Наслідки обстрілу Чугуєва Росією. Повністю зруйнований приватний будинок, - Нацполіція. ФОТО
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу міста Чугуєва
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Нацполіції.
"Попередньо, окупанти влучили по населеному пункту з ракетно-зенітного комплексу "С-300". Постраждалих немає. Інформація про обстріл надійшла до Чугуївського районного управління поліції 26 липня близько 04:30", - йдеться у повідомлення.
Зазначається, що внаслідок ракетного удару військами РФ повністю зруйнований приватний житловий будинок. Також були пошкодженні сусідні домоволодіння. Ще один снаряд влучив біля приватного будинку, в ґрунті утворилася вирва.
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