Нацбанк увів в обіг монету, присвячену Силам спецоперацій ЗСУ. ФОТО

Національний банк України випустив нову монету, присвячену українським бійцям Сили спеціальних операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із псиланням на повідомлення на Facebook-сторінці НБУ, монету номіналом в 10 гривень ввели в обіг 22 липня.

"Сьогодні, 22 липня, Національний банк вводить в обіг нову пам’ятну монету спецвипуску "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України". Вона продовжує серію "Збройні Сили України".

Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ, яким присвячена монета, є бойове гасло київського князя Святослава Хороброго: "Іду на ви!". У сучасних реаліях воно стало символом звитяги, мужності та шляхетності воїнів, готових боронити Батьківщину", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що ця пам’ятна монета – 14-та в серії "Збройні Сили України";

На аверсі монети зображена емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, а на реверсі – символічна композиція: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спецоперацій ЗСУ.

Монета має номінал 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем.

Її тираж – 1 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук – у 2022 році).

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