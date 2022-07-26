Остання мить життя окупанта на українській землі. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни за допомогою бойового дрона знищили принаймні одного окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські бійці опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+23 Mr. Javeline
показати весь коментар26.07.2022 10:58
+23 stavr
показати весь коментар26.07.2022 10:59
+21 Роман с камнем
показати весь коментар26.07.2022 11:26
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слава ЗСУ!
Красивое..)))
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