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За добу росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини, - Кириленко 01

"За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Сіверську. Ще 1 людина отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (28648) Донецька область (8546) Кириленко Павло (907) воєнні злочини (1862)


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