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В результате обстрела Николаева повреждена одна из котельных, - мэр Сенкевич. ФОТО

Российские оккупанты ударили по Николаеву и повредили часть здания котельной.

Об этом в Telegram сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время обстрела пострадала одна из наших городских котельных. От попадания боеприпаса повреждена часть здания", - отметил глава города.

По словам Сенкевича, ОКП "Николаевоблтеплоэнерго" оценивает нанесенный ущерб и продолжает подготовку к отопительному сезону.

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В результате обстрела Николаева повреждена одна из котельных, - мэр Сенкевич 01
В результате обстрела Николаева повреждена одна из котельных, - мэр Сенкевич 02

Николаев (2153) обстрел (27275) Сенкевич Александр (188)


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26.07.2022 10:14 Ответить
декомунизировали город имени коцапьего царя
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26.07.2022 12:17 Ответить
Звичайно кацапи нелюди, вони це роблять і будуть робити поки хоч якось дишуть. А тому щоб нам вижити потрібно їх знищити до останньої личинки і не вірити в їх дружбу і братерство, бо як тільки будуть програвати будуть нити і давили на жалість, брататися і кликати до Бога до пощади. А для 73% нагадую, що попереду зима і люди, а точніше нарід, який замість ракет і літаків вибрав дороги, то буде зимувати без тепла, бо немає чим збивати ці ракети. Хіба що дружненько будете вити із солістом Боневтіком, щоб нам нами зжалілися і дали системи ППО і ракетні комплекси.
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26.07.2022 10:41 Ответить
 
 