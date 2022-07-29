За добу росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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а інши голови областей чомусь мовчать
8цівільних за добу - за місяц гинуть приблизно 240 . І це тількі в донецький. А харькивська , сумська, херсонська, Луганська
кожний місяц в УКРАІНЕгине 1 самолет М17 , куди дивиться ООН ?????