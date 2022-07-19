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ЗСУ ліквідували російського льотчика - підполковника Потеміна, - блогер. ФОТО

В Україні ліквідовано підполковника російських окупантів Максима Потеміна 1980 року народження з Волгограда.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив блогер  Necro Mancer.

Він проаналізував інформацію некрологів у соціальних мережах росіян - "загинув від прямого влучення снаряду "неонацистів" у кунг, де він ночував; і це було дуже підло з їхнього боку, так".

Із некролога родички Потьоміна Наталії Дудкіної також можна зрозуміти, що він був льотчиком.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували заступника командира 106-ї дивізії ВДВ армії РФ полковника Кузьмінова. ФОТО

ЗСУ ліквідували російського льотчика - підполковника Потеміна, - блогер 01

Автор: 

авіація (4131) армія рф (17491) ліквідація (3958)


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Топ коментарі
+83
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19.07.2022 01:03
+60
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19.07.2022 01:03
+57
Кацапи вважають , що ми підло вбили їхнього льотчика
ну щож , земля бетоном цьому нальотчику !!
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19.07.2022 01:13
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19.07.2022 01:03 Відповісти
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19.07.2022 01:03 Відповісти
Кацапи вважають , що ми підло вбили їхнього льотчика
ну щож , земля бетоном цьому нальотчику !!
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19.07.2022 01:13 Відповісти
От же ми ГАДИ! Порушили всі правила війни - не дали спокійно виспаться цілому підполковнику!
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19.07.2022 05:09 Відповісти
Тепер вже спатиме навічно.
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19.07.2022 08:08 Відповісти
Земля скловатою йому, та всім моZZковитам!
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19.07.2022 01:04 Відповісти
Непонятно, зачем Цензор размещает на своих страницах фотографии бандитов и убийц в таком формате, на полстраницы, да ещё в цвете?.. Для них вполне сгодится черно-белая фотография где-нибудь в углу, на 3х4 см, для мразей и так сойдет..
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19.07.2022 08:23 Відповісти
це как в журналi National Feographic здоровеннi фото тварин
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19.07.2022 09:24 Відповісти
Це красіво, для насолоди
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19.07.2022 09:29 Відповісти
👍🤝😏
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19.07.2022 10:43 Відповісти
Гарна новина. Дохлий кацап - гарантія гарного сну 😌
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19.07.2022 01:04 Відповісти
Командування військ противника аби уникнути вогневого ураження своїх військ з боку дальнобійних артилерійських засобів та РСЗВ Збройних Сил України приступило до системного демонстративного розгортання та облаштування хибних позицій, командних пунктів і складів зберігання ***********. З цією метою використовуються макети, підбиті, або застарілі зразки ОВТ, залишки пошкодженного військового обладнання...

Одночасно з цим, противник активно намагається розповсюджувати на окупованій території серед місцевого населення різноманітну дезінформацію про місця та характер розташування своїх воєних об'єктів. Це, за думкою російського військового командування, дозволить не тільки виявляти "посібників нацистів", а й вести змістовну розвідку вогневих позицій відповідних засобів ураження ЗСУ, які здатні вражати цілі на глибину 70-80 км.

Данні заходи російського військового командування фіксуються на Херсонському, Запоріжскому та Луганському напрямках.
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19.07.2022 01:09 Відповісти
Цю інфу потрібно розповсюджити !
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19.07.2022 01:15 Відповісти
хто не робить жести доброї волі,
то їм допомагають зсу
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19.07.2022 01:09 Відповісти
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19.07.2022 01:11 Відповісти
Лётчик - налётчик, а сдох позорно в кунге, как пехотиниц. А-а-а-а-а, подрезали крылья!!! А-а--а-а-а!! Следующий раз спать и срать нужно в самолёте.... и курить там же.
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19.07.2022 01:11 Відповісти
всі там будете потвори ******
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19.07.2022 01:12 Відповісти
Есть слова,чтоб выразить эту боль: помер Максим,ну и хер с ним
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19.07.2022 01:15 Відповісти
От кого , курва кацапская , ваш нальотчик защищал ??

