За сутки россияне убили 2 мирных жителей Донбасса, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупационные войска продолжают убивать мирных жителей Донецкой области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 17 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения. Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Каждый военный преступник будет наказан!" - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий18.07.2022 10:31 Ответить Мне нравится 0
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