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За сутки россияне убили 8 мирных жителей Донетчины, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За 28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донетчины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

За сутки россияне убили 8 мирных жителей Донетчины, - ОВА 01

"За 28 июля россияне убили 8 мирных жителей Донетчины: 3 в Бахмуте, 2 в Торецке, 1 в Орловке, 1 в Горняке и 1 в Соледаре. Еще 19 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

обстрел (27275) Донецкая область (9710) Кириленко Павел (638)


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очільник Донецької ОВА https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4336 Павло Кириленко робить постійно аналітику .
а інши голови областей чомусь мовчать
8цівільних за добу - за місяц гинуть приблизно 240 . І це тількі в донецький. А харькивська , сумська, херсонська, Луганська
кожний місяц в УКРАІНЕгине 1 самолет М17 , куди дивиться ООН ?????
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29.07.2022 10:39 Ответить
 
 