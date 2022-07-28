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Наслідки обстрілів Харкова та області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція документує наслідки обстрілів чотирьох районів Харкова та області.

28 липня російські окупанти вдарили ракетами по Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, а з реактивних систем залпового вогню вкотре обстріляли місто Чугуїв, - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.

Попередньо, постраждалих немає.

У Чугуєві руйнувань зазнали дев’ятиповерховий та п’ятиповерховий багатоквартирні житлові будинки, кілька приватних домоволодінь, повністю зруйновані приміщення двох продуктових магазинів.

У Київському та Немишлянському районах ракети влучили у цехи заводів. Зруйновано стіни, дах, пошкоджено майно підприємств.

Ще один боєприпас влучив у землю на території парку відпочинку громадян у Шевченківському районі. Пошкоджено ангар.

Правоохоронці фіксують злочини, вилучають речові докази.

Також дивіться: Момент прильоту по харківському парку Горького. ВIДЕО камер спостереження

Наслідки обстрілів Харкова та області, - Нацполіція 01

Наслідки обстрілів Харкова та області, - Нацполіція 02


Наслідки обстрілів Харкова та області, - Нацполіція 03

Наслідки обстрілів Харкова та області, - Нацполіція 04

Наслідки обстрілів Харкова та області, - Нацполіція 05

Автор: 

обстріл (28700) Нацполіція (15207) Харків (5635)


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Маріуполь 2
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28.07.2022 12:37 Відповісти
Похоже дали по турбоатому (((
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28.07.2022 12:51 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 13:03 Відповісти
 
 