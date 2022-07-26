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Остання мить життя окупанта на українській землі. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни за допомогою бойового дрона знищили принаймні одного окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували в соцмережах

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Автор: 

армія рф (17468) знищення (7293) дрони (4739)


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Топ коментарі
+23
То он притворяется мертвым, пока думает что делать с осколком в жопе
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26.07.2022 10:58
+23
побільше такого відео
слава ЗСУ!
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26.07.2022 10:59
+21
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26.07.2022 11:26
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То он притворяется мертвым, пока думает что делать с осколком в жопе
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26.07.2022 10:58 Відповісти
побільше таких прітворяющіхся)
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26.07.2022 11:01 Відповісти
На ютубе глянь ,там и с ВСУ такие же есть
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26.07.2022 19:22 Відповісти
Чесно кажучи, не доводилось такого пережити. Але зі сторони якщо подивитися, у орка є яка неяка екіпіровка, а снаряд упав в 5 метрах. Рученьку чи ноженьку не відірвало...
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26.07.2022 14:02 Відповісти
Достаточно осколка в незащищенную шлемом часть головы.
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26.07.2022 14:41 Відповісти
Тож питання - воно здохло? Не переконливо
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26.07.2022 14:04 Відповісти
то ди перевір козліна і викладеш фотозвіт
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27.07.2022 08:33 Відповісти
побільше такого відео
слава ЗСУ!
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26.07.2022 10:59 Відповісти
А другий , ***, утік ! От ,****, рєзве трапилось!
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26.07.2022 11:02 Відповісти
с осколками в затылке
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26.07.2022 11:06 Відповісти
Утік бо яйця відірвало.
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26.07.2022 11:07 Відповісти
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26.07.2022 11:25 Відповісти
там ще є один, зверху зліва приліг, але відео чуток обрізане тут
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26.07.2022 11:09 Відповісти
а куда второй побежал? епи первого пока теплый
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26.07.2022 11:10 Відповісти
Там, похоже, двоих успокоили! На картинке сверху первого.
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26.07.2022 12:51 Відповісти
А другий дібіл куди побіг)
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26.07.2022 11:12 Відповісти
Это наверное два братана было - второй побежал за белой ладой, пока мамка неочухалась.
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26.07.2022 15:35 Відповісти
Тюлень ударил еаякера осьминогом по яйцам.
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26.07.2022 11:13 Відповісти
Нехер шастать по чужой земле....
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26.07.2022 11:17 Відповісти
Так народжується "Білий жигуль"...
Красивое..)))
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26.07.2022 11:20 Відповісти
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26.07.2022 11:26 Відповісти
Шо вы разляглись ?! Мы же ещё не начинали толком
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26.07.2022 11:20 Відповісти
нє,той шо рухнув, таки, двухсотий. Але дивує той бігун. Шо за гранати, від яких нема толку?
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26.07.2022 11:30 Відповісти
Є толк, він отримав уламки в кулькяпки+контузію, а біжить на адреналині. Далеко не вбіг.
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26.07.2022 11:39 Відповісти
Там еще третий - спасибо сыну за машину!
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26.07.2022 12:55 Відповісти
Когда взрывается граната наверху видно тень третьего, после взрыва падают вместе.
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26.07.2022 12:57 Відповісти
якесь бронєбойне - пробігло через епіцентр і геть не закульгало
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26.07.2022 11:26 Відповісти
То як курка без голови, побіг але без яєць.
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26.07.2022 13:21 Відповісти
Прав был конь лавров, ох прав. Мертвый русский - хороший русский
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26.07.2022 11:29 Відповісти
Уже раз двадцать пересмотрел и никак не могу остановиться. Похоже это лайно мину устанавливало!
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26.07.2022 12:12 Відповісти
https://ibb.co/v4NhK4n
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26.07.2022 15:34 Відповісти
перший прикинувся шлангом. Другий побіг. Добре, якщо хоч контузило.
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26.07.2022 18:07 Відповісти
 
 