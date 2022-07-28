Президент Литви Науседа прибув до Києва. ФОТО
У День державності України президент Литви Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва. Він виступить у Верховній Раді та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Науседа повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День Державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді. Також зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським, вручу йому орден Вітовта Великого - найвищу державну нагороду Литви", - написав Науседа у твіттері у четвер.
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