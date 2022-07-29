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Майже 30 українських військових прибули на лікування до Польщі. ФОТО

Загалом 29 поранених українських військовослужбовців у супроводі членів сімей прибули на спеціальному медичному потязі до польського міста Краків.

Як зазначає Цензор.НЕТ, державне інформаційне агентство "Польське радіо" пише, що 15 поранених військовослужбовців були доставлені до лікарень Кракова та околиць. Решта 14 попрямували до міста Катовіце.

За словами польських чиновників, у військових типові бойові травми: вогнепальні поранення, травми від вибухів бомб, мін та ракет. Вони потребують подальшого хірургічного лікування, однак їхньому життю нічого не загрожує.

"Тут є військові в різному стані: від тих, хто у важкому стані, але вже оглянуті, до тих, хто в легшому стані, але потребує реабілітації. Військових доправлять у різні лікарні Малопольщі", - розповів малопольський воєвода Лукаш Кміта.

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Майже 30 українських військових прибули на лікування до Польщі 01

Майже 30 українських військових прибули на лікування до Польщі 02

Майже 30 українських військових прибули на лікування до Польщі 03

Автор: 

Польща (8523) військовослужбовці (4765) лікування (607)


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не втомлюємось дякувати нашим сусідам і друзям полякам.
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29.07.2022 13:11 Відповісти
Щира подяка наш1м сус1дам 1 друзям полякам. Ми н1коли не забудем вашу ********. Як н1коли не забудемо то горе, що завдали нам сус1ди 1 вороги кацапы. Це не люди, це скажен1 пси. Бажаю, щоб вони вс1 передохли.
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29.07.2022 14:12 Відповісти
Доземний уклін і найщиріша подяка нашим польським друзям за вашу постійну допомогу Україні і цій жахливій війні!
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29.07.2022 13:32 Відповісти
Дякуємо Польщі🇵🇱
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29.07.2022 13:55 Відповісти
Польща допомагає реально.
В важкий час допомога є найбільш потрібною.
Дякую, Polska!
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29.07.2022 20:29 Відповісти
 
 