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Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. ВИДЕО

Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу.

Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

Экспорт будет проходить в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков ранее сообщил в фейсбуке, что сегодня впервые с 24 февраля ожидается выход судна загруженого украинским продовольствием из Одесского порта. Речь идет о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами - ООН и Турцией. На его борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

"Украина является 4-м крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность его вывоза через порты - это колоссального веса успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Сегодня Украина вместе с партнерами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокирование портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную на следующий год", - отметил он.

"Мы благодарны партнерам, которые, несмотря на сложности, не останавливали работу по подготовке к экспорту. Вместе с представителями ООН и Турции уже наработаны внутренние операционные регламенты. Со своей стороны Украина сделала все, чтобы возобновить работу портов и всех задействованных предприятий. Важно отметить неукоснительную поддержку со стороны американских и европейских партнеров по пути к разблокированию украинских морских портов", - добавляет Кубраков.

"Это был сложный путь продолжительностью 3 месяца. Все это время процесс переговоров и согласования вопросов безопасности контролировался Президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы работали в координации с Руководителем офиса Президента Андреем Ермаком и начальником Главного управления разведки МОУ Кириллом Будановым при поддержке правительственной команды Премьер- Министра Дениса Шмыгаля. Я благодарен Вооруженным Силам Украины за возможность вести переговоры на украинских условиях", - отметил он.

По словам Кубракова, в портах Великой Одессы еще 16 судов уже ждут свою очередь. Это суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России.

"Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией. В ближайшие недели при поддержке наших партнеров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", – резюмирует украинский министр.

Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу 01

Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу 02

"Сегодня, 1 августа, из порта Одесса в море вышел первый сухогруз. Судно "RAZONI" под флагом Сьерра-Леоне загружено более 26 тысячами тонн кукурузы и движется в направлении порта Стамбула, Турция. Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения. Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с побратимами в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса. Мы даем достойный отпор агрессору и уничтожаем врага в море, на земле и в воздухе!", - отметили в ВМС ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Египет не отказался от украинского зерна – будет новый контракт, - Торгово-промышленная палата

Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

Читайте: Объем украинского урожая в этом году может быть вдвое меньше, - Зеленский

На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.

зерно (1070) Одесса (7901) порт (737) Турция (3379) Черное море (1485) зерновые (99)


