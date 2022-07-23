Наслідки обстрілів Харкова. Прокуратура розпочала провадження. ФОТО

23 липня близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

​За процесуального керівництва Слобідської та Київської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 23 липня близько 6:30 російські військові обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряд влучив у двоповерховий житловий будинок, що призвело до його руйнування. Господар отримав поранення. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджено сусідні житлові будинки. Також під вогнем окупантів опинився університет у Київському районі Харкова", - йдеться у повідомленні.

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Виявлено та вилучено уламки і залишки снарядів, які в подальшому будуть направлені для проведення відповідних експертиз.