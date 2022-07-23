РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8111 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
2 845 2

Последствия обстрела Харькова. Прокуратура начала производство. ФОТО

23 июля около 6:30 российские военные обстреляли Основенский район Харькова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе генпрокурора.

Последствия обстрела Харькова. Прокуратура начала производство 01

При процессуальном руководстве Слободской и Киевской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 23 июля около 6:30 российские военные обстреляли Основанский район Харькова. Снаряд попал в двухэтажный жилой дом, что привело к его разрушению. Хозяин получил ранения. В результате взрывной волны повреждены соседние жилые дома. Также под огнем оккупантов оказался университет в Киевском районе Харькова", – говорится в сообщении.

Читайте также: Обстрел Никополя: оккупанты ударили по речному порту и железнодорожному пути

Последствия обстрела Харькова. Прокуратура начала производство 02
Последствия обстрела Харькова. Прокуратура начала производство 03
Последствия обстрела Харькова. Прокуратура начала производство 04
Последствия обстрела Харькова. Прокуратура начала производство 05
Последствия обстрела Харькова. Прокуратура начала производство 06

Выявлены и изъяты обломки и остатки снарядов, которые в дальнейшем будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

обстрел (27312) Харьков (7509) Офис Генпрокурора (2476)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зображення "бурхливої діяльності"!
показать весь комментарий
23.07.2022 12:18 Ответить
по Харькову орда уже второй день подряд звереет...... твари.....
показать весь комментарий
23.07.2022 13:49 Ответить
 
 