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Момент прилета по харьковскому парку Горького. ВИДЕО камер наблюдения

Российские оккупационные войска обстреляли харьковский парк Горького.

Об этом в Telegram сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью оккупанты атаковали также любимый всеми харьковчанами парк Горького. К счастью, аттракционы не пострадали. Повреждены хозяйственные постройки.

Жертв и раненых тоже нет", - отметил глава города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты, - британская разведка

обстрел (27351) Харьков (7516) Терехов Игорь (255)


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Топ комментарии
+33
Досьогодні ще горького?
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28.07.2022 10:43
+20
Может харьковчанам уже сделать выводы и отменить названия в четь росийских нацистов?
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28.07.2022 10:46
+15
Ага, хай перейменують у ім.путіна, може перестануть обстрілювати
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28.07.2022 10:54
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Досьогодні ще горького?
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28.07.2022 10:43 Ответить
Ага, хай перейменують у ім.путіна, може перестануть обстрілювати
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28.07.2022 10:54 Ответить
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28.07.2022 11:13 Ответить
Парк ім. Хуúла?
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28.07.2022 17:01 Ответить
думаю, що ще довго буде Горького, на жаль, в цьому совково-ватному місті.
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28.07.2022 12:31 Ответить
А ви шановна з якого совково ватного міста ?
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28.07.2022 13:34 Ответить
Nr. 2

і чЬо?
Чи вона ватніца, я не знаю, але те що вона написала - сть як має право на правду.

Вишивата ****-а
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29.07.2022 11:02 Ответить
А ти Надя,напевно з москальських є@єнєй свої пости з регістрацією 12.07.22. строчиш? Чи мо з ЛуганДона? ти хто така, щоб українське місто-Герой Харків совково-ватним обзивати? Гноянка ти сєпарська. Вибачся, мразота, перед Харковом та харків"янами, бо вони одні з найперших 24.02.22. почали мінусовати москальню та сєпарастов з ЛуганДона, котрі вирішили, що Харків цю наволоч буде з квітами зустрічати... Так от харків"яне ВСІХ хто в місто зайшов "задвухсотили", а решта москальні "в рамках доброй волі" чкурнули так, що аж біля кордону москальського пригальмували...
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28.07.2022 21:08 Ответить
і чЬо?
Чи вона ватніца, я не знаю, але те що вона написала - сть як має право на правду.

Вишивата ****-а
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29.07.2022 11:01 Ответить
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30.07.2022 12:34 Ответить
У Тєрєхова зависла програма, ще не придумав як його назвати щоб і вашим і нашим.
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28.07.2022 13:35 Ответить
Пиарасы!
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28.07.2022 10:45 Ответить
Может харьковчанам уже сделать выводы и отменить названия в четь росийских нацистов?
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28.07.2022 10:46 Ответить
не дочекаєтесь !!!
а Харковом керує права рука Гепочки, через яку й шла вся русіфікація та антіукраїнізація Харкова
у всіх, ніяких претенцій у харків'ян до нього немає, винен у війні хто завгодно - марсіане, Путін, білгородці, та взагалі хто завгодно

не маю бажання повторювати свій камент, але його треба відповідати кожний раз, коли якась ватна харківська курво пише, а нас за що? МИ ЖЕРТВИ, а не творці цієї війни !

