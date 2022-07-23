Последствия утренних обстрелов Харькова: пострадала исключительно гражданская инфраструктура. ФОТОрепортаж
От сегодняшних опасных обстрелов Харькова пострадала исключительно гражданская инфраструктура города.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Утренние обстрелы россиян из артиллерии. Пострадала исключительно гражданская инфраструктура – жилой дом, офисные помещения, образовательное учреждение – Национальный университет городского хозяйства имени А.М.Бекетова. Это очередное преступление россиян против мирной Харьковщины!", - отмечает он.
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Ну виходить що - так , відповідаю . .
Чувак говорить - ніколи не міг і подумати що колись , трьохетажними матюгами , проклинатиму росію і росіян .