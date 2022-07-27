За сутки россияне убили одного мирного жителя Донетчины, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА
За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донетчины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Северске. Еще 1 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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