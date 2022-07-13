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Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране. ФОТОрепортаж

Восстановление Украины должно обеспечить восстановление принципов жизни и совершенно новый уровень безопасности по всей нашей стране.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановить Украину – это восстановить принципы жизни, восстановить пространство жизни, восстановить то, что делает людей людьми. Конечно, это означает масштабное строительство. Конечно, это означает большое финансирование и колоссальные инвестиции. Конечно, это означает совершенно новый уровень безопасности по всей нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией", - отметил глава государства.

Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране 01
Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране 02
Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране 03
Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране 04
Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране 05
Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране 06
Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране 07
Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране 08
Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране 09

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Зеленский Владимир (20362) инвестиции (1164) восстановление (210) разрушение (162)


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Топ комментарии
+46
Але грошей тобі ніхто не дасть.
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13.07.2022 14:12
+34
Ї*блан тупорилий! Звідки інвестиції, від кого гарантії безпеки? У нас війна повномасштабна і кінця-краю не видно, а воно вже "повітряні замки будує".Яке ж воно кончене....(((
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13.07.2022 14:19
+28
зелені ворувати паскуди потирають липкі долоньки....Дерьмака спершу прибери....
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13.07.2022 14:13
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Але грошей тобі ніхто не дасть.
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13.07.2022 14:12 Ответить
З дерьмаком будете дерибанить, чи він вже Ростові?
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13.07.2022 14:26 Ответить
Не турбуйтеся, преzeдент єрмак керує у Києві, аж гай гуде!
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13.07.2022 14:29 Ответить
В них аж слина вже тече.
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13.07.2022 14:34 Ответить
А кому дадуть?
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13.07.2022 14:26 Ответить
Украине дадут. Ее народу. А Боневтик с его холуями пусть готовится отвечать по статье 111 УК Украины.
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13.07.2022 15:07 Ответить
а нАріду халяви не буде?
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13.07.2022 18:00 Ответить
І правильно зроблять.
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13.07.2022 14:27 Ответить
Назріває велике крадівництво. пардон! Будівництво.
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13.07.2022 14:30 Ответить
відбудівництво!
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13.07.2022 18:01 Ответить
Готуй комсомольську лопату 40х60 загрібати бабло.
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13.07.2022 14:12 Ответить
Там не лопата ,там экскаватор нужен. Только не понятно зачем им столько денег? Не должность ли президента РФ купить хотят.
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13.07.2022 14:39 Ответить
зелені ворувати паскуди потирають липкі долоньки....Дерьмака спершу прибери....
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13.07.2022 14:13 Ответить
Дерьмак это следствие. Был-бы не он так кто-то другой подобный. Зеля подбирал под себя. Богдана еще не забыли? А Гончарука?
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13.07.2022 15:10 Ответить
Де ти раніше був? Навіть зараз не всі замовлення воєнні зроюленні для безпеки/ Де чистки в ладі від колоборантів? Їх нема і не буде бо Зе сам такий
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13.07.2022 14:13 Ответить
Викинь дєрьмака з ОП,тріпло.
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13.07.2022 14:15 Ответить
И назначь наконец выгравшего конкурс прокурора САП, как уже год обещал Байдену и послам
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13.07.2022 14:18 Ответить
и нам
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13.07.2022 14:24 Ответить
Єрмака з Татаровим прибери. І назнач, уже законно вибраного, прокурора САП. Інакше інвестицій не буде.
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13.07.2022 14:16 Ответить
Шо там по дерьмаку? Ты уже миллиард деревьев посадил и на шашлыки съездил, упыри бл зелёные
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13.07.2022 14:18 Ответить
Щоб ти здихав у тяжких муках .
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13.07.2022 14:18 Ответить
як феномен Щось трохи бентежить вислів «відновити принципи життя». Життя само все пояснює, які до біса принципи треба поновлювати? Чи тільки мені так здається?
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13.07.2022 14:18 Ответить
Це мені нагадує "В має будєм жаріть шашликі"
пожарілі

