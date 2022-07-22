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Новини Війна
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Швейцарія готова прийняти на лікування 155 поранених українських дітей

швейцарія

В уряді Швейцарії змінили думку стосовно лікування та реабілітації українців у місцевих медичних закладах.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Швейцарії Йоганнеса Матіассі, передає Цезор.НЕТ із посиланням на Swiss Info.

За словами Матіассі, спочатку країна відмовила тому, що була не впевнена, чи направлятиме Україна на лікування до Швейцарії своїх військових. Міністерство закордонних справ країни наклало вето на запит НАТО про лікування поранених українських цивільних у швейцарських лікарнях через побоювання, що це порушить зобов’язання країни, як нейтральної держави згідно з міжнародним правом.

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Після того, як це вето викликало гостру критику, багато відомих політичних діячів висловили свою незгоду. Українські дипломати надіслали до МЗС Швейцарії лист та запевнили, що жоден військовий не буде відправлений до країни на лікування. Про це повідомив у четвер, 21 липня, посол України у Швейцарії Артем Рибченко в коментарі швейцарському громадському телебаченню SRF.

Наразі ж швейцарські чиновники заявили, що готові взяти на лікування 155 поранених українських дітей. З таким запитом Україна нещодавно звернулася до влади Швейцарії. Втім, остаточне рішення прийматиме Федеральне відомство охорони здоров'я.

Також читайте: Літак з пораненими українцями прибув до Німеччини

поранення (2802) Швейцарія (862) лікування (607)


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бабло російське вам не муляє, підари?
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22.07.2022 10:06 Відповісти
"Супернейтрали" зрозуміли що "переборщили" зі своїм "нейтральним статусом" (Коли журналісти підняли "хай" у західних ЗМІ )
Все хочеться спитаться у Швейцарії: "Вам, у ваших банках, золото, виплавлене з коронок убитих в німецьких концтаборах людей, не "муляє"? Спите спокійно?"
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22.07.2022 10:08 Відповісти
абсолютное большинство щвейцарцев возмущено действиями нашего правительства и его толкованием "нейтралитета".
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22.07.2022 10:25 Відповісти
трындец..., как они смогли увидеть в раненых детях скрытых военных..., фу, просто..., тянет русским душком, это только убогие разумом рашисты видят в наших школах и детских садиках какие-то базы националистов и склады с оружием...
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22.07.2022 10:31 Відповісти
а они и есть фашисты. Только латентные
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22.07.2022 12:05 Відповісти
Ніколи не міг зрозуміти , як це так , бути нейтральним до вбивств людей ... !!? Це пць якийсь . В голові не вкладається .. !
З моєї точки зору , нейтральні люди ( пох.їсти ) , це самий паскудний тип людей на світі .
Дякую Боже що я не москаль ,, і не швейцарець ..
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22.07.2022 10:49 Відповісти
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22.07.2022 12:06 Відповісти
им нужны белые дети
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22.07.2022 11:52 Відповісти
Між іншим це практика їхнім хірургам лікування поранень під час війни.
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22.07.2022 13:58 Відповісти
 
 