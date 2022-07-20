У бою з окупантами загинув священник із Дніпра Богдан Каплун. ФОТО

Під час бойових дій загинув молодий священник з Дніпра Богдан Каплун.

Про це повідомила на сторінці в Фейсбук українська письменниця Анастасія Дмитрук, передає Цензор.НЕТ.



"Священник, який пішов боронити рідний дім... Воїн, з якого мають брати приклади єпископи... Не одне покоління має пройти, щоб знову на світ з’явилася така Людина. Прощаємося з найкращими... Світ тебе запам’ятає, Богдан Каплун!", - наголосила Дмитрук.

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Священник Богдан Каплун змінив рясу на військову форму та пішов на фронт захищати Україну від російських окупантів. На сторінці чоловіка у Фейсбуці вказано, що він переїхав з Одеси до Дніпра.

З допису його товариша Олександра Ратнера відомо, що Богдан загинув на фронті 16 липня.

"Богдан залишив нам свого трирічного пса, вівчарку Філла, який тепер осиротів. Молодий, гарний, чудовий чоловік, у минулому священник, він добровільно пішов на фронт близько трьох місяців тому. Коли ми прощалися, мені здавалося, що я проводжу сина, і, обіймаючи його, стримував сльози, розуміючи, що можемо більше не побачитись", - зазначив Ратнер.

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