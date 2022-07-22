УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13176 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 704 23

Нацбанк увів в обіг монету, присвячену Силам спецоперацій ЗСУ. ФОТО

монета

Національний банк України випустив нову монету, присвячену українським бійцям Сили спеціальних операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ із псиланням на повідомлення на Facebook-сторінці НБУ, монету номіналом в 10 гривень ввели в обіг 22 липня.

"Сьогодні, 22 липня, Національний банк вводить в обіг нову пам’ятну монету спецвипуску "Сили спеціальних операцій Збройних Сил України". Вона продовжує серію "Збройні Сили України".

Гаслом Сил спеціальних операцій ЗСУ, яким присвячена монета, є бойове гасло київського князя Святослава Хороброго: "Іду на ви!". У сучасних реаліях воно стало символом звитяги, мужності та шляхетності воїнів, готових боронити Батьківщину", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також: НБУ вводить в обіг монети, присвячені пісні "Червона калина". ФОТО

Нацбанк увів в обіг монету, присвячену Силам спецоперацій ЗСУ 01

Зазначається, що ця пам’ятна монета – 14-та в серії "Збройні Сили України";

На аверсі монети зображена емблема Сил спеціальних операцій ЗСУ, а на реверсі – символічна композиція: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спецоперацій ЗСУ.

 Монета має номінал 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку з покривом нікелем.

Її тираж – 1 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук – у 2022 році).

Також дивіться: Нацбанк представив нову пам’ятну монету, присвячену Військово-Морським Силам ЗСУ. ФОТО

Автор: 

монети (274) НБУ (10376) ЗСУ (7545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
зазвичай 50 грн + націнка
показати весь коментар
22.07.2022 13:32
+2
У відділенні на Контрактовій за номінал
показати весь коментар
22.07.2022 13:33
+1
шо, страшно..?
кацапське обре, ховайся добре!
показати весь коментар
22.07.2022 13:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Відкрий таємницю, яка саме зі світових валют підкріплена зараз хоча б золотом?
показати весь коментар
22.07.2022 13:27 Відповісти
Валюта підкріплюється не іншою валютою, а товарами і послугами виробленими в країні в якій ходить в обігу дана валюта. І коли виробництво в країні не росте, а гроші друкують, відбувається зростання цін і знецінення національної валюти. Наприклад: припустимо Україна виробляє 100 машин на рік по ціні 100 гривень. Грошова маса: 10 000 гривень. Якщо Україна надрукує ще 10 000 гривень і грошова маса збільшиться до 20 000 гривень, а виробництво так і залишиться на рівні 100 машин на рік, то машини уже будуть коштувати 200 гривень. Ну і відповідно гривня знеціниться по відношенню до інших валют у 2 раза (якщо долар коштував 10 гривень, то стане по 20 гривень). Тому він і каже, що уряд нас грабує, знецінюючи гривню і розганяючи зростання цін.
показати весь коментар
22.07.2022 13:39 Відповісти
Це зветься інфляція. І до неї схильні геть усі валюти. Наприклад, сподіваюся не заперечуватимете що зараз у тих самих штатах виробляється набагато більше товарів та послуг ніж у середині минулого століття. А долар при цьому знецінився щонайменше у декілька разів. Наче ж, за вашими словами підкріплений був товарами та послугами, обсяг яких постійно зростав. А його все одно друкували понад міру.
А валюти забезпечувалися золотом. Проте зараз таких валют немає.
показати весь коментар
22.07.2022 13:58 Відповісти
шо, страшно..?
кацапське обре, ховайся добре!
показати весь коментар
22.07.2022 13:24 Відповісти
І скільки буде коштувати? Гривень 500?
показати весь коментар
22.07.2022 13:25 Відповісти
зазвичай 50 грн + націнка
показати весь коментар
22.07.2022 13:32 Відповісти
За номіналом. 50+ гривень то ціна колекційних монет із нейзильберу. їх номінал 2 та 5 гривень.
показати весь коментар
22.07.2022 13:39 Відповісти
У відділенні на Контрактовій за номінал
показати весь коментар
22.07.2022 13:33 Відповісти
тираж 1 000 000 = коштує як номініл 10 грн+3-4 грн(покупка на руках не вбанку)+6-7 грн(капсула для зберігання)=20 грн (в Києві та в обл.центрах в ощадбанку) + 30-50 грн нова пошта (по Україні)
показати весь коментар
22.07.2022 15:01 Відповісти
Как-то отстает НБУ с выпуском монет а плане их номинала, от своих же действий. Выпускайте уже монету в 1000 грн, с такой вашей работой очень скоро будет разменной монетой.
показати весь коментар
22.07.2022 13:33 Відповісти
Захисників Азовсталі відтворили у фігурках LEGO

Платформа The Brothers Brick підтримує Україну, продаючи колекційні фігурки.

Набір танків і БТР вдалося продати за 135 тисяч доларів., які підуть на підтримку української армії. https://t.me/hmarochos/4166?single
показати весь коментар
22.07.2022 13:34 Відповісти
Коли відкарбують монету з Найвеличнішим, щоб увіковічити його на всі часи як найбільшу у світі нездару всіх часів і народів?
показати весь коментар
22.07.2022 13:44 Відповісти
я колись казав...а добре було б на монетах, не колекціоних, мати герби областей (як у США на 25 центах)
показати весь коментар
22.07.2022 13:48 Відповісти
так вони всі є + Київ +Крим (з недорогоцінного біметалу) Житомирська+Миколаївська ( тиражом по 15 000) зараз на ринку по 2 000 грн
показати весь коментар
22.07.2022 15:05 Відповісти
показати весь коментар
22.07.2022 13:51 Відповісти
Говноеды Мавзолейные путлера выпустят атветочку...типа чЛенин всида жЫвой..
показати весь коментар
22.07.2022 14:05 Відповісти
Мене одного засмучує, що у ССО-шника на "орлі" в руках АС ВАЛ?
показати весь коментар
22.07.2022 14:58 Відповісти
Пора уже ввести монету-смерть кремлевскому ************!
показати весь коментар
22.07.2022 15:14 Відповісти
 
 