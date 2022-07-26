Последний момент жизни оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины с помощью боевого дрона уничтожили по меньшей мере одного оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях.
Топ комментарии
+23 Mr. Javeline
показать весь комментарий26.07.2022 10:58
+23 stavr
показать весь комментарий26.07.2022 10:59
+21 Роман с камнем
показать весь комментарий26.07.2022 11:26
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
слава ЗСУ!
Красивое..)))
https://ru.imgbb.com/ как залить файл на файлообменник