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Топ комментарии
+19
А кацапы будут проводить обыск на нем? Или шо там Елдак порешал?
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01.08.2022 09:03
+17
Этим зерном можно было всю зиму печку топить, сейчас в Украине цена тонны дров уверено приближается к цене тонны пшеницы, зимой будет один к одному. Почему не кто не переживает что ты все будут замерзать без отопления, главное папуасов в Африке накормить
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01.08.2022 09:26
+12
Зерно не имеет никакого отношения к победе Украины в этой войне. Это зерно принадлежит агробаронам. Но даже если бы это зерно было государственным, то возникает два очень не удобненьких вопросика: 1. Куда и как были бы потрачены деньги этим правительством, 2. С этого т.н. "зернового соглашения", кто получит больший профит Украина или РФ ?
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01.08.2022 09:20
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А кацапы будут проводить обыск на нем? Или шо там Елдак порешал?
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01.08.2022 09:03 Ответить
О сам Макакартні зазікавився транспортуванням зерна.Ну якщо був обшук бойових підрозділів ЗСУ біля Донецького аеропорту,де "Єлдак" нічого не вирішував,то тут,якщо кацапам захочеться,обов*язково обшукають.Краще не чіпай питання обшуків...
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01.08.2022 12:59 Ответить
Без дядька ярмака ні одне питання не вирішується,якось так...
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01.08.2022 13:11 Ответить
сім футів під кільом
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01.08.2022 09:04 Ответить
Это, хорошо, что процесс пошел. Но все равно я кацапам не верю и жду от них очередную подляну. Отвратительный народ и подлая нация.
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01.08.2022 10:04 Ответить
Підла але ми не можем повністю зупинити економіку -- з двох зол тре вибирати менше
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01.08.2022 11:46 Ответить
" щоб не було паніки і не впала економіка!" ( с) чули - чули((((
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01.08.2022 14:44 Ответить
"...реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти." В графике уже место для парашных БДК предусмотрено?
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01.08.2022 09:06 Ответить
А як же ж. Вони ж (БДК) будуть йти під сомалійським прапором, "за зєрном, значьть-ся".
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01.08.2022 09:13 Ответить
Зараз по зерну перемовини, а потім про перемир'я, як і було задумано дерьмаком.
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01.08.2022 09:11 Ответить
Чудеса... Украине нужна валюта (миллиарды) на покупку вооружения против рэфии, рэфия деблокирует порты, чтобы Украина эту валюту получила. Железная логическая цепочка. Так все же кто бенефициар этой сделки? Неужели голодные африканцы? Или может таки Абрамович? Если он, то баржи без проблем дойдут в точку назначения)
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01.08.2022 09:15 Ответить
Этим зерном можно было всю зиму печку топить, сейчас в Украине цена тонны дров уверено приближается к цене тонны пшеницы, зимой будет один к одному. Почему не кто не переживает что ты все будут замерзать без отопления, главное папуасов в Африке накормить
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01.08.2022 09:26 Ответить
Да никто тех папуасов и не думает кормить. Зерно купили частные компании и никаких рычагов влияния на распоряжение этим зерном у ООН нет. Собственник сделает с зерном то, что захочет. Захочет зерном платить наемникам в Сомали - и будет платить под видом поставок зерна в голодающую Африку. Бизнес
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01.08.2022 11:13 Ответить
П.с. сколько примерно за складометр дров сейчас у вас? У нас уже перевалило за 50 евро... По селам просто люди по ночам леса пойдут рубить...
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01.08.2022 11:15 Ответить
от региона зависит. В Одесской обл. $70 складометр, на западной - дешевле раза в 3
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01.08.2022 11:29 Ответить
Пздц, извините за выражение...
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01.08.2022 11:31 Ответить
заспокойся вже, замерзун. В нас не Сібір, не замерзнемо. Аби справді був з Одеси, то знав би це.
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01.08.2022 12:21 Ответить
Не замерзнемо це точно але в Одесі велика вологість тому -1* відчувається як -10* плюс вітри, степи так що особливо селу буде не легко.
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01.08.2022 12:46 Ответить
Про ООН чув?
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01.08.2022 10:40 Ответить
так оон тільки чорношкірими переймається, а українці не чорношкірі, оон почхати що ми замерзнемо або з голоду помремо. Ну виразять занепокоєність, може постік сумний тиснуть, буде про що потріпатися на всіх їх безкінечних зборах. і все. Сам собі не допоможеш - оон тим більше не допоможе. Вони вже допомогли з полоненими. Всім було начхати.
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01.08.2022 10:56 Ответить
ООН будет бенефициаром?) Ну смешно же. ООН отстранилась и выступала в договоренности, как наблюдатель. есть же все в тексте договора. А знаете, почему? Потому что, когда вскроется схема, чиновники ООН могут сильно пострадать за лоббирование интересов частных компаний.
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01.08.2022 11:09 Ответить
Рашка бенефициар поскольку получит в 5 раз больше денег чем Украина от разблокировки торговли рашкинским зерном и удобрениями. Угадай куда пойдут эти 15 миллиардов что получит Рашка?
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01.08.2022 11:31 Ответить
Вот и я о том же
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01.08.2022 11:35 Ответить
Зерно не имеет никакого отношения к победе Украины в этой войне. Это зерно принадлежит агробаронам. Но даже если бы это зерно было государственным, то возникает два очень не удобненьких вопросика: 1. Куда и как были бы потрачены деньги этим правительством, 2. С этого т.н. "зернового соглашения", кто получит больший профит Украина или РФ ?
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01.08.2022 09:20 Ответить
агробарони тому агробарони, бо завдяки корумпованій владі віджали нашу землю, це фактично мафія, яка спеціалізується на сельхозпродуктів. І ця мафія без мозгів, без сердця і без любві і поваги до людей і землі, які їх годують. Тобто свині, бо навіть мафіозі мусить любити свою державу і пишатися своїм народом. А вони пишаються що можуть на день народження можуть собі потапа і настю запросити. Теж мені, курво, рівень! як у свині, тьфу!
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01.08.2022 11:01 Ответить
Идиоты зачем его вывозить, лучше бы себе оставили
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01.08.2022 09:21 Ответить
Зернохранилища переполнены. Куда предлагаешь складывать зерно урожая этого года?
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01.08.2022 10:18 Ответить
