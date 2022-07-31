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Вночі у Харкові пролунала серія вибухів, - Терехов

вибух,попасна

У Харкові пролунала "ціла серія вибухів".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

"Нічні обстріли Харкова тривають. Сьогодні ціла серія вибухів.

Поки є інформація про "прильоти" в Немишлянський район. Попередньо є пошкодження кількох будівель", - йдеться в повідомленні.

Терехов зазначив, що про інші "приходи", і де вони були, інформація уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Три ракети випустили війська РФ по училищу в Харкові, виникла пожежа, - Терехов. ФОТОрепортаж

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обстріл (28672) Харків (5632) Терехов Ігор (311)


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Черти... Почему не в Белгороде?
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31.07.2022 06:28 Відповісти
Харків розплачується за свою любов до російської мови!
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31.07.2022 09:58 Відповісти
гинуть люди, а ти - тупорила скотина, постиш безглузду маячню
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31.07.2022 11:25 Відповісти
1) Медведчук був обраний від Західної України (Іршавській район Закарпатської області). Декілька раз він обирався саме від Західної України.

2) Бюджет у Львові та Ужгороді у 2000-2022 розкрадався на Західній Україні (митниця, праця найманими працівниками у ЄС без сплати податків до укр.бюджету).

Саме тут розкрадалися кошти на озброєння.

До речі, всі області Західної України є дотаційними, тобто вони лише отримують з держ.бюджету, а не сплачують до нього (як Харків або Запоріжжя).

3) Теза про провину Харкова є тезою від ГРУ МО РФ. Особу Fundador Null треба встановити та віддати до трибуналу за розповсюдження інформації ГРУ РФ.
4) "Азов" - з Харкова. Болтун та зрадник Fundador Null - зі Львова...
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31.07.2022 11:27 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 10:28 Відповісти
 
 