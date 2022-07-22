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Нацбанк ввел в обращение монету, посвященную Силам спецопераций ВСУ. ФОТО

монета

Национальный банк Украины выпустил новую монету, посвященную украинским бойцам Сил специальных операций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на Facebook-странице НБУ, монету номиналом в 10 гривен ввели в обращение 22 июля.

"Сегодня, 22 июля, Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету спецвыпуска "Силы специальных операций Вооруженных сил Украины". Она продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

Лозунгом Сил специальных операций ВСУ, которым посвящена монета, является боевой лозунг киевского князя Святослава Храброго: "Иду на вы!". В современных реалиях он стал символом победы, мужества и благородства воинов, готовых защищать Родину", - говорится в сообщении.

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Нацбанк ввел в обращение монету, посвященную Силам спецопераций ВСУ 01

Отмечается, что эта памятная монета – 14-я в серии "Вооруженные Силы Украины";

На аверсе монеты изображена эмблема Сил специальных операций ВСУ, а на реверсе – символическая композиция: на фоне абриса образа Святослава Храброго с мечом и щитом изображен боец Сил спецопераций ВСУ.

У монеты номинал 10 гривен. Изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Ее тираж – 1 000 000 штук (в том числе 500 000 – в 2022 году).

Автор: 

монеты (145) НБУ (4835) ВСУ (6587)


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Топ комментарии
+2
зазвичай 50 грн + націнка
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22.07.2022 13:32
+2
У відділенні на Контрактовій за номінал
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22.07.2022 13:33
+1
шо, страшно..?
кацапське обре, ховайся добре!
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22.07.2022 13:24
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Правила форума Совет форумчан
Відкрий таємницю, яка саме зі світових валют підкріплена зараз хоча б золотом?
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22.07.2022 13:27 Ответить
Валюта підкріплюється не іншою валютою, а товарами і послугами виробленими в країні в якій ходить в обігу дана валюта. І коли виробництво в країні не росте, а гроші друкують, відбувається зростання цін і знецінення національної валюти. Наприклад: припустимо Україна виробляє 100 машин на рік по ціні 100 гривень. Грошова маса: 10 000 гривень. Якщо Україна надрукує ще 10 000 гривень і грошова маса збільшиться до 20 000 гривень, а виробництво так і залишиться на рівні 100 машин на рік, то машини уже будуть коштувати 200 гривень. Ну і відповідно гривня знеціниться по відношенню до інших валют у 2 раза (якщо долар коштував 10 гривень, то стане по 20 гривень). Тому він і каже, що уряд нас грабує, знецінюючи гривню і розганяючи зростання цін.
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22.07.2022 13:39 Ответить
Це зветься інфляція. І до неї схильні геть усі валюти. Наприклад, сподіваюся не заперечуватимете що зараз у тих самих штатах виробляється набагато більше товарів та послуг ніж у середині минулого століття. А долар при цьому знецінився щонайменше у декілька разів. Наче ж, за вашими словами підкріплений був товарами та послугами, обсяг яких постійно зростав. А його все одно друкували понад міру.
А валюти забезпечувалися золотом. Проте зараз таких валют немає.
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22.07.2022 13:58 Ответить
шо, страшно..?
кацапське обре, ховайся добре!
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22.07.2022 13:24 Ответить
І скільки буде коштувати? Гривень 500?
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22.07.2022 13:25 Ответить
зазвичай 50 грн + націнка
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22.07.2022 13:32 Ответить
За номіналом. 50+ гривень то ціна колекційних монет із нейзильберу. їх номінал 2 та 5 гривень.
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22.07.2022 13:39 Ответить
У відділенні на Контрактовій за номінал
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22.07.2022 13:33 Ответить
тираж 1 000 000 = коштує як номініл 10 грн+3-4 грн(покупка на руках не вбанку)+6-7 грн(капсула для зберігання)=20 грн (в Києві та в обл.центрах в ощадбанку) + 30-50 грн нова пошта (по Україні)
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22.07.2022 15:01 Ответить
Как-то отстает НБУ с выпуском монет а плане их номинала, от своих же действий. Выпускайте уже монету в 1000 грн, с такой вашей работой очень скоро будет разменной монетой.
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22.07.2022 13:33 Ответить
Захисників Азовсталі відтворили у фігурках LEGO

Платформа The Brothers Brick підтримує Україну, продаючи колекційні фігурки.

Набір танків і БТР вдалося продати за 135 тисяч доларів., які підуть на підтримку української армії. https://t.me/hmarochos/4166?single
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22.07.2022 13:34 Ответить
Коли відкарбують монету з Найвеличнішим, щоб увіковічити його на всі часи як найбільшу у світі нездару всіх часів і народів?
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22.07.2022 13:44 Ответить
я колись казав...а добре було б на монетах, не колекціоних, мати герби областей (як у США на 25 центах)
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22.07.2022 13:48 Ответить
так вони всі є + Київ +Крим (з недорогоцінного біметалу) Житомирська+Миколаївська ( тиражом по 15 000) зараз на ринку по 2 000 грн
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22.07.2022 15:05 Ответить
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22.07.2022 13:51 Ответить
Говноеды Мавзолейные путлера выпустят атветочку...типа чЛенин всида жЫвой..
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22.07.2022 14:05 Ответить
Мене одного засмучує, що у ССО-шника на "орлі" в руках АС ВАЛ?
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22.07.2022 14:58 Ответить
Пора уже ввести монету-смерть кремлевскому ************!
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22.07.2022 15:14 Ответить
 
 