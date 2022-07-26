Наслідки обстрілу сільгосппідприємства на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили ракетами по сільгосппідприємству на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сільгосппідприємство у Любимівській громаді після "прильоту" двох російських ракет. Руйнівний "руській мір", якого ніхто не хоче", - зазначив очільник обладміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ обстріляла Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини, - Резніченко





