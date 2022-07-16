В Курской области РФ сообщили об обстреле поселка. ФОТО
Россияне утверждают, что поселок был обстрелян из минометов. И сообщают, что возник пожар.
Об этом пишет в телеграме губернатор Курской области Роман Старовойт, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, от обстрела пострадал поселок Теткино. Он сообщает о "более 20 прилетах".
Пострадавших нет, есть незначительные повреждения нескольких домов.
Ранее главы Курской и Белгородской областей РФ уже много раз заявляли об обстрелах "со стороны Украины", на которую напала Россия.
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Чудасія. Мабуть бражку тьотківці дядьківцям не продали і баб не "виписали" на ніч
Все скрєпно!
Ну и что???!!!
так еще и жалуются как малые дети на каждую дырку в окне
идиоты
своему фсб и шайге претензии предъявляйте
они вас по немного (пока еще по немного) обстреливают
скоро будут как донецк обстреливать, чтобы не расслаблялись