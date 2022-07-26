Последствия обстрела сельхозпредприятия в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты ударили ракетами по сельхозпредприятию на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Сельхозпредприятие в Любимовской громаде после прилета двух российских ракет. Разрушительный "русский мир", которого никто не хочет", - отметил глава обладминистрации.

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