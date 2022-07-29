За добу росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни спробують захопити Бахмут, та навряд чи їм це вдасться, - ISW

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.