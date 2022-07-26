Последствия обстрелов Чугуева Россией. Полностью разрушен частный дом, - Нацполиция. ФОТО
Следователи открыли уголовное производство по факту ракетных обстрелов города Чугуев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Нацполиции.
"Предварительно, оккупанты попали по населенному пункту из ракетно-зенитного комплекса "С-300". Пострадавших нет. Информация об обстреле поступила в Чугуевское районное управление полиции 26 июля около 04:30", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ракетного удара войсками РФ полностью разрушен частный жилой дом. Также были повреждены соседние домовладения. Еще один снаряд попал возле частного дома, в грунте образовалась воронка.
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