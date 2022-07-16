В Курській області РФ повідомили про обстріл селища. ФОТО
Росіяни твердять, що селище обстріляли з мінометів. Та повідомляють, що виникла пожежа.
Про це пише у телеграмі губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, від обстрілу постраждало селище Тьоткіно. Він повідомляє про "понад 20 прильотів".
Постраждалих нема, є незначні пошкодження кількох будинків.
Раніше очільники Курської та Бєлгородської областей РФ вже багато разів заявляли про обстріли "з боку України", на яку напала Росія.
Топ коментарі
+15 Евгений Гриб #426942
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+13 Нина Лабунская
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+13 Nikolai Chizhevsky
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Чудасія. Мабуть бражку тьотківці дядьківцям не продали і баб не "виписали" на ніч
Все скрєпно!
Ну и что???!!!
так еще и жалуются как малые дети на каждую дырку в окне
идиоты
своему фсб и шайге претензии предъявляйте
они вас по немного (пока еще по немного) обстреливают
скоро будут как донецк обстреливать, чтобы не расслаблялись