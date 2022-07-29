За сутки россияне убили 8 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За 28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донетчины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донетчины: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.