Последствия обстрела сельхозпредприятия в Днепропетровской области. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты ударили ракетами по сельхозпредприятию на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Сельхозпредприятие в Любимовской громаде после прилета двух российских ракет. Разрушительный "русский мир", которого никто не хочет", - отметил глава обладминистрации.
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Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий26.07.2022 12:03 Ответить Мне нравится 0
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