах без опалення
І ні слова каяття перед українським народом, не кажучи вже про відставку хоча б своїх поплічників!
Цей довбень знову курнув ?
Думається, що США "зєбланам" покажуть ...
і можна знову красти
Звичайно, це означає масштабне будівництво.
Звичайно, це означає масштабне крадівництво.
Войну уже выиграл?