Вас кацапов , всех нужно истребить 😠‼️
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19.07.2022 01:19 Відповісти
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19.07.2022 01:23 Відповісти
Росію можна і роз..., але боюсь, не поможе. Все зло в москалях, тупих, лінивих злиднях.
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19.07.2022 08:47 Відповісти
Так роз**бувати ж треба разом з москалями.
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19.07.2022 20:15 Відповісти
Як це ат каво? Від достатку і матеріальних цінностей. Дуже багато живемо ж.
Як написало невідоме орченя лайном на стіні будинку в Бучі: "Нєльзя так жить!"©
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19.07.2022 10:00 Відповісти
какая боль, какая боль, Аргентина - Ямайка, 5-0
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19.07.2022 01:59 Відповісти
здох максім да і *** с нім,і сімейці тих ********* того ж бажаю,потомственні вбивці
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19.07.2022 03:02 Відповісти
І в некрологах брешуть кацапські падли,називаючи війну "командировкою"
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19.07.2022 07:26 Відповісти
Написала "дінастія" та "Род", наче там п'ять поколінь генералісімусів.
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19.07.2022 09:52 Відповісти
долетался гагарин гребаный
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19.07.2022 01:17 Відповісти
Кацапский неонацист сдох.
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19.07.2022 01:23 Відповісти
власовского недобитка, минуснули!!
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19.07.2022 01:42 Відповісти
Вчора на кацапосайті блокнот.волгоград цієї новини про літуна - орка ще не було. Але була теж цікавинка радісна:В ходе специальной военной операции на Украине погиб капитан разведывательной роты Дмитрий Литвинов из Даниловского района Волгоградской области. Об этом 18 июля сообщает районная администрация на своем официальном сайте. Гвардии капитан Дмитрий Павлович Литвинов участвовал в военной операции на территории Украины. О деталях гибели военнослужащего подробности по понятным причинам не разглашаются. Власти емко обозначили, что он погиб в ходе выполнения специального задания. Похоронят Дмитрия на малой родине. - Коллектив администрации и глава Камышинского района выражают глубочайшие соболезнования консультанту отдела строительства и архитектуры Карине Андреевне Литвиновой в связи с безвременной потерей супруга, - отметили в муниципалитете. - Вечная память доблестному защитнику Отечества. Сил родным, чтобы пережить невосполнимую потерю.

Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/na-ukraine-pogib-komandir-razvedroty-litvinov-iz-v-1500884
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19.07.2022 01:23 Відповісти
доблестному защитнику Отечества - це яким боком воно в Україні щось своє захищало???
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19.07.2022 01:29 Відповісти
Так Путін же сказав що у Росії нема кордонів! Якщо знайдеш в Гуглі пісню "Игорь Расторгуев "Ермак" ("Атаман") - там вся суть кацапська викладена (Правда останнім часом почала щезать)
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19.07.2022 05:16 Відповісти
назва статті українською мовою має виглядати наступним чином:
ЗСУ ліквідували москальського летуна, ...
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19.07.2022 01:27 Відповісти
Пилот того самого Су-34, который то ли орки то ли мы завалили?
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19.07.2022 01:29 Відповісти
Сподіваюся, що два різні трупи
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19.07.2022 01:32 Відповісти
в су-34 два "туловєща" по штату)))
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19.07.2022 03:03 Відповісти
Не той. Цей десь спав. Навряд чи він спав за кермом. Москалі звичайно дєбіли, але ж не на стільки...
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19.07.2022 07:29 Відповісти
Інший. Цей спав у кунгу й потрапив під обстріл.
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19.07.2022 07:29 Відповісти
Цього чекають діти. Світанок приходить. Слава Воїнам України!
https://youtu.be/D4CN0ca2lSk
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19.07.2022 01:29 Відповісти
Ми дуже підлі "неонацисти". Так що, кацапи, тікайте з України нах, бо буде пізно!
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19.07.2022 01:32 Відповісти
и пока ноги есть.....
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19.07.2022 02:00 Відповісти
Туди йому й дорога.
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19.07.2022 01:48 Відповісти
Може він зальотчіком був. А триндів що підлт
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19.07.2022 01:53 Відповісти
во, *****, какие коварные укры! ))
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19.07.2022 01:56 Відповісти
Как подло убили в кунге! А он всего то мирно бомбил украинские города...
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19.07.2022 04:18 Відповісти
це скоріш за все в Мелітополі, наскільки відомо, там був аеродром "підскоку" для гагаріних.
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19.07.2022 02:01 Відповісти
Zигующие империалисты, русские нацисты, антисемиты и шовинисты, живущие в рф, постоянно называют всех, кто не воспринимает их зловонный русский мир, "неонацистами". Это как сумасшедшему кажется, что все вокруг сошли с ума. Zиги, обожание фюрера, ненависть к другим нациям, имперская спесь, уверенность в собственной исключительности и богоизбранности, всероссийская поддержка пыток и убийств тех, кого власть назначила "врагами русского народа", отрицание существования неугодных наций, готовность русских с радостью уничтожать украинцев только за любовь к Украине, террор в мировых масштабах, массовые убийства украинских детей, стариков, женщин, и нескрываемая радость большинства россиян по этому поводу дают 100%-тные основания отнести российское общество к фашистскому типу. Именно рф унаследовала фашизм у Германии в 1945 году. Русские стали фашистами 21-го века, и от этого пятна им не отмыться в течение нескольких поколений.
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19.07.2022 02:09 Відповісти
Я проплакав майже цілу ніч, а чого й сам не розумію.
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19.07.2022 05:58 Відповісти
Мій внук весь березень прожив у підвалі Спав на корематі, у спальному мішку, на бетонній підлозі Засинав під канонаду, просинався серед ночі від канонади і прокидався вранці від канонади, від якої будинок стрясався Вчора був на медобстеженні Вздовж хребта у районі відростків - "ущільнення" затемнені - "належав" Лікар сказав що на протязі року повинні "розсмоктаться" Хтось мені скаже, що я повинен жаліть хоч одного кацапа?
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19.07.2022 06:01 Відповісти
Все буде добре з Вашим онуком! Спасителю наш, захисти та врачуй
наших дiточок! На Тебе Святий Боже сподiваемось! 🙏🙏🙏
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19.07.2022 10:51 Відповісти
А шо этот подонок делал в Украине? Сидел бы на своей обосрашке, ничего бы и не стало!
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19.07.2022 06:04 Відповісти
Сяйчас, нябось лятаааеть с кабздоном.
Туда вам, гниды дорога. Вы - рашисткое зверье пришли убивать и грабить. А таких нужно уничтожать как бешеных собак.
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19.07.2022 06:56 Відповісти
Дєтка якась жива буде. Вбий кацапа --- врятуй життя.
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19.07.2022 07:07 Відповісти
У свинособак свої поняття про підлість.
У нормальних людей бомбити жінок і дітей - підло.
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19.07.2022 07:13 Відповісти
Судя по фото, на лётчика напал Чужой. Какие будут мнения?
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19.07.2022 07:22 Відповісти
Можем побажати йому шаленого кохання в карколомних позах з чортами в пеклі
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19.07.2022 08:49 Відповісти
хоть погиб как герой
нах кончать заочно курсы прапорщиков пилотов(там руль и три пидали и бибикалка)
шоб потом в укре згинуть...
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19.07.2022 08:49 Відповісти
ПРОФІТ !
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19.07.2022 08:54 Відповісти
Це ж треба! Воно спатки вляглося, а його вбили! ай-яй-яй! Які ми підлі! ))))
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19.07.2022 09:27 Відповісти
https://ibb.co/k6WMJPT
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19.07.2022 11:08 Відповісти
Долітався летунець
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19.07.2022 13:59 Відповісти
ура!здохла ще одна потвора.
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19.07.2022 14:21 Відповісти
а чого це підло? його ж не "в сортирє замочілі".
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19.07.2022 18:01 Відповісти
Леччик налеччик... прилетел
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19.07.2022 19:02 Відповісти
хай горить в ПЕКЛІ!!!! недовоїн х*їв!
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20.07.2022 06:14 Відповісти
 
 