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Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено одну з котелень, - мер Сєнкевич. ФОТО

Російські окупанти вдарили по Миколаєву та пошкодили частину будівлі котельні.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час обстрілу постраждала одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу пошкоджена частина будівлі", - зазначив очільник міста.

За словами Сєнкевича, ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" оцінює нанесені збитки та продовжує підготовку до опалювального сезону.

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Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено одну з котелень, - мер Сєнкевич 01
Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено одну з котелень, - мер Сєнкевич 02

Автор: 

Миколаїв (1807) обстріл (28596) Сєнкевич Олександр (229)


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26.07.2022 10:14 Відповісти
декомунизировали город имени коцапьего царя
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26.07.2022 12:17 Відповісти
Звичайно кацапи нелюди, вони це роблять і будуть робити поки хоч якось дишуть. А тому щоб нам вижити потрібно їх знищити до останньої личинки і не вірити в їх дружбу і братерство, бо як тільки будуть програвати будуть нити і давили на жалість, брататися і кликати до Бога до пощади. А для 73% нагадую, що попереду зима і люди, а точніше нарід, який замість ракет і літаків вибрав дороги, то буде зимувати без тепла, бо немає чим збивати ці ракети. Хіба що дружненько будете вити із солістом Боневтіком, щоб нам нами зжалілися і дали системи ППО і ракетні комплекси.
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26.07.2022 10:41 Відповісти
 
 