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Последствия обстрелов Харькова и области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция документирует последствия обстрела четырех районов Харькова и области.

28 июля российские оккупанты ударили ракетами по Шевченковскому, Немышлянскому и Киевскому районам города, а из реактивных систем залпового огня в очередной раз обстреляли город Чугуев, - сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Предварительно пострадавших нет.

В Чугуеве разрушения получили девятиэтажный и пятиэтажный многоквартирные жилые дома, несколько частных домовладений, полностью разрушены помещения двух продуктовых магазинов.

В Киевском и Немышлянском районах ракеты попали в цеха заводов. Разрушены стены, крыша, повреждено имущество предприятий.

Еще один боеприпас попал в землю на территории парка отдыха граждан в Шевченковском районе. Поврежден ангар.

Правоохранители фиксируют преступления, изымают вещественные доказательства.

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Последствия обстрелов Харькова и области, - Нацполиция 01

Последствия обстрелов Харькова и области, - Нацполиция 02


Последствия обстрелов Харькова и области, - Нацполиция 03

Последствия обстрелов Харькова и области, - Нацполиция 04

Последствия обстрелов Харькова и области, - Нацполиция 05

обстрел (27379) Нацполиция (16500) Харьков (7520)


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Маріуполь 2
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28.07.2022 12:37 Ответить
Похоже дали по турбоатому (((
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28.07.2022 12:51 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 13:03 Ответить
 
 