УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11466 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 564 0

Наслідки обстрілу Чугуєва Росією. Повністю зруйнований приватний будинок, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу міста Чугуєва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

Наслідки обстрілу Чугуєва Росією. Повністю зруйнований приватний будинок, - Нацполіція 01

"Попередньо, окупанти влучили по населеному пункту з ракетно-зенітного комплексу "С-300". Постраждалих немає. Інформація про обстріл надійшла до Чугуївського районного управління поліції 26 липня близько 04:30", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару військами РФ повністю зруйнований приватний житловий будинок. Також були пошкодженні сусідні домоволодіння. Ще один снаряд влучив біля приватного будинку, в ґрунті утворилася вирва.

Також читайте: Виявлено тіло жінки під час розбору завалів Будинку культури в Чугуєві. ФОТО


Наслідки обстрілу Чугуєва Росією. Повністю зруйнований приватний будинок, - Нацполіція 02
Наслідки обстрілу Чугуєва Росією. Повністю зруйнований приватний будинок, - Нацполіція 03
Наслідки обстрілу Чугуєва Росією. Повністю зруйнований приватний будинок, - Нацполіція 04
Наслідки обстрілу Чугуєва Росією. Повністю зруйнований приватний будинок, - Нацполіція 05
Наслідки обстрілу Чугуєва Росією. Повністю зруйнований приватний будинок, - Нацполіція 06

обстріл (28613) Нацполіція (15191) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 