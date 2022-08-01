Сирийское судно загружается зерном в порту оккупированной Феодосии, - СМИ. ФОТО

В акватории торгового порта Феодосии заметили судно SOURIA (IMO: 9274331) под сирийским флагом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, судно стоит у зернового терминала морского торгового порта оккупированной Феодосии.

Во время захода в оккупированный Феодосийский порт капитан сухогруза, вероятно, отключил автоматическую идентификационную систему AIS (Automatic Identification System), позволяющую отслеживать суда фактически в режиме реального времени.

Сейчас на сайтах международных сервисов слежения за судами указывается, что судно находится в Черном море и следует из египетского порта Александрия в российский порт "Кавказ".

Ранее издание сообщало о том, что в акватории торгового порта Феодосии замечено судно LAODICEA под сирийским флагом, которое 15 июля стояло с открытыми крышками трюмов под погрузкой зерна, предположительно из оккупированных южных регионов Украины.

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