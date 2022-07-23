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Наслідки обстрілів Харкова. Прокуратура розпочала провадження. ФОТО

23 липня близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

Наслідки обстрілів Харкова. Прокуратура розпочала провадження 01

​За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 23 липня близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, що призвело до його руйнування. Господар отримав поранення. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки. Також під вогнем окупантів опинився університет у Київському районі Харкова", - йдеться у повідомленні.

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Наслідки обстрілів Харкова. Прокуратура розпочала провадження 02
Наслідки обстрілів Харкова. Прокуратура розпочала провадження 03
Наслідки обстрілів Харкова. Прокуратура розпочала провадження 04
Наслідки обстрілів Харкова. Прокуратура розпочала провадження 05
Наслідки обстрілів Харкова. Прокуратура розпочала провадження 06

Виявлено та вилучено уламки і залишки снарядів, які в подальшому будуть направлені для проведення відповідних експертиз.

обстріл (28648) Харків (5631) Офіс Генпрокурора (3258)


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Зображення "бурхливої діяльності"!
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23.07.2022 12:18 Відповісти
по Харькову орда уже второй день подряд звереет...... твари.....
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23.07.2022 13:49 Відповісти
 
 