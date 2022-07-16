Оккупанты обстреляли Покровск, повреждены жилые дома. ФОТО

Российские войска обстреляли Покровск Донецкой области, повреждены 16 частных домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает управление ГСЧС в Донецкой области.

Отмечается, что в результате обстрела г. Покровска в 14:30 16 июля вспыхнул пожар 2-х грузовых автомобилей, также враг попал в бывшее здание Дворца культуры, повреждены 16 частных жилых домов.

По состоянию на 16:00 пожар грузовых автомобилей был ликвидирован, данные по погибшим и пострадавшим уточняются.

Смотрите: Россияне нанесли удар по поселку Малотарановка под Краматорском. Без жертв, - мэр Гончарнеко. ФОТО





