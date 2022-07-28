Президент Литвы Науседа прибыл в Киев. ФОТО

В День государственности Украины президент Литвы Гитанас Науседа прибыл с визитом в Киев. Он выступит в Верховной Раде и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Науседа сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Только что приехал в Киев. В этот особый день, когда Украина впервые отмечает День Государственности, выступлю перед украинским народом в Верховной Раде. Также встречусь с президентом Украины Владимиром Зеленским, вручу ему орден Витовта Великого - высшую государственную награду Литвы", - написал Науседа. твиттере в четверг.

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