Момент прильоту по харківському парку Горького. ВIДЕО камер спостереження
Російські окупаційні війська обстріляли харківський парк Горького.
Про це у Telegram повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі окупанти атакували також улюблений усіма харків'янами парк Горького. На щастя, атракціони не постраждали. Пошкоджено господарські споруди.
Жертв та поранених також немає", - зазначив очільник міста.
Топ коментарі
+33 Solomon #418722
показати весь коментар28.07.2022 10:43
+20 FT FT
показати весь коментар28.07.2022 10:46
+15 Олександр Петренко
показати весь коментар28.07.2022 10:54
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і чЬо?
Чи вона ватніца, я не знаю, але те що вона написала - сть як має право на правду.
Вишивата ****-а
Чи вона ватніца, я не знаю, але те що вона написала - сть як має право на правду.
Вишивата ****-а
а Харковом керує права рука Гепочки, через яку й шла вся русіфікація та антіукраїнізація Харкова
у всіх, ніяких претенцій у харків'ян до нього немає, винен у війні хто завгодно - марсіане, Путін, білгородці, та взагалі хто завгодно
не маю бажання повторювати свій камент, але його треба відповідати кожний раз, коли якась ватна харківська курво пише, а нас за що? МИ ЖЕРТВИ, а не творці цієї війни !
https://censor.net/ua/news/3357006/vnochi_okupanty_zavdaly_dvoh_raketnyh_udariv_po_harkovu_iz_zrs_s300_terehov
Кредит на будівництво парку і інш обєктів було взято в кацапському банку,
кредит віддавти чомусь не поспішали і проценти кожен рік виростали.
Атракціони в парку непогані, але б/у, прибуток з продажу квитків йде мимо
каси, чеки відвідувачі на руки не отримують, тому податкова не може визначити
які фінансові обороти в цьому парку. Всі гарні і красиві скульптури в парку зроблені
ЗК харківських зон, відлиті з металу, як і тесане каміння замість тротуарної плитки.
Бюджет на побудову і утримання парку був роздутий у декілька разів. Так, парк
вийшов шикарний і красивий але по вуха у корупційних схемах. Мабуть кацапи
знаючи про це гатять по Геполенду нещадно, бо вважають його своєю власністю
https://www.youtube.com/watch?v=XRSZ_NjwPPw https://www.youtube.com/watch?v=XRSZ_NjwPPw