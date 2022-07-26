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Наслідки обстрілу сільгосппідприємства на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили ракетами по сільгосппідприємству на Дніпропетровщині.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сільгосппідприємство у Любимівській громаді після "прильоту" двох російських ракет. Руйнівний "руській мір", якого ніхто не хоче", - зазначив очільник обладміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ обстріляла Криворізький і Нікопольський райони Дніпропетровщини, - Резніченко

Наслідки обстрілу сільгосппідприємства на Дніпропетровщині 01
Наслідки обстрілу сільгосппідприємства на Дніпропетровщині 02
Наслідки обстрілу сільгосппідприємства на Дніпропетровщині 03

Автор: 

обстріл (28596) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3753)


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андоны драные !!!
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26.07.2022 12:03 Відповісти
 
 