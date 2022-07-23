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Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Від сьогоднішніх підступних обстрілів Харкова постраждала виключно цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранішні обстріли росіян із артилерії. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад - Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. Це черговий злочин росіян проти мирної Харківщини!", - зазначає він.

Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура 01
Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура 02
Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура 03
Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура 04
Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура 05
Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура 06
Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура 07
Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили із РСЗВ по Основ’янському району Харкова. Активні обстріли зафіксовано на Чугуївщині, - Синєгубов

Автор: 

армія рф (17491) обстріл (28633) Харків (5625) Синєгубов Олег (859)


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кацапи колись так виглядатиме бєлгород, брянськ, воронеж навіть не сумнівайтесь фашисти
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23.07.2022 10:19 Відповісти
їм не звикати..в них так пів країни виглядає..тільки у них само розвалилось - бо жопорукі, а нам - вони розвалили із заздрощів, що в нас краще..нація заздрісних дебілів
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23.07.2022 10:28 Відповісти
Розмовляв тут з біженцем з Харківа , говорить - не розумію логіки хутіна , говорив що хоче знищити лише нациків і бандерівців а розбомбив чомусь - рузькоязичні міста , де було найбільше прихильників рашки . То це виходить , бандерівці - ми , а не жителі Львова чи Тернополя . .?
Ну виходить що - так , відповідаю . .
Чувак говорить - ніколи не міг і подумати що колись , трьохетажними матюгами , проклинатиму росію і росіян .
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23.07.2022 10:36 Відповісти
ходит такая блогерша по Харькову Таня антиквар и показывает центр города, и смеется, показывает что осталось целым. А потом прилетает. Подписчики вся сепары, желают что бы в Харькове было как у них "8 лет". Вот СБУ когда начнет заниматься такими по всей Украине? Есть закон не снимать.
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23.07.2022 11:30 Відповісти
Ця кончена руськамiрська соска-блогерша "Таня антиквар" клала на СБУ,вiдверто глузуЭ з ЗСУ...ЗливаЭ в своiх "видосиках" все що треба рашистам, вiдверто чекаЭ "асвабадителей", нi разу не засудила обстрiли кацапами мiста ,загибель мирного населення ...Знову СБУ все проспить-зрадник на зраднику..
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23.07.2022 13:22 Відповісти
Кацапье - это коллективный маньяк
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23.07.2022 11:34 Відповісти
Продолжаем считать прилеты по городам Украины, а когда начнем считать отлеты по территории рашки в места пусков ракет?
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23.07.2022 12:04 Відповісти
а чому тільки по містах пуску ракет. БЕЛГАРАД теж туже гарно містечко.
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23.07.2022 13:49 Відповісти
 
 