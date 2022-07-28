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Президент Литвы Науседа прибыл в Киев. ФОТО

В День государственности Украины президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев. Он выступит в Верховной Раде и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Науседа сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Только что приехал в Киев. В этот особый день, когда Украина впервые отмечает День Государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной Раде. Также встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским, вручу ему орден Витовта Великого - высшую государственную награду Литвы", - написал Науседа. твиттере в четверг.

Президент Литвы Науседа прибыл в Киев 01

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визит (3088) Зеленский Владимир (20493) Литва (2473) Науседа Гитанас (266)


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Welcome to Ukraine!
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28.07.2022 11:03 Ответить
Sveiki atvykę į Ukrainą !
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28.07.2022 15:49 Ответить
Буде подавати руку оманському?
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28.07.2022 11:11 Ответить
Змушений вітати того, кого вибрав мудрий нарід.
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28.07.2022 11:23 Ответить
Раді вітати, пане Президент!
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28.07.2022 11:25 Ответить
Друзям завжди радіємо.
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28.07.2022 11:25 Ответить
це дуже важливо!..
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28.07.2022 11:32 Ответить
Литовцям - респект і щира подяка!!!
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28.07.2022 12:11 Ответить
 
 