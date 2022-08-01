Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. ВИДЕО
Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу.
Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.
Экспорт будет проходить в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков ранее сообщил в фейсбуке, что сегодня впервые с 24 февраля ожидается выход судна загруженого украинским продовольствием из Одесского порта. Речь идет о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами - ООН и Турцией. На его борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы.
"Украина является 4-м крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность его вывоза через порты - это колоссального веса успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Сегодня Украина вместе с партнерами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокирование портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную на следующий год", - отметил он.
"Мы благодарны партнерам, которые, несмотря на сложности, не останавливали работу по подготовке к экспорту. Вместе с представителями ООН и Турции уже наработаны внутренние операционные регламенты. Со своей стороны Украина сделала все, чтобы возобновить работу портов и всех задействованных предприятий. Важно отметить неукоснительную поддержку со стороны американских и европейских партнеров по пути к разблокированию украинских морских портов", - добавляет Кубраков.
"Это был сложный путь продолжительностью 3 месяца. Все это время процесс переговоров и согласования вопросов безопасности контролировался Президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы работали в координации с Руководителем офиса Президента Андреем Ермаком и начальником Главного управления разведки МОУ Кириллом Будановым при поддержке правительственной команды Премьер- Министра Дениса Шмыгаля. Я благодарен Вооруженным Силам Украины за возможность вести переговоры на украинских условиях", - отметил он.
По словам Кубракова, в портах Великой Одессы еще 16 судов уже ждут свою очередь. Это суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России.
"Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией. В ближайшие недели при поддержке наших партнеров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", – резюмирует украинский министр.
"Сегодня, 1 августа, из порта Одесса в море вышел первый сухогруз. Судно "RAZONI" под флагом Сьерра-Леоне загружено более 26 тысячами тонн кукурузы и движется в направлении порта Стамбула, Турция. Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения. Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с побратимами в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса. Мы даем достойный отпор агрессору и уничтожаем врага в море, на земле и в воздухе!", - отметили в ВМС ВСУ.
Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.
23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.
На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.
Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.
26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.
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"Никаких проблем с хранением урожая у фермерских хозяйств нет" - на основании чего такой лозунг? В СМИ говорят об обратном, и никто не опровергает..
Кидайте в цифрах, вы же в теме, какой объем пустых зернохранилищ (с учетом разбомбленных), в которые можно загрузить зерно урожая этого года, какой объем этого урожая (желательно со ссылкой на источник). Пока я слышал только в СМИ от людей, связанных с этой отраслью, что места не хватит, и это логично...
Остальное - лирика и фантазии про "зраду", это не интересно. Я не утверждаю, что это ложь, но при отсутствии места в зернохранилищах оно вторично...
Нет, это бесполезно и не интересно. Аста ла виста, бейби...
Потом из муки, сделанной из нашего зерна, спагетти нам и импортируют итальянцы.
під прапором Сьєрра-Леоне ....
"Це був складний шлях тривалістю 3 місяці.
процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України VZ Джерело:
@RozenkoPavlo
· 17 ч
Страта "Азовців". Немає жодних даних, що ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хреста" брав на себе «гарантії безпеки» щодо азовців чи якісь зобов'язання. Немає ні підписаних документів про гарантії, ні заяв представників ООН чи МКЧХ. Відео тут https://youtu.be/WeWWrK0_Vu4
хорошенько лизнуть власть - "основной инстинкт" чиновника.