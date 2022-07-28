Момент прильоту по харківському парку Горького. ВIДЕО камер спостереження

Російські окупаційні війська обстріляли харківський парк Горького.

Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі окупанти атакували також улюблений усіма харків'янами парк Горького. На щастя, атракціони не постраждали. Пошкоджено господарські споруди.

Жертв та поранених також немає", - зазначив очільник міста.

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