щось мені здається шо і з відбудовою буде як і з шашликами
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13.07.2022 14:19 Ответить
Де гарантії того, про що воно бреше?
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13.07.2022 14:19 Ответить
Ї*блан тупорилий! Звідки інвестиції, від кого гарантії безпеки? У нас війна повномасштабна і кінця-краю не видно, а воно вже "повітряні замки будує".Яке ж воно кончене....(((
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13.07.2022 14:19 Ответить
Взагалі коли не маєш щось толкового запропонувати по порядку денному (тобто план перемоги) - то тоді починаєш несту всяку позитивну х..ню, яке немає жодного відношення до сьогодення
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13.07.2022 14:24 Ответить
Скажіть, будь ласка, яка літера під зірочкою ховається??
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13.07.2022 16:05 Ответить
це наголос на першу літеру. з протяжкою. їїїблан
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13.07.2022 16:28 Ответить
Какие инвестиции в страну с коррупционной властью? Ограниченные интеллектуальные возможности мешают понять ему простые вещи
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13.07.2022 14:21 Ответить
САП, НАБУ, Дермаковщина?
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13.07.2022 14:22 Ответить
Черга вишикувалась з бажаючих вкинуть гроші у ваші офшори, та офшори бабломойського.
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13.07.2022 14:22 Ответить
Жизнь висит на нитке, а дурак думает о прибытке!
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13.07.2022 14:23 Ответить
от этого дегенерата тошнит......
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13.07.2022 14:23 Ответить
Нью Васюкі анонсує
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13.07.2022 14:24 Ответить
"и тут Остапа пронесло". Какие могут быть инвестиции в страну, где миллионы беженцев, разрушены все аэропорты и инфраструктура... Первыми убегут экспортеры и IT, они хорошо запомнят как их грабили на курсе...
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13.07.2022 16:15 Ответить
блогер ти наш хочеш заговорити відосіками і фотками все, але Ермака і Портнова не повинно бути все просто або вони двое або Україна якщо вибереш їх то тобі спокою не дадуть ніколи вже, перечекати не вийде не думай шо ти один хитрожопий
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13.07.2022 14:27 Ответить
і Татарова
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13.07.2022 14:28 Ответить
Портнов-Дермак, Татаров, Демченко, Падляк... Верещук.... і більш дрібні це все послідки одного калу.

Цій гідрі потрібно рубати голову (Портнов-Дермак) - решті по дам їх.
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13.07.2022 15:05 Ответить
і зєля!
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13.07.2022 18:03 Ответить
абсолютно новий рівень крадівництва буде
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13.07.2022 14:27 Ответить
Бубочка вже "устал от вайни", в Оман хочеться ще разок злітати прямо з Буковеля)
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13.07.2022 14:35 Ответить
********* *********** ***************** ********* ********** ******* * *********** ********* ** ************ ********** ********** ****** *********** ********** ну дурак, это если без матов
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13.07.2022 14:29 Ответить
Той випадок, коли немає що відповісти на звинувачення свого босса Єрмака і доводиться сцяти у вуха лохторату про новий «кінець епохи бідності». А фінансування де візьмеш, зєбіл блд?
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13.07.2022 14:30 Ответить
Ви ще разів три Вікторію Спартц на юх пошліть - і починайте будувати. У свїй голові. Посмокчуючи лапу.
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13.07.2022 14:36 Ответить
Бєня теперь зможет нармальна жіть, а не как лось.
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13.07.2022 14:36 Ответить
безпека України починається з кушетки секретута д"Єрмака..(
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13.07.2022 14:41 Ответить
Это что, снова про "велике будивництво"? Фантазер-мечтатель еще не вышел из школьного возраста....
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13.07.2022 14:46 Ответить
Кодломойские чуваки любят гроші гроші ц гроші...
Уряд Швеції переслав на спеціальний рахунок у Нацбанку для ВСУ 1,7 мильярда гривень...,,,💪💙💛Щира дяка справжнім братам шведам...
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13.07.2022 14:46 Ответить
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13.07.2022 14:47 Ответить
Спочатку перевірити всю владу на детекторі брехні, а також поліцаїв та прокурорів.Майже всі зрадники сидять там.Потім можна говорити про безпеку.
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13.07.2022 14:48 Ответить
рука ж оп-ы пилять устанет? ))
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13.07.2022 14:51 Ответить
А гроші щоб ішли , як і озброєння, безпосередньо серез Генеральний штаб ЗСУ! І всю критичну інфраструктуру відбудовувати силами інженерних військ! 🙂
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13.07.2022 14:51 Ответить
Відновлення, але без турбозелених. Читаю про Федорова Мелітополь, не вірила йому,але на сьогодні він поряд з ЗСУ, на нього розраховані партизани і на ньому місто і люди. Такі нові і повинні відстроювати нове життя .Почніть Україну з достойних і вірних.
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13.07.2022 14:56 Ответить
ТА Х*Р ТОБІ, А НЕ ГРОЩІ НА ВІДБУДОВУ УКРАЇНИ ПОКИ НЕ ЗВІЛЬНИШ ЄРМАКА.
Чи як до жирафа доходить з двадцятого разу ??
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13.07.2022 15:02 Ответить
ЗЄльоним денег в руки не давать!
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13.07.2022 15:03 Ответить
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13.07.2022 15:05 Ответить
🤣🤣🤣
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13.07.2022 15:07 Ответить
Абсолютно новий рівень безпеки -
дороги із світлофорами

