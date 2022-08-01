В результате вражеского обстрела горела пятиэтажка в Бахмуте, - ГСЧС. ФОТО
Сегодня утром в результате обстрела Бахмута Донецкой области произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, пожар был оперативно локализован и ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
От Главного управления привлечены 7 человек личного состава и 1 единица техники.
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