В Курській області РФ повідомили про обстріл селища. ФОТО

Росіяни твердять, що селище обстріляли з мінометів. Та повідомляють, що виникла пожежа.

Про це пише у телеграмі губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від обстрілу постраждало селище Тьоткіно. Він повідомляє про "понад 20 прильотів".

Постраждалих нема, є незначні пошкодження кількох будинків.

Також читайте: 70% ракетних ударів Росія завдає по мирних цілях, - Міноборони

Раніше очільники Курської та Бєлгородської областей РФ вже багато разів заявляли про обстріли "з боку України", на яку напала Росія.



