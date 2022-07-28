Наслідки обстрілів Харкова та області, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Поліція документує наслідки обстрілів чотирьох районів Харкова та області.

28 липня російські окупанти вдарили ракетами по Шевченківському, Немишлянському та Київському районах міста, а з реактивних систем залпового вогню вкотре обстріляли місто Чугуїв, - повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Національну поліцію України.



Попередньо, постраждалих немає.



У Чугуєві руйнувань зазнали дев’ятиповерховий та п’ятиповерховий багатоквартирні житлові будинки, кілька приватних домоволодінь, повністю зруйновані приміщення двох продуктових магазинів.



У Київському та Немишлянському районах ракети влучили у цехи заводів. Зруйновано стіни, дах, пошкоджено майно підприємств.



Ще один боєприпас влучив у землю на території парку відпочинку громадян у Шевченківському районі. Пошкоджено ангар.



Правоохоронці фіксують злочини, вилучають речові докази.

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