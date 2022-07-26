РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9761 посетитель онлайн
Новости Видео Война
24 588 33

Последний момент жизни оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины с помощью боевого дрона уничтожили по меньшей мере одного оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате обстрела Николаева повреждена одна из котельных, - мэр Сенкевич. ФОТО

армия РФ (19318) уничтожение (6980) дроны (3951)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+23
То он притворяется мертвым, пока думает что делать с осколком в жопе
показать весь комментарий
26.07.2022 10:58
+23
побільше такого відео
слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.07.2022 10:59
+21
показать весь комментарий
26.07.2022 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То он притворяется мертвым, пока думает что делать с осколком в жопе
показать весь комментарий
26.07.2022 10:58 Ответить
побільше таких прітворяющіхся)
показать весь комментарий
26.07.2022 11:01 Ответить
На ютубе глянь ,там и с ВСУ такие же есть
показать весь комментарий
26.07.2022 19:22 Ответить
Чесно кажучи, не доводилось такого пережити. Але зі сторони якщо подивитися, у орка є яка неяка екіпіровка, а снаряд упав в 5 метрах. Рученьку чи ноженьку не відірвало...
показать весь комментарий
26.07.2022 14:02 Ответить
Достаточно осколка в незащищенную шлемом часть головы.
показать весь комментарий
26.07.2022 14:41 Ответить
Тож питання - воно здохло? Не переконливо
показать весь комментарий
26.07.2022 14:04 Ответить
то ди перевір козліна і викладеш фотозвіт
показать весь комментарий
27.07.2022 08:33 Ответить
побільше такого відео
слава ЗСУ!
показать весь комментарий
26.07.2022 10:59 Ответить
А другий , ***, утік ! От ,****, рєзве трапилось!
показать весь комментарий
26.07.2022 11:02 Ответить
с осколками в затылке
показать весь комментарий
26.07.2022 11:06 Ответить
Утік бо яйця відірвало.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:07 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 11:25 Ответить
там ще є один, зверху зліва приліг, але відео чуток обрізане тут
показать весь комментарий
26.07.2022 11:09 Ответить
а куда второй побежал? епи первого пока теплый
показать весь комментарий
26.07.2022 11:10 Ответить
Там, похоже, двоих успокоили! На картинке сверху первого.
показать весь комментарий
26.07.2022 12:51 Ответить
А другий дібіл куди побіг)
показать весь комментарий
26.07.2022 11:12 Ответить
Это наверное два братана было - второй побежал за белой ладой, пока мамка неочухалась.
показать весь комментарий
26.07.2022 15:35 Ответить
Тюлень ударил еаякера осьминогом по яйцам.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:13 Ответить
Нехер шастать по чужой земле....
показать весь комментарий
26.07.2022 11:17 Ответить
Так народжується "Білий жигуль"...
Красивое..)))
показать весь комментарий
26.07.2022 11:20 Ответить
показать весь комментарий
26.07.2022 11:26 Ответить
Шо вы разляглись ?! Мы же ещё не начинали толком
показать весь комментарий
26.07.2022 11:20 Ответить
нє,той шо рухнув, таки, двухсотий. Але дивує той бігун. Шо за гранати, від яких нема толку?
показать весь комментарий
26.07.2022 11:30 Ответить
Є толк, він отримав уламки в кулькяпки+контузію, а біжить на адреналині. Далеко не вбіг.
показать весь комментарий
26.07.2022 11:39 Ответить
Там еще третий - спасибо сыну за машину!
показать весь комментарий
26.07.2022 12:55 Ответить
Когда взрывается граната наверху видно тень третьего, после взрыва падают вместе.
показать весь комментарий
26.07.2022 12:57 Ответить
якесь бронєбойне - пробігло через епіцентр і геть не закульгало
показать весь комментарий
26.07.2022 11:26 Ответить
То як курка без голови, побіг але без яєць.
показать весь комментарий
26.07.2022 13:21 Ответить
Прав был конь лавров, ох прав. Мертвый русский - хороший русский
показать весь комментарий
26.07.2022 11:29 Ответить
Уже раз двадцать пересмотрел и никак не могу остановиться. Похоже это лайно мину устанавливало!
показать весь комментарий
26.07.2022 12:12 Ответить
https://ibb.co/v4NhK4n
https://ru.imgbb.com/ как залить файл на файлообменник
показать весь комментарий
26.07.2022 15:34 Ответить
перший прикинувся шлангом. Другий побіг. Добре, якщо хоч контузило.
показать весь комментарий
26.07.2022 18:07 Ответить
 
 