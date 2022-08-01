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В результате вражеского обстрела горела пятиэтажка в Бахмуте, - ГСЧС. ФОТО

Сегодня утром в результате обстрела Бахмута Донецкой области произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

От Главного управления привлечены 7 человек личного состава и 1 единица техники.

В результате вражеского обстрела горела пятиэтажка в Бахмуте, - ГСЧС 01
В результате вражеского обстрела горела пятиэтажка в Бахмуте, - ГСЧС 02

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