Последствия обстрела Харькова. Прокуратура начала производство. ФОТО

23 июля около 6:30 российские военные обстреляли Основенский район Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

При процессуальном руководстве Слободской и Киевской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 23 июля около 6:30 российские военные обстреляли Основанский район Харькова. Снаряд попал в двухэтажный жилой дом, что привело к его разрушению. Хозяин получил ранения. В результате взрывной волны повреждены соседние жилые дома. Также под огнем оккупантов оказался университет в Киевском районе Харькова", – говорится в сообщении.

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Выявлены и изъяты обломки и остатки снарядов, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.