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Погиб воин 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Юрий Таран. ФОТО

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72 бригада Черных Запорожцев потеряла одного из лучших. Юрий Таран, молодой офицер, командир, Герой и мотивированный боец отдал свою жизнь за нашу общую Победу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Жизнь как пьеса в театре: важно не то сколько она длится, а насколько хорошо она сыграна". Это была одна из последних публикаций Юрия в Фейсбуке. И ты, брат, свою пьесу сыграл как можно лучше", - говорится в сообщении.

Как отмечается, путь к Украинскому войску Юрий прокладывал через поступление в Тульчинский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой. В 2018 году с отличием окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, факультет боевого применения войск.

Офицера-пехотинца назначили командиром механизированного взвода в 72-ю отдельную механизированную Белоцерковскую бригаду имени Черных Запорожцев и в составе подразделения он был направлен на выполнение задания в Луганскую область, где в феврале 2019 года в 22-летнем возрасте возглавил роту.

Юрий Таран отстаивал государственную целостность на Светлодарской дуге, под Попасной, в Золотом, Верхнеторецком.

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"А после масштабного вторжения защищал Киевщину. Бойцы его подразделения остановили прорыв противника на Броварском направлении, уничтожили при этом три танка и пятнадцать единиц боевых машин пехоты, затрофеили три БМП. Его подразделение во главе с Юрием гнало врага к границе и на Харьковщине, освободив ряд населенных пунктов Подразделение Юрия продолжило выполнять задачи на Донецком и Луганском направлениях.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служением Украинскому народу Указом Президента Украины № 472/2022 от 6 июля 2022 года капитан Таран Юрий Александрович награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Погиб воин 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Юрий Таран 01

смерть (9230) потери (4398) 72 отдельная механизированная бригада (240)


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Вічна Шана Герою!!!
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20.07.2022 14:33 Ответить
Герой !
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20.07.2022 14:34 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.07.2022 14:34 Ответить
Він віддав свої життя щоб ми жили у вільній Україні! Світла пам'ять герою!
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20.07.2022 14:38 Ответить
Сподіваюся про нього і подібних великих людей будуть писати в підручниках, щоб діти знали новітню історію і ціну незалежності України.
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20.07.2022 14:40 Ответить
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20.07.2022 15:14 Ответить
 
 