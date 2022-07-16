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Новини Фото Війна
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В Курській області РФ повідомили про обстріл селища. ФОТО

Росіяни твердять, що селище обстріляли з мінометів. Та повідомляють, що виникла пожежа.

Про це пише у телеграмі губернатор Курської області Роман Старовойт, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, від обстрілу постраждало селище Тьоткіно. Він повідомляє про "понад 20 прильотів".

Постраждалих нема, є незначні пошкодження кількох будинків.

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Раніше очільники Курської та Бєлгородської областей РФ вже багато разів заявляли про обстріли "з боку України", на яку напала Росія.

В Курській області РФ повідомили про обстріл селища 01
В Курській області РФ повідомили про обстріл селища 02

Автор: 

обстріл (28472) росія (65162) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+15
с рогатки обстреляли?
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16.07.2022 08:13
+13
Русские "герои" возвратились к себе домой.... обыкновенные разборки
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16.07.2022 08:17
+13
де на фото знищені і спалені будинки Теткіно де рогромлений центр будинок культури? де трупи людей або ранені в крові людей? і що за скло на фото вибите якимсь місцевим школяром-гопніком?
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16.07.2022 08:17
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с рогатки обстреляли?
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16.07.2022 08:13 Відповісти
Бухие ахотники....
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16.07.2022 09:25 Відповісти
Понад 20 прильотів і 2-і дірки...
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16.07.2022 08:15 Відповісти
Русские "герои" возвратились к себе домой.... обыкновенные разборки
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16.07.2022 08:17 Відповісти
де на фото знищені і спалені будинки Теткіно де рогромлений центр будинок культури? де трупи людей або ранені в крові людей? і що за скло на фото вибите якимсь місцевим школяром-гопніком?
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16.07.2022 08:17 Відповісти
Для определения "украинского нацизма", хватит всего только две дырочки с маленький камень! Это руZZкое "азвабадитили" миротворят в Виннице, Краматорске и ТД.
Вы нипанимаете, это другое! ©
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16.07.2022 08:53 Відповісти
Не спится с утра местной алкашне....Вот и все😀
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16.07.2022 08:18 Відповісти
В тітькіно глубінньій народ курянє почав вилазити з кущів і намагається з'ясувати чому йому так соромно і перед ким ...
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16.07.2022 08:30 Відповісти
та то куйня, расейский самострел не более.....
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16.07.2022 08:32 Відповісти
Толи ещё будет. Вот кода буряты будут выяснять семейные отношения с, например, кадыровцами, вот тогда пойдёт веселуха. Двумя дырками кацапы не отделаются
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16.07.2022 08:35 Відповісти
Влада рашки визнає,що люди самі молотками розбивають вікна і плитку,щоб отримати безкоштовний ремонт від держави.Вони що,цю дірку від молотка шочуть поставити поряд з згорівшим торговим центром,ідіоти?
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16.07.2022 08:39 Відповісти
Ого дом разворотило. Из рогатки обстрел был?
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16.07.2022 08:42 Відповісти
Промахнулися жопорукі. Гатили по околицям Білопілля, а Тьоткіно поблизу, з десяток км.
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16.07.2022 08:54 Відповісти
Как-цапи з села Дядьково обстріляли селище Тьоткіно.
Чудасія. Мабуть бражку тьотківці дядьківцям не продали і баб не "виписали" на ніч
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16.07.2022 09:00 Відповісти
Хвейєрверки запускали?
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16.07.2022 09:02 Відповісти
Та ні, не поділили фанфурік "Настойки боярышника". То один кацап іншому захерачив каменюкою у вікно.
Все скрєпно!
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16.07.2022 09:15 Відповісти
А наша реакция должна быть такой
Ну и что???!!!
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16.07.2022 09:33 Відповісти
Ага, ага, набухались, популяли из ружей, а белочка подсказала, что это минометы были.
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16.07.2022 09:34 Відповісти
Врут. Они сами себя обстреляли!
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16.07.2022 09:43 Відповісти
Ідіоти кончені настільки тупі, що навіть не в змозі сфальсифікувати щось хоч віддалено схоже на справжній обстріл з мінометів...
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16.07.2022 10:02 Відповісти
Який звірячий обстріл, які шокуючі руйнування.)))
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16.07.2022 10:06 Відповісти
они мало того что врут когда сами что то обстреливают
так еще и жалуются как малые дети на каждую дырку в окне
идиоты
своему фсб и шайге претензии предъявляйте
они вас по немного (пока еще по немного) обстреливают
скоро будут как донецк обстреливать, чтобы не расслаблялись
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16.07.2022 10:13 Відповісти
 
 