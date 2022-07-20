Погиб воин 72 ОМБр им. Черных Запорожцев Юрий Таран. ФОТО

72 бригада Черных Запорожцев потеряла одного из лучших. Юрий Таран, молодой офицер, командир, Герой и мотивированный боец отдал свою жизнь за нашу общую Победу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на фейсбук-странице 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

"Жизнь как пьеса в театре: важно не то сколько она длится, а насколько хорошо она сыграна". Это была одна из последних публикаций Юрия в Фейсбуке. И ты, брат, свою пьесу сыграл как можно лучше", - говорится в сообщении.

Как отмечается, путь к Украинскому войску Юрий прокладывал через поступление в Тульчинский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой. В 2018 году с отличием окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, факультет боевого применения войск.

Офицера-пехотинца назначили командиром механизированного взвода в 72-ю отдельную механизированную Белоцерковскую бригаду имени Черных Запорожцев и в составе подразделения он был направлен на выполнение задания в Луганскую область, где в феврале 2019 года в 22-летнем возрасте возглавил роту.

Юрий Таран отстаивал государственную целостность на Светлодарской дуге, под Попасной, в Золотом, Верхнеторецком.

Также смотрите: Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из "Ураганов". Три человека погибли (дополнено). ФОТО

"А после масштабного вторжения защищал Киевщину. Бойцы его подразделения остановили прорыв противника на Броварском направлении, уничтожили при этом три танка и пятнадцать единиц боевых машин пехоты, затрофеили три БМП. Его подразделение во главе с Юрием гнало врага к границе и на Харьковщине, освободив ряд населенных пунктов Подразделение Юрия продолжило выполнять задачи на Донецком и Луганском направлениях.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служением Украинскому народу Указом Президента Украины № 472/2022 от 6 июля 2022 года капитан Таран Юрий Александрович награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.