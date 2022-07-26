В результате обстрела Николаева повреждена одна из котельных, - мэр Сенкевич. ФОТО

Российские оккупанты ударили по Николаеву и повредили часть здания котельной.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время обстрела пострадала одна из наших городских котельных. От попадания боеприпаса повреждена часть здания", - отметил глава города.

По словам Сенкевича, ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" оценивает нанесенный ущерб и продолжает подготовку к отопительному сезону.

Также читайте: Украина получит 4 HIMARS и 580 тактических беспилотников Phoenix Ghost, - Пентагон