https://censor.net/ua/news/3357006/vnochi_okupanty_zavdaly_dvoh_raketnyh_udariv_po_harkovu_iz_zrs_s300_terehov
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28.07.2022 10:59 Ответить
О! Болгарський генерал! А хто такий «Пуцін»? Може досить віддавати таку повагу вбивці-терористу українського народу?
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28.07.2022 11:08 Ответить
И все таки в Харькове много проукраинских людей, мощная терооборона, подразделения "Азов" Кракен мужественно сражаются в ЗСУ. В первые дни войны стояли очереди у военкоматов, чего не было на донбассе и кстати говоря в Одессе. Да, ваты много, они массово приезжали в Харьков все годы и сейчас их дети это 5-я колонна. Но 100 % говорю, ватников в Харькове не больше чем в Одессе или Днепре. Это можно отследить и по результатам парламентских выборов разных лет, я сравнивала.
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28.07.2022 11:36 Ответить
причинно-наслідкові зв'язки
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28.07.2022 11:38 Ответить
Ти вже і тут висрався, біженець озлоблений?! Біжи. Форест, біжи, Болгарія надто близько від Харкова, прилетіти тобі може! путін не вінават, само собою, харків'яни винні за твоєю логікою!!!
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28.07.2022 11:51 Ответить
повністю підтримую.
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28.07.2022 12:32 Ответить
Назви відміняє міський голова на сесії місцевої ради, а не харківяни, пора вже це знати.
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28.07.2022 13:36 Ответить
******* ви вже бо тій росії чимось, а то тільки говорите, що можете і збираєтесь! Смерть росії і кацапам!
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28.07.2022 10:47 Ответить
Гєпа би вдруге здох від такого «рузкага міра» який він так ******** та кликав його в Україну.
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28.07.2022 11:05 Ответить
Навпаки, бійтесь, щоб реінкарнація не відбулася після перемоги.
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28.07.2022 11:34 Ответить
...«рузкага міра» який він так ******** та кликав його...


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29.07.2022 08:05 Ответить
такая сволота
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28.07.2022 11:15 Ответить
в этом парке танцевали кацапские жены кацапских отставников, которые приехали в Украину из рефии служить.
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28.07.2022 11:27 Ответить
Ти виродок мокшанський, брешеш, як дишиш. Судячи з того, скільки тут лайна на Харків ллють, почалася ІПСО проти Харкова та харків"ян з метою ****** брудом ні, не Терехова чи Гєпу, а харків"ян... Так передайте, уцо@ки москальські та підмоскальські - Харків це український форпост на сході Української Держави і хоча не всі в Харкові поки що розмовляють солов"їною, але це не заважає харків"янам мочкарити русню і навіть допомагає допитувати полонених москальських свінособак ...
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28.07.2022 21:17 Ответить
Промовка про вовка - отставнік це ти ?
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29.07.2022 01:51 Ответить
Ого ! Вирва чималенька.
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28.07.2022 11:33 Ответить
А чому б не використати американські дрони-камікадзе , щоб знищити ракетні системи орків? Чи для харківської влади "нащадків" Кернеса чим більше розіібьють, тим більше можна заробити на відбодові? Чому дозволяють знищувати друге по величині місто України і перше по наукових здобутках в галузі ядерної фізики?
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28.07.2022 11:41 Ответить
Єлдак не дозволяє стріляти по території свого "начальника"
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28.07.2022 12:53 Ответить
комендантский час в Харькове не отменили?
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28.07.2022 12:05 Ответить
Нащо відміняти ? Ще досі ТРО на деяких блокпостах стоїть навіть в Харкові.
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28.07.2022 13:50 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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28.07.2022 13:26 Ответить
Трохи про цей "парк горкова" - це чисто проект Кернеса, в народі "Гепаленд".
Кредит на будівництво парку і інш обєктів було взято в кацапському банку,
кредит віддавти чомусь не поспішали і проценти кожен рік виростали.
Атракціони в парку непогані, але б/у, прибуток з продажу квитків йде мимо
каси, чеки відвідувачі на руки не отримують, тому податкова не може визначити
які фінансові обороти в цьому парку. Всі гарні і красиві скульптури в парку зроблені
ЗК харківських зон, відлиті з металу, як і тесане каміння замість тротуарної плитки.
Бюджет на побудову і утримання парку був роздутий у декілька разів. Так, парк
вийшов шикарний і красивий але по вуха у корупційних схемах. Мабуть кацапи
знаючи про це гатять по Геполенду нещадно, бо вважають його своєю власністю
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28.07.2022 13:49 Ответить
Гарне відео що чудив у Харкові Генадій Кернес і його команда останні роки

https://www.youtube.com/watch?v=XRSZ_NjwPPw https://www.youtube.com/watch?v=XRSZ_NjwPPw
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28.07.2022 13:56 Ответить
Так а де "будемо стріляти у відповідь"?
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28.07.2022 16:34 Ответить
 
 