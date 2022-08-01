РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7166 посетителей онлайн
Новости Фото Война
5 944 13

Сирийское судно загружается зерном в порту оккупированной Феодосии, - СМИ. ФОТО

В акватории торгового порта Феодосии заметили судно SOURIA (IMO: 9274331) под сирийским флагом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, судно стоит у зернового терминала морского торгового порта оккупированной Феодосии.

Во время захода в оккупированный Феодосийский порт капитан сухогруза, вероятно, отключил автоматическую идентификационную систему AIS (Automatic Identification System), позволяющую отслеживать суда фактически в режиме реального времени.

Сейчас на сайтах международных сервисов слежения за судами указывается, что судно находится в Черном море и следует из египетского порта Александрия в российский порт "Кавказ".

Ранее издание сообщало о том, что в акватории торгового порта Феодосии замечено судно LAODICEA под сирийским флагом, которое 15 июля стояло с открытыми крышками трюмов под погрузкой зерна, предположительно из оккупированных южных регионов Украины.

Также читайте: Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. ВИДЕО

Сирийское судно загружается зерном в порту оккупированной Феодосии, - СМИ 01
Сирийское судно загружается зерном в порту оккупированной Феодосии, - СМИ 02

зерно (1070) Крым (26412) оккупация (10167) Сирия (3147)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
А їхто його буде заарештовувати? Єрдоган - той самий *****, тільки ресурсів менше.
показать весь комментарий
01.08.2022 17:31
+8
щоб ви вдавилися нашім зерном.
показать весь комментарий
01.08.2022 17:04
+7
не просто так Сирія визнана державою террористом
показать весь комментарий
01.08.2022 17:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не просто так Сирія визнана державою террористом
показать весь комментарий
01.08.2022 17:01 Ответить
А що заарештувати судно біля виходу з Чорного моря ніяк??
показать весь комментарий
01.08.2022 17:02 Ответить
А їхто його буде заарештовувати? Єрдоган - той самий *****, тільки ресурсів менше.
показать весь комментарий
01.08.2022 17:31 Ответить
щоб ви вдавилися нашім зерном.
показать весь комментарий
01.08.2022 17:04 Ответить
Значить з Ердоганом ***** домовилось...
показать весь комментарий
01.08.2022 17:08 Ответить
Подивимось, як воно пройде Босфор...
показать весь комментарий
01.08.2022 18:49 Ответить
сомалийским пиратам повезут продавать.
показать весь комментарий
01.08.2022 17:15 Ответить
Путь до Сирии долгий. Не каждый корабль с украденным зерном доплывет
показать весь комментарий
01.08.2022 17:26 Ответить
Тю, нехай марсіани (ПС\рєптілоїди\свій варіант) втоплять його чимось... хто зна хто його втопив? може кацапи, щоб зробити провокацію? І більше ніхто не сунеться бо хто хоче втрачати кораблі.
Але при Зєлє такого точно не буде.
показать весь комментарий
01.08.2022 17:30 Ответить
Ну так потратити один гарпун (на корито це більш, ніж достатньо). На думку Сирії всім у світі тупо насрати, дипломатичні відносини в нас розірвані. І що в нас стримує?
показать весь комментарий
01.08.2022 17:38 Ответить
не дістає(
показать весь комментарий
01.08.2022 18:01 Ответить
Ось це - правильна та дозволена ЦІЛЬ для Гарпунів та АТАКМСів!
показать весь комментарий
01.08.2022 17:42 Ответить
Ну ассад нічого не може. Там все контролює москва. То як угода з дияволом. А взагалі асадівська Сирія потім буде мати величезний голод. Бо мокші здатні тільки красти. А ми, маю надію, харкнем їм в лице... хоча з зе який під олігархатом то "гроші не пахнуть".
показать весь комментарий
03.08.2022 10:46 Ответить
 
 