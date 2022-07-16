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Новости Фото Война
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В Курской области РФ сообщили об обстреле поселка. ФОТО

Россияне утверждают, что поселок был обстрелян из минометов. И сообщают, что возник пожар.

Об этом пишет в телеграме губернатор Курской области Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, от обстрела пострадал поселок Теткино. Он сообщает о "более 20 прилетах".

Пострадавших нет, есть незначительные повреждения нескольких домов.

Также смотрите: Обстрел Краматорска - кадры взрыва в центре города. ВИДЕО

Ранее главы Курской и Белгородской областей РФ уже много раз заявляли об обстрелах "со стороны Украины", на которую напала Россия.

В Курской области РФ сообщили об обстреле поселка 01
В Курской области РФ сообщили об обстреле поселка 02

обстрел (27151) россия (95526) Курск (1097)


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Топ комментарии
+15
с рогатки обстреляли?
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16.07.2022 08:13
+13
Русские "герои" возвратились к себе домой.... обыкновенные разборки
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16.07.2022 08:17
+13
де на фото знищені і спалені будинки Теткіно де рогромлений центр будинок культури? де трупи людей або ранені в крові людей? і що за скло на фото вибите якимсь місцевим школяром-гопніком?
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16.07.2022 08:17
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с рогатки обстреляли?
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16.07.2022 08:13 Ответить
Бухие ахотники....
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16.07.2022 09:25 Ответить
Понад 20 прильотів і 2-і дірки...
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16.07.2022 08:15 Ответить
Русские "герои" возвратились к себе домой.... обыкновенные разборки
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16.07.2022 08:17 Ответить
де на фото знищені і спалені будинки Теткіно де рогромлений центр будинок культури? де трупи людей або ранені в крові людей? і що за скло на фото вибите якимсь місцевим школяром-гопніком?
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16.07.2022 08:17 Ответить
Для определения "украинского нацизма", хватит всего только две дырочки с маленький камень! Это руZZкое "азвабадитили" миротворят в Виннице, Краматорске и ТД.
Вы нипанимаете, это другое! ©
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16.07.2022 08:53 Ответить
Не спится с утра местной алкашне....Вот и все😀
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16.07.2022 08:18 Ответить
В тітькіно глубінньій народ курянє почав вилазити з кущів і намагається з'ясувати чому йому так соромно і перед ким ...
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16.07.2022 08:30 Ответить
та то куйня, расейский самострел не более.....
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16.07.2022 08:32 Ответить
Толи ещё будет. Вот кода буряты будут выяснять семейные отношения с, например, кадыровцами, вот тогда пойдёт веселуха. Двумя дырками кацапы не отделаются
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16.07.2022 08:35 Ответить
Влада рашки визнає,що люди самі молотками розбивають вікна і плитку,щоб отримати безкоштовний ремонт від держави.Вони що,цю дірку від молотка шочуть поставити поряд з згорівшим торговим центром,ідіоти?
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16.07.2022 08:39 Ответить
Ого дом разворотило. Из рогатки обстрел был?
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16.07.2022 08:42 Ответить
Промахнулися жопорукі. Гатили по околицям Білопілля, а Тьоткіно поблизу, з десяток км.
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16.07.2022 08:54 Ответить
Как-цапи з села Дядьково обстріляли селище Тьоткіно.
Чудасія. Мабуть бражку тьотківці дядьківцям не продали і баб не "виписали" на ніч
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16.07.2022 09:00 Ответить
Хвейєрверки запускали?
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16.07.2022 09:02 Ответить
Та ні, не поділили фанфурік "Настойки боярышника". То один кацап іншому захерачив каменюкою у вікно.
Все скрєпно!
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16.07.2022 09:15 Ответить
А наша реакция должна быть такой
Ну и что???!!!
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16.07.2022 09:33 Ответить
Ага, ага, набухались, популяли из ружей, а белочка подсказала, что это минометы были.
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16.07.2022 09:34 Ответить
Врут. Они сами себя обстреляли!
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16.07.2022 09:43 Ответить
Ідіоти кончені настільки тупі, що навіть не в змозі сфальсифікувати щось хоч віддалено схоже на справжній обстріл з мінометів...
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16.07.2022 10:02 Ответить
Який звірячий обстріл, які шокуючі руйнування.)))
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16.07.2022 10:06 Ответить
они мало того что врут когда сами что то обстреливают
так еще и жалуются как малые дети на каждую дырку в окне
идиоты
своему фсб и шайге претензии предъявляйте
они вас по немного (пока еще по немного) обстреливают
скоро будут как донецк обстреливать, чтобы не расслаблялись
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16.07.2022 10:13 Ответить
 
 