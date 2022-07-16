В Курской области РФ сообщили об обстреле поселка. ФОТО

Россияне утверждают, что поселок был обстрелян из минометов. И сообщают, что возник пожар.

Об этом пишет в телеграме губернатор Курской области Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, от обстрела пострадал поселок Теткино. Он сообщает о "более 20 прилетах".

Пострадавших нет, есть незначительные повреждения нескольких домов.

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Ранее главы Курской и Белгородской областей РФ уже много раз заявляли об обстрелах "со стороны Украины", на которую напала Россия.



