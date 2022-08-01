Перше судно з українським зерном вже покинуло Одесу. ВIДЕО
Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту
Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
Експорт проходитиме в рамках "зернової угоди" між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков раніше повідомив у фейсбуці, що сьогодні вперше з 24 лютого очікується вихід судна з Одеського порту, яке завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено нашими партнерами-гарантами - ООН та Туреччиною. На його борту 26 тис тонн української кукурудзи.
"Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти - це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року", - зауважив він.
"Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Разом з представниками ООН та Туреччини вже напрацьовані внутрішні операційні регламенти. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. Важливо зазначити про неухильну підтримку з боку американських та європейських партнерів на шляху до розблокування українських морських портів", - додає Кубраков.
"Це був складний шлях тривалістю 3 місяці. Увесь цей час процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України Володимиром Зеленським. Ми працювали в координації з Керівником офісу Президента Андрієм Єрмаком та начальником Головного управління розвідки МОУ Кирилом Будановим за підтримки урядової команди Прем’єр-Міністра Дениса Шмигаля. Я вдячній Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах", - зауважив він.
За словами Кубракова, у портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.
"Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - резюмує український міністр.
"Сьогодні, 1 серпня, з порту Одеса у море вийшов перший суховантаж. Судно "RAZONI" під прапором Сьєрра-Леоне завантажений понад 26 тисячами тон кукурудзи рухається в напрямку порту Стамбула, Туреччина. Цей вихід судна є першим і тестовим для перевірки коридору, зв'язку та інших процедур. По результатам цього виходу будуть прийматись відповідні рішення. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами у складі угрупувань докладають усіх зусиль з забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Ми даємо гідну відсіч агресору та знищуємо ворога в морі, на землі та у повітрі!", - зауважили в ВМС ВСУ.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.
26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.
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"Никаких проблем с хранением урожая у фермерских хозяйств нет" - на основании чего такой лозунг? В СМИ говорят об обратном, и никто не опровергает..
Кидайте в цифрах, вы же в теме, какой объем пустых зернохранилищ (с учетом разбомбленных), в которые можно загрузить зерно урожая этого года, какой объем этого урожая (желательно со ссылкой на источник). Пока я слышал только в СМИ от людей, связанных с этой отраслью, что места не хватит, и это логично...
Остальное - лирика и фантазии про "зраду", это не интересно. Я не утверждаю, что это ложь, но при отсутствии места в зернохранилищах оно вторично...
Нет, это бесполезно и не интересно. Аста ла виста, бейби...
Потом из муки, сделанной из нашего зерна, спагетти нам и импортируют итальянцы.
під прапором Сьєрра-Леоне ....
"Це був складний шлях тривалістю 3 місяці.
процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України VZ Джерело:
@RozenkoPavlo
· 17 ч
Страта "Азовців". Немає жодних даних, що ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хреста" брав на себе «гарантії безпеки» щодо азовців чи якісь зобов'язання. Немає ні підписаних документів про гарантії, ні заяв представників ООН чи МКЧХ. Відео тут https://youtu.be/WeWWrK0_Vu4
хорошенько лизнуть власть - "основной инстинкт" чиновника.