Ночью в Харькове раздалась серия взрывов, - Терехов

В Харькове раздалась "целая серия взрывов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов.

Пока есть информация о "прилетах" в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких построек", - говорится в сообщении.

Терехов отметил, что о других "приходах", и где они были, информация уточняется.

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