А ви що, про ЗСУ подумали ?
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13.07.2022 15:05 Ответить
ВІДБУДОВА МІСТ - пока все спорят , кто-то должен посмотреть как живут соседские страны , а не Франция и Британия
1. восстанавливать надо только те города , где есть производства , а значит есть работа для жителей.
2. Надо восстанавливать села ‼️‼️‼️ т к Украина - це житница мира . На карте Украины с сёлами и районными центрами должна быть нанесена сеть ТОРГОВЫХ МАЙДАНЧИКОВ , как это сделано в Словакии . Это не базар и не мелкие магазинчики - это крупные сетевые магазины ( супермаркеты, спортивные, строительные , китайская мелочевка типа КИТСИ и т д )
ТАКИЕ МАЙДАНЧИКИ должны находится на расстоянии НЕ ЗАТРАТНОМ для подъезда окружных жителей.

УЧИТЕСЬ , блин , у словаков ‼️‼️‼️‼️

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАЙДАНЧИКИ С ПОЛНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ - дороги, большие общие паровки, супермаркеты крупные , Макдональдс с детской площадкой, магазины электроники , строительные и т д

Вот Австрия - страна маленьких населенных пунктов , АГРАРНАЯ. Такая расстановка торговых площадок действует и там . Для жителя любого городка доехать максимум 10 км и полностью сделать все закупки . На таких площадках количество марок известных супермаркетов доходит до 5-6 штук . Вот в КИТСИ - Билла, Меркур, Лидл и т д все в одном ряду . Можно зайти и выбрать что нужно и авто рядом на удобной парковке
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13.07.2022 15:06 Ответить
у нас інакше - треба будувати дороги бо там можна вкрасти трильйони
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13.07.2022 15:21 Ответить
боневтик вже готується до використання інвестицій....він вже переміг !!!!
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13.07.2022 15:14 Ответить
вова,не твого ума діло,що ми українці будемо робити після війни!
ти зараз предаєш народ,в тебе нема майбутнього з Україною!
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13.07.2022 15:16 Ответить
Вова, что там по Ермаку?
Он восстанавливать Украину точно не будет=) как и его пейзаны аферистовичи и прочие безумные арахамии =)
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13.07.2022 15:16 Ответить
Все базується на довірі. Поки що адміністрації Зеленського довіри від США і ЕС немає. Будуть обіцянки інвестицій, але все буде привязане до реальних реформ, і поки Ярмак і Ко в адмінстрації, і Зеленський його покриває, зрушень не буде. Зеленському пора задуматися, чи варта тримати країну в заручниках.
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13.07.2022 15:19 Ответить
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13.07.2022 15:24 Ответить
Невже ще хтось вірить найбрехливішому президентові України?
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13.07.2022 15:25 Ответить
Цікаво, ЗЄ хоч розуміє те, що читає на камеру?
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13.07.2022 15:26 Ответить
В тебе під носом дермак і татаров зрадники, поліція корумпована і зрадники, СБУ так само за винятком...
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13.07.2022 15:27 Ответить
Пік війни, орки все ще рухаються, чверть країни а окупації, а вони з Бєнєю вже гроші на відновлення ділять?
Снаряди 152 мм. шукайте, блд...
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13.07.2022 15:28 Ответить
Війна закінчена чи я щось проспав???? Над Херсоном і Маріуполем вже жовто-блакитні прапори чи їх просто вітер здув? Мабудь все таки ні і до перемоги як раніше казали "до москви раком".
Так чому тоді Головнокомандуючого у підлеглих якого на фронті відсутні гармати і снаряди так постійно непокоїть питання скільки ж нам дадуть і коли дадуть на відбудову? А можливо краще попросити західних партнерів лінії по виробництву снарядів 152 і 155 мм? Що там складного, в роки другої світової підлітки і пенсіонери точили снаряди за Уралом в наспіх побудованих цехах без опалення
