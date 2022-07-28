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Президент Литви Науседа прибув до Києва. ФОТО

У День державності України президент Литви Гітанас Науседа прибув із візитом до Києва. Він виступить у Верховній Раді та зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Науседа повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День Державності, виступлю перед українським народом у Верховній Раді. Також зустрінуся з президентом України Володимиром Зеленським, вручу йому орден Вітовта Великого - найвищу державну нагороду Литви", - написав Науседа у твіттері у четвер.

Президент Литви Науседа прибув до Києва 01

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Автор: 

візит (1591) Зеленський Володимир (23964) Литва (2413) Науседа Гітанас (337)


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Welcome to Ukraine!
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28.07.2022 11:03 Відповісти
Sveiki atvykę į Ukrainą !
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28.07.2022 15:49 Відповісти
Буде подавати руку оманському?
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28.07.2022 11:11 Відповісти
Змушений вітати того, кого вибрав мудрий нарід.
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28.07.2022 11:23 Відповісти
Раді вітати, пане Президент!
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28.07.2022 11:25 Відповісти
Друзям завжди радіємо.
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28.07.2022 11:25 Відповісти
це дуже важливо!..
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28.07.2022 11:32 Відповісти
Литовцям - респект і щира подяка!!!
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28.07.2022 12:11 Відповісти
 
 