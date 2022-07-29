Майже 30 українських військових прибули на лікування до Польщі. ФОТО

Загалом 29 поранених українських військовослужбовців у супроводі членів сімей прибули на спеціальному медичному потязі до польського міста Краків.

Як зазначає Цензор.НЕТ, державне інформаційне агентство "Польське радіо" пише, що 15 поранених військовослужбовців були доставлені до лікарень Кракова та околиць. Решта 14 попрямували до міста Катовіце.

За словами польських чиновників, у військових типові бойові травми: вогнепальні поранення, травми від вибухів бомб, мін та ракет. Вони потребують подальшого хірургічного лікування, однак їхньому життю нічого не загрожує.

"Тут є військові в різному стані: від тих, хто у важкому стані, але вже оглянуті, до тих, хто в легшому стані, але потребує реабілітації. Військових доправлять у різні лікарні Малопольщі", - розповів малопольський воєвода Лукаш Кміта.

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