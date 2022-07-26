Наслідки обстрілу Чугуєва Росією. Повністю зруйнований приватний будинок, - Нацполіція. ФОТО

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу міста Чугуєва

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.

"Попередньо, окупанти влучили по населеному пункту з ракетно-зенітного комплексу "С-300". Постраждалих немає. Інформація про обстріл надійшла до Чугуївського районного управління поліції 26 липня близько 04:30", - йдеться у повідомлення.

Зазначається, що внаслідок ракетного удару військами РФ повністю зруйнований приватний житловий будинок. Також були пошкодженні сусідні домоволодіння. Ще один снаряд влучив біля приватного будинку, в ґрунті утворилася вирва.

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