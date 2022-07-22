Нацбанк ввел в обращение монету, посвященную Силам спецопераций ВСУ. ФОТО

Национальный банк Украины выпустил новую монету, посвященную украинским бойцам Сил специальных операций.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение на Facebook-странице НБУ, монету номиналом в 10 гривен ввели в обращение 22 июля.

"Сегодня, 22 июля, Национальный банк вводит в обращение новую памятную монету спецвыпуска "Силы специальных операций Вооруженных сил Украины". Она продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

Лозунгом Сил специальных операций ВСУ, которым посвящена монета, является боевой лозунг киевского князя Святослава Храброго: "Иду на вы!". В современных реалиях он стал символом победы, мужества и благородства воинов, готовых защищать Родину", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эта памятная монета – 14-я в серии "Вооруженные Силы Украины";

На аверсе монеты изображена эмблема Сил специальных операций ВСУ, а на реверсе – символическая композиция: на фоне абриса образа Святослава Храброго с мечом и щитом изображен боец Сил спецопераций ВСУ.

У монеты номинал 10 гривен. Изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием.

Ее тираж – 1 000 000 штук (в том числе 500 000 – в 2022 году).