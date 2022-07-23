Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж
Від сьогоднішніх підступних обстрілів Харкова постраждала виключно цивільна інфраструктура міста.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранішні обстріли росіян із артилерії. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад - Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. Це черговий злочин росіян проти мирної Харківщини!", - зазначає він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну виходить що - так , відповідаю . .
Чувак говорить - ніколи не міг і подумати що колись , трьохетажними матюгами , проклинатиму росію і росіян .