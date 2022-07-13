Зеленский о восстановлении Украины: Колоссальные инвестиции и совершенно новый уровень безопасности по всей стране. ФОТОрепортаж

Восстановление Украины должно обеспечить восстановление принципов жизни и совершенно новый уровень безопасности по всей нашей стране.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Восстановить Украину – это восстановить принципы жизни, восстановить пространство жизни, восстановить то, что делает людей людьми. Конечно, это означает масштабное строительство. Конечно, это означает большое финансирование и колоссальные инвестиции. Конечно, это означает совершенно новый уровень безопасности по всей нашей стране, которой и дальше жить рядом с Россией", - отметил глава государства.



















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