Переполнены зернохранилища уже купленного у фермеров зерна. Это не собственность государства. Никаких проблем с хранением урожая у фермерских хозяйств нет. Крестьяне продают зерно перекупщикам за бесценок и им все равно, кому продавать за тот же бесценок - местному мукомольном у заводу или соседу, который зерном будет скот кормить. В каждом крестьянском дворе, в котором есть животные или птица, хранится пара тонн зерна, полученного за квоту. И ничего. Мыши не едят, не гниёт, не портится
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01.08.2022 11:26 Ответить
цельное зерно в надлжежащих условиях может 3 года хранится притом оставаясь живым. А в холоде-намного дольше не теряя никаких свойств
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01.08.2022 11:32 Ответить
Ну так понятно, зачем запустили эту утку "ой негде хранить, зерно сгниет".
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01.08.2022 11:48 Ответить
Я больше скажу. Когда советы устроили молдавский голодомор в 1946-1948 годах, те из крестьян кто мог, зерно в землю зарывали и соломой с тряпками закидывали, чтобы сохранить хотя бы что-то и не отдать комунякам. И прекрасно зерно выживало
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01.08.2022 11:51 Ответить
Зернохранилища наполнены зерном урожая прошлого года, о критичности срочного вывоза говорят с весны. Куда, по-твоему, девают такие объемы зерна перекупщики? В Украине применить его некуда...
"Никаких проблем с хранением урожая у фермерских хозяйств нет" - на основании чего такой лозунг? В СМИ говорят об обратном, и никто не опровергает..
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01.08.2022 12:51 Ответить
Фермерские хозяйства, как правило, работают на условиях договора контрактации. В противном случае будет сложно провести посевную. Урожай прошлого года вообще не проблема хранить ещё год и ещё год. Но беда в том, что хранение предполагает затраты, а в условиях военных действий так вообще можно потерять зерно на условиях форс-мажора. Поэтому ООН лоббирует интересы зернотрейдеров путем запуска пугалки о голодающей Африке. Под этот соус заключается мутный договор с неизвестным бенефициаром, имя которого тщательно скрывается. А что касается хранения зерна... Ну поговорите с крестьянами, они об'яснят. Проблема тут не в хранении, а в праве собственности
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01.08.2022 13:03 Ответить
"Урожай прошлого года вообще не проблема хранить ещё год и ещё год." - не проблема, но он занимает место в зернохранилищах.
Кидайте в цифрах, вы же в теме, какой объем пустых зернохранилищ (с учетом разбомбленных), в которые можно загрузить зерно урожая этого года, какой объем этого урожая (желательно со ссылкой на источник). Пока я слышал только в СМИ от людей, связанных с этой отраслью, что места не хватит, и это логично...
Остальное - лирика и фантазии про "зраду", это не интересно. Я не утверждаю, что это ложь, но при отсутствии места в зернохранилищах оно вторично...
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01.08.2022 13:40 Ответить
Я повторяю, зерно в хранилищах - трейдеров. Зерно только собранное - тоже их в силу договора контрактации. Возможно, что по той же контрактации куплен уже и урожай будущего года. Чьи интересы ущемляются в виду невозможности вывезти зерно или даже потери его по форс-мажору? Тоже трейдеров. Что делают трейдеры? Наверное то же, что и фармкомпании в случае с ковидом. Ищут лобби. И находят его в ООН. Запускается утка о голоде, заключается невнятный контракт. Кто бенефициар - неизвестно, возможно Абрамович или кто то из рэфовских магнатов. Потопят ли баржи? Не знаю. Если бенефициар рэфовский, то не потопят. Если не рэфовский, то могут и пойти ко дну. Раз корабли застраховала, то рисков наверняка мало. Что получит Украина? Что имела получить, уже получила в прошлом году. В этом году разве что налоги с прибыли портов.
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01.08.2022 16:02 Ответить
так зрозумів що ти десь "вумну" фразу знайшов - "договор контрактації" Як таких як ти земля носить бо саме завдяки таким дурням обрали клоуна а тепер тут ти ще нам починаєш нісенітницю молоти (( Баран ти ! Трейдер свою маржу як мав так і має , а ті хто це зерно виростив у глибокій дупі , а ти байки про інтереси трейдерів і далі пліткуй ((
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01.08.2022 17:05 Ответить
Тьфу, опять нарвался на адепта секты "зрада - перемога". Я его спрашиваю, фактически, про законы физики, т.е. где хранить собираемый урожай (ага, трейдеры уже всё вывезли... через космос, вероятно, их хранища, типа, пусты... щас), получаю любимую зацикленную мантру "власть - козлы", про запущенные утки, лоббистов, Абрамовича. Еще и какой-то наивняк про возможность получения денег через форс-мажор прикрутил...
Нет, это бесполезно и не интересно. Аста ла виста, бейби...
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02.08.2022 09:23 Ответить
Сам фермер що ****#ш тут як "фєрмєра работают " ? Як правило - фермерські господарства посівну проводили за свої оборотні кошти бо брати в умовах нашої держави кредит на посівну - зробити себе банкрутом ! Може хтось і брав кредити у випадку якщо міг їх узяти в європейських банках на європейських умовах , так і робили ті у кого засновники європейці , а українці товклися у власному соку (( Нині із цими самими оборотними коштами повний капець , а ти тут херню несеш (( Таку саму херню як і про зберігання врожаю три роки , спробуй три роки кукурудзу протримати чи соняшник , а я на тебе подивлюся через два , видно що великий диванний спец у галузі сільського господарства (( запитай у жінки своєї скільки часу вона олію зберігає , бо так бачу що тільки трьохрічну і жереш ((
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01.08.2022 17:00 Ответить
Я немного извиняюсь но имею вас таки спросить, - а вот вы, на минуточку не фермер?
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01.08.2022 17:22 Ответить
А хранить где? Там особые условия должны быть. А новый урожай куда высыпать, вот круг и замкнулся.
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01.08.2022 10:29 Ответить
ви ще новий врожай зберіть, а потім збережить, щоб його не спалили прямо з елеватором.
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01.08.2022 10:54 Ответить
То може самим палити у полі? І наступного року не садити. Ось вам всім.
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01.08.2022 11:05 Ответить
А уяви що до цього іде , бо якщо продавати пшеницю сьогодні по 2 тис грн за тонну , то на дизпаливо щоб нову посіяти грошей не вистачить ( це тільки про пальне мова , про решту взагалі помовчу ).
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01.08.2022 17:07 Ответить
Ні, ще стоїть біля причалу в Одесі. Дивиться тут: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:467899/zoom:14
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01.08.2022 09:31 Ответить
Судно RAZONI вже вийшло з Одеського порту. Попереду йде буксир БУЛАТ, який прокладає курс на Босфор. Дивиться тут: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:467899/zoom:10 https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:467899/zoom:10

