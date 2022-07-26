Наслідки обстрілу сільгосппідприємства на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Російські окупанти вдарили ракетами по сільгосппідприємству на Дніпропетровщині.
Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Сільгосппідприємство у Любимівській громаді після "прильоту" двох російських ракет. Руйнівний "руській мір", якого ніхто не хоче", - зазначив очільник обладміністрації.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар26.07.2022 12:03 Відповісти Мені подобається 0
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