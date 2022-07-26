Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджено одну з котелень, - мер Сєнкевич. ФОТО

Російські окупанти вдарили по Миколаєву та пошкодили частину будівлі котельні.

Про це у Telegram повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні під час обстрілу постраждала одна з наших міських котелень. Від влучання боєприпасу пошкоджена частина будівлі", - зазначив очільник міста.

За словами Сєнкевича, ОКП "Миколаївоблтеплоенерго" оцінює нанесені збитки та продовжує підготовку до опалювального сезону.

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