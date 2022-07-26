Последний момент жизни оккупанта на украинской земле. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины с помощью боевого дрона уничтожили по меньшей мере одного оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинские бойцы опубликовали в соцсетях.

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