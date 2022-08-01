Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу. ВИДЕО

Первое судно с украинским зерном уже покинуло Одессу.

Об этом сообщил в фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает Цензор.НЕТ.

Экспорт будет проходить в рамках "зернового соглашения" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков ранее сообщил в фейсбуке, что сегодня впервые с 24 февраля ожидается выход судна загруженого украинским продовольствием из Одесского порта. Речь идет о судне RAZONI, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами - ООН и Турцией. На его борту 26 тыс. тонн украинской кукурузы.

"Украина является 4-м крупнейшим экспортером кукурузы в мире, поэтому возможность его вывоза через порты - это колоссального веса успех для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Сегодня Украина вместе с партнерами делает очередной шаг к предотвращению мирового голода. Разблокирование портов даст не менее 1 млрд долларов валютной выручки для экономики и возможность для аграрного сектора спланировать посевную на следующий год", - отметил он.

"Мы благодарны партнерам, которые, несмотря на сложности, не останавливали работу по подготовке к экспорту. Вместе с представителями ООН и Турции уже наработаны внутренние операционные регламенты. Со своей стороны Украина сделала все, чтобы возобновить работу портов и всех задействованных предприятий. Важно отметить неукоснительную поддержку со стороны американских и европейских партнеров по пути к разблокированию украинских морских портов", - добавляет Кубраков.

"Это был сложный путь продолжительностью 3 месяца. Все это время процесс переговоров и согласования вопросов безопасности контролировался Президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы работали в координации с Руководителем офиса Президента Андреем Ермаком и начальником Главного управления разведки МОУ Кириллом Будановым при поддержке правительственной команды Премьер- Министра Дениса Шмыгаля. Я благодарен Вооруженным Силам Украины за возможность вести переговоры на украинских условиях", - отметил он.

По словам Кубракова, в портах Великой Одессы еще 16 судов уже ждут свою очередь. Это суда, которые были заблокированы с начала полномасштабного вторжения России.

"Параллельно получим заявки на прибытие новых судов для загрузки агропродукцией. В ближайшие недели при поддержке наших партнеров мы планируем выйти на полную мощность перевалки сельскохозяйственной продукции", – резюмирует украинский министр.

"Сегодня, 1 августа, из порта Одесса в море вышел первый сухогруз. Судно "RAZONI" под флагом Сьерра-Леоне загружено более 26 тысячами тонн кукурузы и движется в направлении порта Стамбула, Турция. Этот выход судна первый и тестовый для проверки коридора, связи и других процедур. По результатам этого выхода будут приниматься решения. Военно-Морские Силы ВС Украины вместе с побратимами в составе группировок прилагают все усилия по обеспечению безопасности судоходства для преодоления продовольственного кризиса. Мы даем достойный отпор агрессору и уничтожаем врага в море, на земле и в воздухе!", - отметили в ВМС ВСУ.

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Напомним, 22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. Документом предусмотрено возобновление безопасного экспорта украинских сельскохозяйственных товаров по Черному морю из трех портов: Одессы, Черноморска и Южного.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, разблокирование морских портов – это вопрос на миллиарды долларов для экономики Украины.

23 июля российские оккупационные войска ударили ракетами "Калибр" по Одессе. Зафиксировано попадание в морской торговый порт. Ударной волной повредило дома вокруг, но хранилище зерна не пострадало.

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На следующий день в РФ официально признали, что нанесли ракетный удар по порту Одессы. Якобы ракеты "Калибр" "уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта" и военный катер.

Как ранее сообщал министр инфраструктуры Александр Кубраков, подписанное в Стамбуле соглашение, по которому будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины, предусматривает создание в Стамбуле Совместного координационного центра с участием представителей Украины, Турции, ООН и России, который будет заниматься общим надзором и координацией реализации договоренностей; регистрацией судов, направляющихся в разблокированные украинские порты; утверждением графиков транзита и захода судов в порты.

26 июля все стороны подтвердили свои обязательства по зерновому соглашению после ракетного удара России по порту в Одессе.