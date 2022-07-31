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Новости Фото Война
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Последствия обстрела Немышлянского района Харькова: оккупанты уничтожают объекты гражданской инфраструктуры. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли Немышлянский район Харькова. Следователи продолжают регистрировать военные преступления РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, враги продолжают уничтожать объекты гражданской инфраструктуры города. В результате утренних обстрелов Харькова пострадавших нет.

"31 июля в 04:20 в результате артобстрела города Харькова военными Российской Федерации повреждено здание в Немышлянском районе. По адресу следственно-оперативная группа, криминалисты проводят осмотр места происшествия и собирают вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Немышлянского района Харькова: оккупанты уничтожают объекты гражданской инфраструктуры 01
Последствия обстрела Немышлянского района Харькова: оккупанты уничтожают объекты гражданской инфраструктуры 02
Последствия обстрела Немышлянского района Харькова: оккупанты уничтожают объекты гражданской инфраструктуры 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночью в Харькове раздалась серия взрывов, - Терехов

Следователи готовят материалы для открытия уголовного производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

армия РФ (19365) Нацполиция (16496) Харьков (7516)


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Топ комментарии
+4
так оно и есть. вот только - саветы всегда так и поступали.
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31.07.2022 11:35
+3
Меня терзает постоянно одна мысль. Если РФ дает разбомбленным дамбаситам росийский паспорт и росийское гражданство, то получается что РФ бомбила и убивала своих же граждан, тоесть рузких? Тоесть получается что никто и никогда не убивал рузких больше чем кремлевский режим
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31.07.2022 11:32
+3
Особенно улыбает что новоявленные *граждане РФ* из разбомбленного рашистами дамбаса уезжают на Рашку. А почему они не могли уехать на Рашку до того как их Рашка разбомбила и разрешила разгаваривать па рузги?
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31.07.2022 11:39
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Меня терзает постоянно одна мысль. Если РФ дает разбомбленным дамбаситам росийский паспорт и росийское гражданство, то получается что РФ бомбила и убивала своих же граждан, тоесть рузких? Тоесть получается что никто и никогда не убивал рузких больше чем кремлевский режим
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31.07.2022 11:32 Ответить
так оно и есть. вот только - саветы всегда так и поступали.
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31.07.2022 11:35 Ответить
Особенно улыбает что новоявленные *граждане РФ* из разбомбленного рашистами дамбаса уезжают на Рашку. А почему они не могли уехать на Рашку до того как их Рашка разбомбила и разрешила разгаваривать па рузги?
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31.07.2022 11:39 Ответить
Саме так і є, саме так і є. На теріторії російської імперії найбільшу кількість людей за усю її історію знищила власне сама російськая імперія.
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31.07.2022 12:04 Ответить
русскім по фіг, що їх вбиває їх же держава, і чим більше нещасними вони себе відчувають тим фанатичніше хочуть щоб щасливих людей взагалі у Світі не існувало.
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31.07.2022 12:51 Ответить
Новое издательское производство запущено год-два назад.Новейшее оборудование,Я еще хотел туда устроиться,но берут молодих.Враги в своем амплуа.
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31.07.2022 11:50 Ответить
Ти про "Бет" говориш ?
Це чисто ізраїльска компанія, дуже зрадіє коли дізнається що кацапи розбили їх типографію.
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31.07.2022 13:19 Ответить
Сколько можно констатировать ФАКТЫ зверств, рашистских нацистов ⁉️ДЕЙСТВУЙТЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ ‼️ Мне кажется в Кремле назначают преемников слившихся кротов и дальше - Буданов 💯вместо демченко , например
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31.07.2022 12:01 Ответить
Ви Залужного вже записали в зрадників, чи ще ні? Чекаю, коли ви усі 99% населення країни запишите туди.
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31.07.2022 12:05 Ответить
ні, тільки совкодрочерів.
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31.07.2022 12:53 Ответить
Київ відбили, на Харків, пох#й????
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31.07.2022 12:04 Ответить
ну то хиба треба щоб Президент зі своєю богємою до Харькову переїхали, щоб у нього мотивація знову включилася.
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31.07.2022 12:54 Ответить
и переночевали в районе ХТЗ
в обычной квартире, в коридоре, с надеждой авось не прилетит
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31.07.2022 13:02 Ответить
<******* предупредило, что если ответка по белгороду, то будет бАмбить урядовый квартал в Киеве. НО! там вообще мирная и счастливая жизнь. отгородили себе квадрат 3х3 км никого не пускают. можно с Борисом Джонсоном прогуляться "улицами столицы" без охраны. и вообще, не заметил среди киевлян настроения, что в Украине война, от слова совсем!
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31.07.2022 13:34 Ответить
А примусова эвакуация только для Донецкой?
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31.07.2022 12:08 Ответить
Цікаво, яку ціну заплатив тупін Зелемойському за знищення Харкова.
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31.07.2022 12:38 Ответить
По ходу видавництво "Харків" кацапи накрили, кончені виродки.
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31.07.2022 13:18 Ответить
Ещё при бровеносце высотку построили, красные были вставки в фасаде, удачно вписалась в проспект. В 90 г не умерла, все помнят газеты Симон, премьер и прочее. Мебельный, сантехника магазины, и конечно типография, ведь дом печати был. Работало много там народу и по сей день. Но твари есть твари. Сносят город. Только уч- заведений за последний месяц разных много очень разрушили. Пока не ответим туда, откуда летит, так и будет. Пора решать. Иначе сравняют с землёй наши города. Что нам терять, ведь потеряно все почти. Ведь иногда работает схема, чтоб не досталось никому. Давайте хоть мы громко дверь закроем, за собой.
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31.07.2022 19:47 Ответить
Вангую що це ще не все - ближче до зими кацапи скоріш за все почнуть гатити по ТЕЦ, енергосбуту, насосним станцім, коротше щоб замерзати стали і тіпа поповзли кланятися
кремлю, кацапи на це спроможні. Тому єдине що в такій ситуації робити так це відповідь,
адекватна відповідь, бо ще нам соціальної катастрофи ближче до зими не вистачало.
Смерть Кацапії.
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02.08.2022 16:17 Ответить
 
 