Последствия обстрела Немышлянского района Харькова: оккупанты уничтожают объекты гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова. Следователи продолжают регистрировать военные преступления РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, враги продолжают уничтожать объекты гражданской инфраструктуры города. В результате утренних обстрелов Харькова пострадавших нет.
"31 июля в 04:20 в результате артобстрела города Харькова военными Российской Федерации повреждено здание в Немышлянском районе. По адресу следственно-оперативная группа, криминалисты проводят осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Следователи готовят материалы для открытия уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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Це чисто ізраїльска компанія, дуже зрадіє коли дізнається що кацапи розбили їх типографію.
в обычной квартире, в коридоре, с надеждой авось не прилетит
кремлю, кацапи на це спроможні. Тому єдине що в такій ситуації робити так це відповідь,
адекватна відповідь, бо ще нам соціальної катастрофи ближче до зими не вистачало.
Смерть Кацапії.