В результате обстрела Николаева повреждена одна из котельных, - мэр Сенкевич. ФОТО
Российские оккупанты ударили по Николаеву и повредили часть здания котельной.
Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня во время обстрела пострадала одна из наших городских котельных. От попадания боеприпаса повреждена часть здания", - отметил глава города.
По словам Сенкевича, ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" оценивает нанесенный ущерб и продолжает подготовку к отопительному сезону.
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Petrov Viktor
показать весь комментарий26.07.2022 10:14 Ответить Мне нравится 1
Denis Antivatnikov #521714
показать весь комментарий26.07.2022 12:17 Ответить Мне нравится 0
Анатолий К #427424
показать весь комментарий26.07.2022 10:41 Ответить Мне нравится 1
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