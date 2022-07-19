ЗСУ ліквідували російського льотчика - підполковника Потеміна, - блогер. ФОТО

В Україні ліквідовано підполковника російських окупантів Максима Потеміна 1980 року народження з Волгограда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив блогер Necro Mancer.

Він проаналізував інформацію некрологів у соціальних мережах росіян - "загинув від прямого влучення снаряду "неонацистів" у кунг, де він ночував; і це було дуже підло з їхнього боку, так".

Із некролога родички Потьоміна Наталії Дудкіної також можна зрозуміти, що він був льотчиком.

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