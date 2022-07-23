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Последствия утренних обстрелов Харькова: пострадала исключительно гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж

От сегодняшних опасных обстрелов Харькова пострадала исключительно гражданская инфраструктура города.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Утренние обстрелы россиян из артиллерии. Пострадала исключительно гражданская инфраструктура – жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова. Это очередное преступление россиян против мирной Харьковщины!", - отмечает он.

Последствия утренних обстрелов Харькова: пострадала исключительно гражданская инфраструктура 01
Последствия утренних обстрелов Харькова: пострадала исключительно гражданская инфраструктура 02
Последствия утренних обстрелов Харькова: пострадала исключительно гражданская инфраструктура 03
Последствия утренних обстрелов Харькова: пострадала исключительно гражданская инфраструктура 04
Последствия утренних обстрелов Харькова: пострадала исключительно гражданская инфраструктура 05
Последствия утренних обстрелов Харькова: пострадала исключительно гражданская инфраструктура 06
Последствия утренних обстрелов Харькова: пострадала исключительно гражданская инфраструктура 07
Последствия утренних обстрелов Харькова: пострадала исключительно гражданская инфраструктура 08

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несколько сильных прилетов в районе центра Харькова, - Терехов

армия РФ (19340) обстрел (27312) Харьков (7509) Синегубов Олег (560)


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кацапи колись так виглядатиме бєлгород, брянськ, воронеж навіть не сумнівайтесь фашисти
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23.07.2022 10:19 Ответить
їм не звикати..в них так пів країни виглядає..тільки у них само розвалилось - бо жопорукі, а нам - вони розвалили із заздрощів, що в нас краще..нація заздрісних дебілів
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23.07.2022 10:28 Ответить
Розмовляв тут з біженцем з Харківа , говорить - не розумію логіки хутіна , говорив що хоче знищити лише нациків і бандерівців а розбомбив чомусь - рузькоязичні міста , де було найбільше прихильників рашки . То це виходить , бандерівці - ми , а не жителі Львова чи Тернополя . .?
Ну виходить що - так , відповідаю . .
Чувак говорить - ніколи не міг і подумати що колись , трьохетажними матюгами , проклинатиму росію і росіян .
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23.07.2022 10:36 Ответить
ходит такая блогерша по Харькову Таня антиквар и показывает центр города, и смеется, показывает что осталось целым. А потом прилетает. Подписчики вся сепары, желают что бы в Харькове было как у них "8 лет". Вот СБУ когда начнет заниматься такими по всей Украине? Есть закон не снимать.
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23.07.2022 11:30 Ответить
Ця кончена руськамiрська соска-блогерша "Таня антиквар" клала на СБУ,вiдверто глузуЭ з ЗСУ...ЗливаЭ в своiх "видосиках" все що треба рашистам, вiдверто чекаЭ "асвабадителей", нi разу не засудила обстрiли кацапами мiста ,загибель мирного населення ...Знову СБУ все проспить-зрадник на зраднику..
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23.07.2022 13:22 Ответить
Кацапье - это коллективный маньяк
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23.07.2022 11:34 Ответить
Продолжаем считать прилеты по городам Украины, а когда начнем считать отлеты по территории рашки в места пусков ракет?
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23.07.2022 12:04 Ответить
а чому тільки по містах пуску ракет. БЕЛГАРАД теж туже гарно містечко.
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23.07.2022 13:49 Ответить
 
 