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01.08.2022 14:47 Ответить
при чому в першу чергу не діти, дорослі, які могли би замість вбивати одне одного, зайнятися землеробством, Африка це все ж таки не Антарктида. Але так, уря, принаймні їм вистачить сили вистояти довжезну чергу щоб записатися до чвк вагнер.
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01.08.2022 10:53 Ответить
До зими ціни на продукти в Україні стрімко зростуть ......
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01.08.2022 09:35 Ответить
Радій якщо вони тією зимою взагалі будуть
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01.08.2022 17:08 Ответить
Чому не створити підприємства з виготовлення муки та макаронні фабрики та поставляти готову продукцію...Скільки би робочих місць було та податків в казну.
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01.08.2022 09:38 Ответить
Наивность.) Никто не экспортирует муку в аналогичных объемах на такие растояния, это дорого. США тоже экспортирует зерно...
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01.08.2022 10:23 Ответить
У Польщі в пунктах гумдопомоги роздають кус-кус, виготовлений німцями для арабських країн. І напівфабрикат для пудінґу, виготовлений для них же на Мальті. Ні на що подібне українські агробарони за 30 років незалежності не спромоглися. Втім, як і інші "сировинні барони".
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01.08.2022 10:27 Ответить
макаронні вироби мають солідний термін зберігання.
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01.08.2022 10:50 Ответить
Тому що українське зерно на виготовлення макаронної продукції не годиться (( зроблені з українського борошна макарони є пародією на цю продукцію , для цього потрібна пшениця з підвищеним вмістом клейковини , а наша з натягом на 3 клас іде а то і 4 , або неіснуючий у світі 5 ((
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01.08.2022 17:11 Ответить
Та ладно, прямо таки не годиться.
Потом из муки, сделанной из нашего зерна, спагетти нам и импортируют итальянцы.
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01.08.2022 17:19 Ответить
Після знущань та вбивства наших ЗАХИСНИКІВ світ повинен землю їсти а не наше зерно
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01.08.2022 09:43 Ответить
Бачимо, що ти контужений, але ж чому ти це так випинаєш?
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01.08.2022 10:44 Ответить
Цікаво, а скільки там державного зерна, не приватних осіб чи фермерських господарств, а саме державного? Того року миші з'їли більше. Аби це зерно нам боком не вилізло здачею півдня України.
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01.08.2022 09:43 Ответить
Эрдоган притворяется что ничего не понимает. Все это он делает назло Западу.
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01.08.2022 09:54 Ответить
а Президент і ко на зло кому робить? Меньше всього обходить Ердоган він нам не присягав, він своєму народові приягав на нього і працює.
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01.08.2022 10:48 Ответить
Ердоган - красава! Найдорожча у світі яхта Абрамовича "Eclipse", на майно якого накладені санкції ЄС, знаходиться зараз у Турції. Дивиться тут: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:371584/zoom:14
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01.08.2022 14:38 Ответить
С…ки здають Одесу
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01.08.2022 10:06 Ответить
Да уж, большое событие, такое большое что затмило собой мнимое контрнаступление.
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01.08.2022 10:08 Ответить
Невідомо чому в даному питанні ми оминаємо тему а що росія отримала взамін? а вона отримала, зокрема, зняття заборони на імпорт в росію комплектуючих до літаків і багато іншого, то хто виграв, а хто програв?
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01.08.2022 10:17 Ответить
дЄрьмОПа?
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01.08.2022 10:22 Ответить
а відповідальність за смерть полонених з рашки фактично зняли, умови не розірвали, все як йшло їм по маслу так і йде, а те що оон і зеленський стурбованністю та засудженням рішучим обділалися так це нікого не гребе.
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01.08.2022 10:47 Ответить
Для тих, хто по будь якому приводу любить розганяти зраду: ця угода перш за все потрібна нам, а не параші бо це наш бюджет та продовольча безпека перш за все нашої країни.
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01.08.2022 19:23 Ответить
це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої ...
під прапором Сьєрра-Леоне ....
"Це був складний шлях тривалістю 3 місяці.
процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України VZ Джерело:
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01.08.2022 10:18 Ответить
зелені профани віддають козирі і наражають на захоплення даного регіону
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01.08.2022 10:39 Ответить
Зараз не початок війни. З моря захопити Одесу неможливо.
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01.08.2022 10:49 Ответить
тобто Азовців вбили та ще й так старшно, а наш Президент, який так классно супив брові "якщо щось танеться з полоненими ніяких домовленностей з росією", поводиться як безхребетна оон, чим дає знак не тільки русскім. Плювати на полонених, срати на загиблих, чхати на страждання, військові, жінки, діти какая_разнціа.
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01.08.2022 10:45 Ответить
Так, трагедія с Азовом не додає настрою, але... Це кацапам плювати на весь світ, а Україна не така. Та й кілька мільярдів доларів нам допоможуть у війні.
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01.08.2022 11:00 Ответить
Зернотрейдери вивозять власне зерно, які вам мільярди?
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01.08.2022 12:01 Ответить
Ти чим у житті займався окрім того що коменти строчив ? Повір що торгівля зерном не твоє , не роби вигляд розумного там де не петраєш нічого ; так , зерно вивозять трейдери а саме їхня активність формує попит на зерно в середині держави . Що тобі не так ? Не влаштовують тебе зернотрейдери - бери ти зерно скуповуй і торгуй ним далі !
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01.08.2022 17:18 Ответить
Агрофірми одержать міліони за зерно, а держава одержить тісячи гривен податків.
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01.08.2022 20:06 Ответить
Rozenko Pavlo

