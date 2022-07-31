Вночі у Харкові пролунала серія вибухів, - Терехов
У Харкові пролунала "ціла серія вибухів".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.
"Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів.
Поки є інформація про "прильоти" в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель", - йдеться в повідомленні.
Терехов зазначив, що про інші "приходи", і де вони були, інформація уточнюється.
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2) Бюджет у Львові та Ужгороді у 2000-2022 розкрадався на Західній Україні (митниця, праця найманими працівниками у ЄС без сплати податків до укр.бюджету).
Саме тут розкрадалися кошти на озброєння.
До речі, всі області Західної України є дотаційними, тобто вони лише отримують з держ.бюджету, а не сплачують до нього (як Харків або Запоріжжя).
3) Теза про провину Харкова є тезою від ГРУ МО РФ. Особу Fundador Null треба встановити та віддати до трибуналу за розповсюдження інформації ГРУ РФ.
4) "Азов" - з Харкова. Болтун та зрадник Fundador Null - зі Львова...