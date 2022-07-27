За добу росіяни вбили одного мирного жителя Донеччини, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА
За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 26 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Сіверську. Ще 1 людина отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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