Наслідки обстрілів Харкова та області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
Поліція документує наслідки обстрілів чотирьох районів Харкова та області.
28 липня російські окупанти вдарили ракетами по Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, а з реактивних систем залпового вогню вкотре обстріляли місто Чугуїв, - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.
Попередньо, постраждалих немає.
У Чугуєві руйнувань зазнали дев’ятиповерховий та п’ятиповерховий багатоквартирні житлові будинки, кілька приватних домоволодінь, повністю зруйновані приміщення двох продуктових магазинів.
У Київському та Немишлянському районах ракети влучили у цехи заводів. Зруйновано стіни, дах, пошкоджено майно підприємств.
Ще один боєприпас влучив у землю на території парку відпочинку громадян у Шевченківському районі. Пошкоджено ангар.
Правоохоронці фіксують злочини, вилучають речові докази.
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