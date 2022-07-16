Оккупанты обстреляли Покровск, повреждены жилые дома. ФОТО
Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области, повреждены 16 частных домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает управление ГСЧС в Донецкой области.
Отмечается, что в результате обстрела г. Покровска в 14:30 16 июля вспыхнул пожар 2-х грузовых автомобилей, также враг попал в бывшее здание Дворца культуры, повреждены 16 частных жилых домов.
По состоянию на 16:00 пожар грузовых автомобилей был ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются.
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Валентина Саюн #523841
показать весь комментарий16.07.2022 19:29 Ответить Мне нравится 6
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