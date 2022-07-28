Последствия обстрелов Харькова и области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция документирует последствия обстрела четырех районов Харькова и области.

28 июля российские оккупанты ударили ракетами по Шевченковскому, Немышлянскому и Киевскому районам города, а из реактивных систем залпового огня в очередной раз обстреляли город Чугуев, - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Предварительно пострадавших нет.

В Чугуеве разрушения получили девятиэтажный и пятиэтажный многоквартирные жилые дома, несколько частных домовладений, полностью разрушены помещения двух продуктовых магазинов.

В Киевском и Немышлянском районах ракеты попали в цеха заводов. Разрушены стены, крыша, повреждено имущество предприятий.

Еще один боеприпас попал в землю на территории парка отдыха граждан в Шевченковском районе. Поврежден ангар.

Правоохранители фиксируют преступления, изымают вещественные доказательства.

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