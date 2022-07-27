РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9055 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
517 0

За сутки россияне убили одного мирного жителя Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донетчины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки россияне убили одного мирного жителя Донетчины, - Кириленко 01

"За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Северске. Еще 1 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Читайте: С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину россияне убили в Донецкой области 642 гражданских, - Кириленко

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

обстрел (27327) Донецкая область (9734) Кириленко Павел (638) военные преступления (1437)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 