УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5391 відвідувач онлайн
Новини Фото Війна
4 464 19

Наслідки обстрілу Немишлянського району Харкова: окупанти нищать об’єкти цивільної інфраструктури. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли Немишлянський район Харкова. Слідчі продовжують реєструвати військові злочини РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції. 

Як зазначається, вороги продовжують нищити об’єкти цивільної інфраструктури міста. В результаті ранкового обстрілу Харкова постраждалих немає.

"31 липня о 04:20 в результаті артобстрілу міста Харкова військовими Російської Федерації пошкоджена будівля в Немишлянського районі. За адресою слідчо-оперативна група, криміналісти проводять огляд місця події та збирають речові докази", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Немишлянського району Харкова: окупанти нищать об’єкти цивільної інфраструктури 01
Наслідки обстрілу Немишлянського району Харкова: окупанти нищать об’єкти цивільної інфраструктури 02
Наслідки обстрілу Немишлянського району Харкова: окупанти нищать об’єкти цивільної інфраструктури 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі у Харкові пролунала серія вибухів, - Терехов

Слідчі готують матеріали для відкриття кримінального провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Автор: 

армія рф (17516) Нацполіція (15202) Харків (5632)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
так оно и есть. вот только - саветы всегда так и поступали.
показати весь коментар
31.07.2022 11:35
+3
Меня терзает постоянно одна мысль. Если РФ дает разбомбленным дамбаситам росийский паспорт и росийское гражданство, то получается что РФ бомбила и убивала своих же граждан, тоесть рузких? Тоесть получается что никто и никогда не убивал рузких больше чем кремлевский режим
показати весь коментар
31.07.2022 11:32
+3
Особенно улыбает что новоявленные *граждане РФ* из разбомбленного рашистами дамбаса уезжают на Рашку. А почему они не могли уехать на Рашку до того как их Рашка разбомбила и разрешила разгаваривать па рузги?
показати весь коментар
31.07.2022 11:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меня терзает постоянно одна мысль. Если РФ дает разбомбленным дамбаситам росийский паспорт и росийское гражданство, то получается что РФ бомбила и убивала своих же граждан, тоесть рузких? Тоесть получается что никто и никогда не убивал рузких больше чем кремлевский режим
показати весь коментар
31.07.2022 11:32 Відповісти
так оно и есть. вот только - саветы всегда так и поступали.
показати весь коментар
31.07.2022 11:35 Відповісти
Особенно улыбает что новоявленные *граждане РФ* из разбомбленного рашистами дамбаса уезжают на Рашку. А почему они не могли уехать на Рашку до того как их Рашка разбомбила и разрешила разгаваривать па рузги?
показати весь коментар
31.07.2022 11:39 Відповісти
Саме так і є, саме так і є. На теріторії російської імперії найбільшу кількість людей за усю її історію знищила власне сама російськая імперія.
показати весь коментар
31.07.2022 12:04 Відповісти
русскім по фіг, що їх вбиває їх же держава, і чим більше нещасними вони себе відчувають тим фанатичніше хочуть щоб щасливих людей взагалі у Світі не існувало.
показати весь коментар
31.07.2022 12:51 Відповісти
Новое издательское производство запущено год-два назад.Новейшее оборудование,Я еще хотел туда устроиться,но берут молодих.Враги в своем амплуа.
показати весь коментар
31.07.2022 11:50 Відповісти
Ти про "Бет" говориш ?
Це чисто ізраїльска компанія, дуже зрадіє коли дізнається що кацапи розбили їх типографію.
показати весь коментар
31.07.2022 13:19 Відповісти
Сколько можно констатировать ФАКТЫ зверств, рашистских нацистов ⁉️ДЕЙСТВУЙТЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ ‼️ Мне кажется в Кремле назначают преемников слившихся кротов и дальше - Буданов 💯вместо демченко , например
показати весь коментар
31.07.2022 12:01 Відповісти
Ви Залужного вже записали в зрадників, чи ще ні? Чекаю, коли ви усі 99% населення країни запишите туди.
показати весь коментар
31.07.2022 12:05 Відповісти
ні, тільки совкодрочерів.
показати весь коментар
31.07.2022 12:53 Відповісти
Київ відбили, на Харків, пох#й????
показати весь коментар
31.07.2022 12:04 Відповісти
ну то хиба треба щоб Президент зі своєю богємою до Харькову переїхали, щоб у нього мотивація знову включилася.
показати весь коментар
31.07.2022 12:54 Відповісти
и переночевали в районе ХТЗ
в обычной квартире, в коридоре, с надеждой авось не прилетит
показати весь коментар
31.07.2022 13:02 Відповісти
<******* предупредило, что если ответка по белгороду, то будет бАмбить урядовый квартал в Киеве. НО! там вообще мирная и счастливая жизнь. отгородили себе квадрат 3х3 км никого не пускают. можно с Борисом Джонсоном прогуляться "улицами столицы" без охраны. и вообще, не заметил среди киевлян настроения, что в Украине война, от слова совсем!
показати весь коментар
31.07.2022 13:34 Відповісти
А примусова эвакуация только для Донецкой?
показати весь коментар
31.07.2022 12:08 Відповісти
Цікаво, яку ціну заплатив тупін Зелемойському за знищення Харкова.
показати весь коментар
31.07.2022 12:38 Відповісти
По ходу видавництво "Харків" кацапи накрили, кончені виродки.
показати весь коментар
31.07.2022 13:18 Відповісти
Ещё при бровеносце высотку построили, красные были вставки в фасаде, удачно вписалась в проспект. В 90 г не умерла, все помнят газеты Симон, премьер и прочее. Мебельный, сантехника магазины, и конечно типография, ведь дом печати был. Работало много там народу и по сей день. Но твари есть твари. Сносят город. Только уч- заведений за последний месяц разных много очень разрушили. Пока не ответим туда, откуда летит, так и будет. Пора решать. Иначе сравняют с землёй наши города. Что нам терять, ведь потеряно все почти. Ведь иногда работает схема, чтоб не досталось никому. Давайте хоть мы громко дверь закроем, за собой.
показати весь коментар
31.07.2022 19:47 Відповісти
Вангую що це ще не все - ближче до зими кацапи скоріш за все почнуть гатити по ТЕЦ, енергосбуту, насосним станцім, коротше щоб замерзати стали і тіпа поповзли кланятися
кремлю, кацапи на це спроможні. Тому єдине що в такій ситуації робити так це відповідь,
адекватна відповідь, бо ще нам соціальної катастрофи ближче до зими не вистачало.
Смерть Кацапії.
показати весь коментар
02.08.2022 16:17 Відповісти
 
 