@RozenkoPavlo

· 17 ч

Страта "Азовців". Немає жодних даних, що ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хреста" брав на себе «гарантії безпеки» щодо азовців чи якісь зобов'язання. Немає ні підписаних документів про гарантії, ні заяв представників ООН чи МКЧХ. Відео тут https://youtu.be/WeWWrK0_Vu4
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01.08.2022 11:26 Ответить
Зеля збрехав як завжди!
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01.08.2022 12:06 Ответить
До речі, ні одна африканська країна не підтримала санкцій проти РФ. Думай-те!
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01.08.2022 13:34 Ответить
До речі , по самих болючих для параші питаннях санкції не підтримали навіть США та Євросоюз , думайТЕ коли різну дурню пишете ! Чому африканцям санкції підтримувати , на них параша напала ? Ні ! Україна багато санкцій ввела коли кацапи на Грузію напали ? - 0 ! Отож бо й воно ((
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01.08.2022 17:21 Ответить
"Увесь цей час процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України Володимиром Зеленським. Ми працювали в координації з Керівником офісу Президента Андрієм Єрмаком та начальником Головного управління розвідки МОУ Кирилом Будановим за підтримки урядової команди Прем'єр-Міністра Дениса Шмигаля."

хорошенько лизнуть власть - "основной инстинкт" чиновника.
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01.08.2022 13:56 Ответить
Ще не вечір!
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01.08.2022 20:02 Ответить
Спасибо Хрущеву,что завёз кукурузу с Америки!!!!
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01.08.2022 18:42 Ответить
Гарна робота, пане Кубраков. В сенсі гарно язиком працює. Головне що не забув подякувати всім тим, від кого залежить його безбідне життя.
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01.08.2022 19:15 Ответить
 
 