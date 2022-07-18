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За сутки россияне убили 2 мирных жителей Донбасса, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупационные войска продолжают убивать мирных жителей Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 17 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" - говорится в сообщении.

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За сутки россияне убили 2 мирных жителей Донбасса, - Кириленко 01

Автор: 

армия РФ (19318) убийство (6488) Донецкая область (9710)


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18.07.2022 10:31 Ответить
 
 