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За добу росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За добу росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини, - ОВА 01

"За 28 липня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 3 в Бахмуті, 2 в Торецьку, 1 в Орлівці, 1 у Гірнику та 1 у Соледарі. Ще 19 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

обстріл (28596) Донецька область (8522) Кириленко Павло (907)


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очільник Донецької ОВА https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4336 Павло Кириленко робить постійно аналітику .
а інши голови областей чомусь мовчать
8цівільних за добу - за місяц гинуть приблизно 240 . І це тількі в донецький. А харькивська , сумська, херсонська, Луганська
кожний місяц в УКРАІНЕгине 1 самолет М17 , куди дивиться ООН ?????
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29.07.2022 10:39 Відповісти
 
 