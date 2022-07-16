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Оккупанты обстреляли Покровск, повреждены жилые дома. ФОТО

Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области, повреждены 16 частных домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает управление ГСЧС в Донецкой области.

Отмечается, что в результате обстрела г. Покровска в 14:30 16 июля вспыхнул пожар 2-х грузовых автомобилей, также враг попал в бывшее здание Дворца культуры, повреждены 16 частных жилых домов.

По состоянию на 16:00 пожар грузовых автомобилей был ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются.

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Оккупанты обстреляли Покровск, повреждены жилые дома 01
Оккупанты обстреляли Покровск, повреждены жилые дома 02
Оккупанты обстреляли Покровск, повреждены жилые дома 03

обстрел (27151) Донецкая область (9648) Покровск (593)


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Орки воюють з будівлями. Кажучи,що молодець проти овець, а проти молодця,сам як вівця. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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16.07.2022 19:29 Ответить
 
 