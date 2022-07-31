Наслідки обстрілу Немишлянського району Харкова: окупанти нищать об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова. Слідчі продовжують реєструвати військові злочини РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Як зазначається, вороги продовжують нищити об’єкти цивільної інфраструктури міста. В результаті ранкового обстрілу Харкова постраждалих немає.
"31 липня о 04:20 в результаті артобстрілу міста Харкова військовими Російської Федерації пошкоджена будівля в Немишлянського районі. За адресою слідчо-оперативна група, криміналісти проводять огляд місця події та збирають речові докази", - йдеться у повідомленні.
Слідчі готують матеріали для відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
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Це чисто ізраїльска компанія, дуже зрадіє коли дізнається що кацапи розбили їх типографію.
в обычной квартире, в коридоре, с надеждой авось не прилетит
кремлю, кацапи на це спроможні. Тому єдине що в такій ситуації робити так це відповідь,
адекватна відповідь, бо ще нам соціальної катастрофи ближче до зими не вистачало.
Смерть Кацапії.