В бою с оккупантами погиб священник из Днепра Богдан Каплун. ФОТО

Во время боевых действий погиб молодой священник из Днепра Богдан Каплун.

Об этом сообщила на странице в Фейсбук украинская писательница Анастасия Дмитрук, передает Цензор.НЕТ.

"Священник, который пошел защищать родной дом... Воин, с которого должны брать примеры епископы... Не одно поколение должно пройти, чтобы снова на свет появился такой Человек. Прощаемся с лучшими... Мир тебя запомнит, Богдан Каплун!", - подчеркнула Дмитрук.

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Священник Богдан Каплун сменил рясу на военную форму и отправился на фронт защищать Украину от российских оккупантов. На странице мужчины в Facebook указано, что он переехал из Одессы в Днепр.

Из сообщения его товарища Александра Ратнера известно, что Богдан погиб на фронте 16 июля.

"Богдан оставил нам своего трёхлетнего пса, который теперь осиротел. Молодой, красивый, замечательный человек, в прошлом священник, он добровольно ушёл на фронт около трёх месяцев назад. Когда мы прощались, мне казалось, что я провожаю сына, и, обнимая его, сдерживал слёзы, понимая, что можем больше не увидиться", - отметил Ратнер.

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