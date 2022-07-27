Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, ранена женщина, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Ночью оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский.
По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.
"В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия", – информирует глава региона.
Кроме того, Резниченко заявляет, что по Зеленодольской громаде враг попал из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село отчасти без света. Работают электрики.
"Люди не ранены", – резюмирует Резниченко.
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