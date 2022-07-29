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Около 30 украинских военных прибыли на лечение в Польшу. ФОТО

В общей сложности 29 раненых украинских военнослужащих в сопровождении членов семей прибыли на специальном медицинском поезде в польский город Краков.

Как отмечает Цензор.НЕТ, государственное информационное агентство "Польское радио" пишет, что 15 раненых военнослужащих были доставлены в больницы Кракова и окрестности. Остальные 14 направились в город Катовице.

По словам польских чиновников, у военных типичны боевые травмы: огнестрельные ранения, травмы от взрывов бомб, мин и ракет. Они нуждаются в дальнейшем хирургическом лечении, однако их жизни ничего не угрожает.

"Здесь есть военные в разном состоянии: от тех, кто в тяжелом состоянии, но уже осмотрены, до тех, кто в более легком состоянии, но нуждается в реабилитации. Военных доставят в разные больницы Малопольши", - рассказал малопольский воевода Лукаш Кмита.

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Около 30 украинских военных прибыли на лечение в Польшу 01

Около 30 украинских военных прибыли на лечение в Польшу 02

Около 30 украинских военных прибыли на лечение в Польшу 03

Польша (8426) военнослужащие (6148) лечение (922)


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не втомлюємось дякувати нашим сусідам і друзям полякам.
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29.07.2022 13:11 Ответить
Щира подяка наш1м сус1дам 1 друзям полякам. Ми н1коли не забудем вашу ********. Як н1коли не забудемо то горе, що завдали нам сус1ди 1 вороги кацапы. Це не люди, це скажен1 пси. Бажаю, щоб вони вс1 передохли.
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29.07.2022 14:12 Ответить
Доземний уклін і найщиріша подяка нашим польським друзям за вашу постійну допомогу Україні і цій жахливій війні!
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29.07.2022 13:32 Ответить
Дякуємо Польщі🇵🇱
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29.07.2022 13:55 Ответить
Польща допомагає реально.
В важкий час допомога є найбільш потрібною.
Дякую, Polska!
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29.07.2022 20:29 Ответить
 
 