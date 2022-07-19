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ЗСУ ліквідували російського льотчика - підполковника Потеміна, - блогер. ФОТО
В Україні ліквідовано підполковника російських окупантів Максима Потеміна 1980 року народження з Волгограда.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив блогер Necro Mancer.
Він проаналізував інформацію некрологів у соціальних мережах росіян - "загинув від прямого влучення снаряду "неонацистів" у кунг, де він ночував; і це було дуже підло з їхнього боку, так".
Із некролога родички Потьоміна Наталії Дудкіної також можна зрозуміти, що він був льотчиком.
Топ коментарі
+83 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар19.07.2022 01:03
+60 Олександр Дніпро
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+57 Amber
показати весь коментар19.07.2022 01:13
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ну щож , земля бетоном цьому нальотчику !!
Одночасно з цим, противник активно намагається розповсюджувати на окупованій території серед місцевого населення різноманітну дезінформацію про місця та характер розташування своїх воєних об'єктів. Це, за думкою російського військового командування, дозволить не тільки виявляти "посібників нацистів", а й вести змістовну розвідку вогневих позицій відповідних засобів ураження ЗСУ, які здатні вражати цілі на глибину 70-80 км.
Данні заходи російського військового командування фіксуються на Херсонському, Запоріжскому та Луганському напрямках.
то їм допомагають зсу
Вас кацапов , всех нужно истребить 😠‼️
Як написало невідоме орченя лайном на стіні будинку в Бучі: "Нєльзя так жить!"©
Подробнее: https://bloknot-volgograd.ru/news/na-ukraine-pogib-komandir-razvedroty-litvinov-iz-v-1500884
ЗСУ ліквідували москальського летуна, ...
https://youtu.be/D4CN0ca2lSk
наших дiточок! На Тебе Святий Боже сподiваемось! 🙏🙏🙏
Туда вам, гниды дорога. Вы - рашисткое зверье пришли убивать и грабить. А таких нужно уничтожать как бешеных собак.
У нормальних людей бомбити жінок і дітей - підло.
нах кончать заочно курсы прапорщиков пилотов(там руль и три пидали и бибикалка)
шоб потом в укре згинуть...