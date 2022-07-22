Швейцарія готова прийняти на лікування 155 поранених українських дітей

В уряді Швейцарії змінили думку стосовно лікування та реабілітації українців у місцевих медичних закладах.

Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Швейцарії Йоганнеса Матіассі, передає Цезор.НЕТ із посиланням на Swiss Info.

За словами Матіассі, спочатку країна відмовила тому, що була не впевнена, чи направлятиме Україна на лікування до Швейцарії своїх військових. Міністерство закордонних справ країни наклало вето на запит НАТО про лікування поранених українських цивільних у швейцарських лікарнях через побоювання, що це порушить зобов’язання країни, як нейтральної держави згідно з міжнародним правом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Швейцарії відмовився приймати на лікування поранених з України

Після того, як це вето викликало гостру критику, багато відомих політичних діячів висловили свою незгоду. Українські дипломати надіслали до МЗС Швейцарії лист та запевнили, що жоден військовий не буде відправлений до країни на лікування. Про це повідомив у четвер, 21 липня, посол України у Швейцарії Артем Рибченко в коментарі швейцарському громадському телебаченню SRF.

Наразі ж швейцарські чиновники заявили, що готові взяти на лікування 155 поранених українських дітей. З таким запитом Україна нещодавно звернулася до влади Швейцарії. Втім, остаточне рішення прийматиме Федеральне відомство охорони здоров'я.

Також читайте: Літак з пораненими українцями прибув до Німеччини