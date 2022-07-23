Наслідки ранкових обстрілів Харкова: постраждала виключно цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Від сьогоднішніх підступних обстрілів Харкова постраждала виключно цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранішні обстріли росіян із артилерії. Постраждала виключно цивільна інфраструктура - житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад - Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова. Це черговий злочин росіян проти мирної Харківщини!", - зазначає він.

















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