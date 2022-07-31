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Ночью в Харькове раздалась серия взрывов, - Терехов

вибух,попасна

В Харькове раздалась "целая серия взрывов".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов.

Пока есть информация о "прилетах" в Немышлянский район. Предварительно есть повреждения нескольких построек", - говорится в сообщении.

Терехов отметил, что о других "приходах", и где они были, информация уточняется.

Смотрите также: Три ракеты выпустили войска РФ по училищу в Харькове, возник пожар, - Терехов. ФОТОрепортаж

обстрел (27351) Харьков (7516) Терехов Игорь (255)


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Черти... Почему не в Белгороде?
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31.07.2022 06:28 Ответить
Харків розплачується за свою любов до російської мови!
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31.07.2022 09:58 Ответить
гинуть люди, а ти - тупорила скотина, постиш безглузду маячню
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31.07.2022 11:25 Ответить
1) Медведчук був обраний від Західної України (Іршавській район Закарпатської області). Декілька раз він обирався саме від Західної України.

2) Бюджет у Львові та Ужгороді у 2000-2022 розкрадався на Західній Україні (митниця, праця найманими працівниками у ЄС без сплати податків до укр.бюджету).

Саме тут розкрадалися кошти на озброєння.

До речі, всі області Західної України є дотаційними, тобто вони лише отримують з держ.бюджету, а не сплачують до нього (як Харків або Запоріжжя).

3) Теза про провину Харкова є тезою від ГРУ МО РФ. Особу Fundador Null треба встановити та віддати до трибуналу за розповсюдження інформації ГРУ РФ.
4) "Азов" - з Харкова. Болтун та зрадник Fundador Null - зі Львова...
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31.07.2022 11:27 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 10:28 Ответить
 
 