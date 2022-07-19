ВСУ ликвидировали российского летчика – подполковника Потемина, - блогер. ФОТО
В Украине ликвидирован подполковник российских оккупантов Максим Потемин 1980 года рождения из Волгограда.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил блогер Necro Mancer.
Он проанализировал информацию некрологов в социальных сетях россиян - "погиб от прямого попадания снаряда "неонацистов" в кунг, где он ночевал; и это было очень подло с их стороны, да".
Из некролога родственницы Потёмина Натальи Дудкиной можно понять, что он был летчиком.
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ну щож , земля бетоном цьому нальотчику !!
Одночасно з цим, противник активно намагається розповсюджувати на окупованій території серед місцевого населення різноманітну дезінформацію про місця та характер розташування своїх воєних об'єктів. Це, за думкою російського військового командування, дозволить не тільки виявляти "посібників нацистів", а й вести змістовну розвідку вогневих позицій відповідних засобів ураження ЗСУ, які здатні вражати цілі на глибину 70-80 км.
Данні заходи російського військового командування фіксуються на Херсонському, Запоріжскому та Луганському напрямках.
то їм допомагають зсу
Вас кацапов , всех нужно истребить 😠‼️
Як написало невідоме орченя лайном на стіні будинку в Бучі: "Нєльзя так жить!"©
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/na-ukraine-pogib-komandir-razvedroty-litvinov-iz-v-1500884
ЗСУ ліквідували москальського летуна, ...
https://youtu.be/D4CN0ca2lSk
наших дiточок! На Тебе Святий Боже сподiваемось! 🙏🙏🙏
Туда вам, гниды дорога. Вы - рашисткое зверье пришли убивать и грабить. А таких нужно уничтожать как бешеных собак.
У нормальних людей бомбити жінок і дітей - підло.
нах кончать заочно курсы прапорщиков пилотов(там руль и три пидали и бибикалка)
шоб потом в укре згинуть...