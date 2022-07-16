Окупанти обстріляли Покровськ, пошкоджено житлові будинки. ФОТО

Російські війська обстріляли Покровськ Донецької області, пошкоджено 16 приватних будинків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє управління ДСНС у Донецькій області.

Зазначається, що внаслідок обстрілу м. Покровськ о 14:30 16 липня спалахнула пожежа 2-х вантажних автомобілів, також ворог влучив у колишню будівлю Палацу культури, пошкоджено 16 приватних житлових будинків.

Станом на 16:00 пожежу вантажних автомобілів було ліквідовано, дані щодо загиблих та постраждалих уточнюються.

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