Вночі у Харкові пролунала серія вибухів, - Терехов

У Харкові пролунала "ціла серія вибухів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів.

Поки є інформація про "прильоти" в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель", - йдеться в повідомленні.

Терехов зазначив, що про інші "приходи", і де вони були, інформація уточнюється.

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