Тіло ще одного вбитого окупантами знайшли на Київщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В лісі поблизу села Здвижівка на Київщині знайшли могилу із саморобним хрестом, розташовану поблизу колишніх позицій загарбників.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловікові приблизно 47 років. Одягнений у синю куртку, чорні брюки, чорний светр та чорні черевики. Шапка чорного кольору була натягнута загиблому до підборіддя. Серед речей загиблого знайшли дитячу іграшку", - йдеться у повідомленні.

В поліції вважають, що окупанти закрили чоловіку шапкою очі та розстріляли.

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Правоохоронці просять тих, у кого є інформація про цього чоловіка, звертатися за номером 102.





