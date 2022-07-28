Момент прилета по харьковскому парку Горького. ВИДЕО камер наблюдения
Российские оккупационные войска обстреляли харьковский парк Горького.
Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью оккупанты атаковали также любимый всеми харьковчанами парк Горького. К счастью, аттракционы не пострадали. Повреждены хозяйственные постройки.
Жертв и раненых тоже нет", - отметил глава города.
Топ комментарии
+33 Solomon #418722
показать весь комментарий28.07.2022 10:43
+20 FT FT
показать весь комментарий28.07.2022 10:46
+15 Олександр Петренко
показать весь комментарий28.07.2022 10:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і чЬо?
Чи вона ватніца, я не знаю, але те що вона написала - сть як має право на правду.
Вишивата ****-а
Чи вона ватніца, я не знаю, але те що вона написала - сть як має право на правду.
Вишивата ****-а
а Харковом керує права рука Гепочки, через яку й шла вся русіфікація та антіукраїнізація Харкова
у всіх, ніяких претенцій у харків'ян до нього немає, винен у війні хто завгодно - марсіане, Путін, білгородці, та взагалі хто завгодно
не маю бажання повторювати свій камент, але його треба відповідати кожний раз, коли якась ватна харківська курво пише, а нас за що? МИ ЖЕРТВИ, а не творці цієї війни !
https://censor.net/ua/news/3357006/vnochi_okupanty_zavdaly_dvoh_raketnyh_udariv_po_harkovu_iz_zrs_s300_terehov
Кредит на будівництво парку і інш обєктів було взято в кацапському банку,
кредит віддавти чомусь не поспішали і проценти кожен рік виростали.
Атракціони в парку непогані, але б/у, прибуток з продажу квитків йде мимо
каси, чеки відвідувачі на руки не отримують, тому податкова не може визначити
які фінансові обороти в цьому парку. Всі гарні і красиві скульптури в парку зроблені
ЗК харківських зон, відлиті з металу, як і тесане каміння замість тротуарної плитки.
Бюджет на побудову і утримання парку був роздутий у декілька разів. Так, парк
вийшов шикарний і красивий але по вуха у корупційних схемах. Мабуть кацапи
знаючи про це гатять по Геполенду нещадно, бо вважають його своєю власністю
https://www.youtube.com/watch?v=XRSZ_NjwPPw https://www.youtube.com/watch?v=XRSZ_NjwPPw