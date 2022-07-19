ВСУ ликвидировали российского летчика – подполковника Потемина, - блогер. ФОТО

В Украине ликвидирован подполковник российских оккупантов Максим Потемин 1980 года рождения из Волгограда.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил блогер Necro Mancer.

Он проанализировал информацию некрологов в социальных сетях россиян - "погиб от прямого попадания снаряда "неонацистов" в кунг, где он ночевал; и это было очень подло с их стороны, да".

Из некролога родственницы Потёмина Натальи Дудкиной можно понять, что он был летчиком.

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