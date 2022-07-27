Враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины, ранена женщина, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Ночью оккупанты снова обстреляли Днепропетровскую область.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские войска накрыли огнем два района – Никопольский и Криворожский.

По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.

"В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия", – информирует глава региона.

Кроме того, Резниченко заявляет, что по Зеленодольской громаде враг попал из ствольной артиллерии. В Большой Костромке повреждена линия электропередач. Село отчасти без света. Работают электрики.

"Люди не ранены", – резюмирует Резниченко.

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