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13.07.2022 15:30 Ответить
Та ні коломойский вже призначив к цим грошам куратором кирюшу тимошенко такого же шпиндика як зеленський який керував велике крадівництво і який через пів года каденціі кловуна на посаді пре подарував жінці дом під киевом.Ну дуже талановита людина і головне що кореш пре він з ним прийшов він йому 100% довіряя ну і прям до гробової доски так щзо радійте зеленоблоти інвестиціі в надійних кишенях бені
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13.07.2022 16:17 Ответить
Побачили вже твоє велике будівництао, мільярд дерев, наїлися шашликів і маємо тепер безпеку по Зе!ленські. А скільки людей втратили життя чи отримали каліцтво через твоє розуміння безпеки!
І ні слова каяття перед українським народом, не кажучи вже про відставку хоча б своїх поплічників!
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13.07.2022 16:20 Ответить
Колосальні ?
Цей довбень знову курнув ?
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13.07.2022 16:43 Ответить
Это ж он пел пародию: " Я вижу апельсин,я вижу бабуин, нельзя с амфетамином мешать кокаин. "
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13.07.2022 19:08 Ответить
«Віце препіздєнт Єлдак не дозволить. Не для цього він на кагебе працює в ОПі, щоб Україну відбудовувати. З нього її знищення ж і почалось.
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13.07.2022 17:14 Ответить
Мріє, падлюка зелена, тут "прибарахлицца"?
Думається, що США "зєбланам" покажуть ...
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13.07.2022 17:19 Ответить
Колосальне крадівництво😎!
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13.07.2022 17:21 Ответить
Цирк продовжується. клоун на сцені.
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13.07.2022 17:28 Ответить
Треба зайти на московію та набрати полонених - тоді буде дешевше. Най відробляють падлюки, що наробили. А без перемоги, то тілько гроші на вітер.
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13.07.2022 17:46 Ответить
Шашлыки дорогие получились...., не так ли, ЗЕленский ?
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13.07.2022 17:47 Ответить
головне перемогти війну.... в голові!
і можна знову красти
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13.07.2022 17:49 Ответить
Зеленський про відбудову України: Колосальні інвестиції і абсолютно новий рівень безпеки по всій країні. - тут зеленський правий але також потрібно очистити владу від різної шелупені і на всіх рівнях не дивлячись хто з якого "кварталу"
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13.07.2022 17:54 Ответить
Дарма руки потирає, та спішить пропіаритись. Поки антикорупційні реформи не виконає, не бачити зеленим грошики навіть онлайн.
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13.07.2022 18:05 Ответить
Звичайно, це означає велике фінансування й колосальні інвестиції.
Звичайно, це означає масштабне будівництво.
Звичайно, це означає масштабне крадівництво.
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13.07.2022 18:07 Ответить
Дурень думкою багатіє.
Войну уже выиграл?
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13.07.2022 18:08 Ответить
Слиною аж захльобується, мабуть зовсім прейшов на грошову дієту. Срати скоро буде жованими купюрами.
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13.07.2022 18:34 Ответить
Зеленский , сначала Ермак , потом все остальное , с Ермаком и Татаровым тебе ******** денег никто не даст . Дурных нема
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13.07.2022 19:29 Ответить
 
 