За сутки россияне убили одного мирного жителя Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донетчины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Северске. Еще 1 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.