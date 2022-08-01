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Новини
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Перше судно з українським зерном вже покинуло Одесу. ВIДЕО

Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту

Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

Експорт проходитиме в рамках "зернової угоди" між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков раніше повідомив у фейсбуці, що сьогодні вперше з 24 лютого очікується вихід судна з Одеського порту, яке завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено нашими партнерами-гарантами - ООН та Туреччиною. На його борту 26 тис тонн української кукурудзи.

"Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти - це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року", - зауважив він.

"Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Разом з представниками ООН та Туреччини вже напрацьовані внутрішні операційні регламенти. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. Важливо зазначити про неухильну підтримку з боку американських та європейських партнерів на шляху до розблокування українських морських портів", - додає Кубраков.

"Це був складний шлях тривалістю 3 місяці. Увесь цей час процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України Володимиром Зеленським. Ми працювали в координації з Керівником офісу Президента Андрієм Єрмаком та начальником Головного управління розвідки МОУ Кирилом Будановим за підтримки урядової команди Прем’єр-Міністра Дениса Шмигаля. Я вдячній Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах", - зауважив він.

За словами Кубракова, у портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - резюмує український міністр.

Перше судно з українським зерном вже покинуло Одесу 01
Перше судно з українським зерном вже покинуло Одесу 02

"Сьогодні, 1 серпня, з порту Одеса у море вийшов перший суховантаж. Судно "RAZONI" під прапором Сьєрра-Леоне завантажений понад 26 тисячами тон кукурудзи рухається в напрямку порту Стамбула, Туреччина. Цей вихід судна є першим і тестовим для перевірки коридору, зв'язку та інших процедур. По результатам цього виходу будуть прийматись відповідні рішення. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами у складі угрупувань докладають усіх зусиль з забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Ми даємо гідну відсіч агресору та знищуємо ворога в морі, на землі та у повітрі!", - зауважили в ВМС ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перше судно з українським зерном вийде сьогодні о 8:30, - Міноборони Туреччини

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Також читайте: У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.

Автор: 

зерно (3121) Одеса (5476) порт (2050) Туреччина (3502) Чорне море (1674) зернові (1237)


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Топ коментарі
+19
А кацапы будут проводить обыск на нем? Или шо там Елдак порешал?
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01.08.2022 09:03
+17
Этим зерном можно было всю зиму печку топить, сейчас в Украине цена тонны дров уверено приближается к цене тонны пшеницы, зимой будет один к одному. Почему не кто не переживает что ты все будут замерзать без отопления, главное папуасов в Африке накормить
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01.08.2022 09:26
+12
Зерно не имеет никакого отношения к победе Украины в этой войне. Это зерно принадлежит агробаронам. Но даже если бы это зерно было государственным, то возникает два очень не удобненьких вопросика: 1. Куда и как были бы потрачены деньги этим правительством, 2. С этого т.н. "зернового соглашения", кто получит больший профит Украина или РФ ?
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01.08.2022 09:20
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А кацапы будут проводить обыск на нем? Или шо там Елдак порешал?
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01.08.2022 09:03 Відповісти
О сам Макакартні зазікавився транспортуванням зерна.Ну якщо був обшук бойових підрозділів ЗСУ біля Донецького аеропорту,де "Єлдак" нічого не вирішував,то тут,якщо кацапам захочеться,обов*язково обшукають.Краще не чіпай питання обшуків...
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01.08.2022 12:59 Відповісти
Без дядька ярмака ні одне питання не вирішується,якось так...
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01.08.2022 13:11 Відповісти
сім футів під кільом
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01.08.2022 09:04 Відповісти
Это, хорошо, что процесс пошел. Но все равно я кацапам не верю и жду от них очередную подляну. Отвратительный народ и подлая нация.
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01.08.2022 10:04 Відповісти
Підла але ми не можем повністю зупинити економіку -- з двох зол тре вибирати менше
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01.08.2022 11:46 Відповісти
" щоб не було паніки і не впала економіка!" ( с) чули - чули((((
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01.08.2022 14:44 Відповісти
"...реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти." В графике уже место для парашных БДК предусмотрено?
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01.08.2022 09:06 Відповісти
А як же ж. Вони ж (БДК) будуть йти під сомалійським прапором, "за зєрном, значьть-ся".
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01.08.2022 09:13 Відповісти
Зараз по зерну перемовини, а потім про перемир'я, як і було задумано дерьмаком.
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01.08.2022 09:11 Відповісти
Чудеса... Украине нужна валюта (миллиарды) на покупку вооружения против рэфии, рэфия деблокирует порты, чтобы Украина эту валюту получила. Железная логическая цепочка. Так все же кто бенефициар этой сделки? Неужели голодные африканцы? Или может таки Абрамович? Если он, то баржи без проблем дойдут в точку назначения)
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01.08.2022 09:15 Відповісти
Этим зерном можно было всю зиму печку топить, сейчас в Украине цена тонны дров уверено приближается к цене тонны пшеницы, зимой будет один к одному. Почему не кто не переживает что ты все будут замерзать без отопления, главное папуасов в Африке накормить
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01.08.2022 09:26 Відповісти
Да никто тех папуасов и не думает кормить. Зерно купили частные компании и никаких рычагов влияния на распоряжение этим зерном у ООН нет. Собственник сделает с зерном то, что захочет. Захочет зерном платить наемникам в Сомали - и будет платить под видом поставок зерна в голодающую Африку. Бизнес
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01.08.2022 11:13 Відповісти
П.с. сколько примерно за складометр дров сейчас у вас? У нас уже перевалило за 50 евро... По селам просто люди по ночам леса пойдут рубить...
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01.08.2022 11:15 Відповісти
от региона зависит. В Одесской обл. $70 складометр, на западной - дешевле раза в 3
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01.08.2022 11:29 Відповісти
Пздц, извините за выражение...
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01.08.2022 11:31 Відповісти
заспокойся вже, замерзун. В нас не Сібір, не замерзнемо. Аби справді був з Одеси, то знав би це.
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01.08.2022 12:21 Відповісти
Не замерзнемо це точно але в Одесі велика вологість тому -1* відчувається як -10* плюс вітри, степи так що особливо селу буде не легко.
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01.08.2022 12:46 Відповісти
Про ООН чув?
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01.08.2022 10:40 Відповісти
так оон тільки чорношкірими переймається, а українці не чорношкірі, оон почхати що ми замерзнемо або з голоду помремо. Ну виразять занепокоєність, може постік сумний тиснуть, буде про що потріпатися на всіх їх безкінечних зборах. і все. Сам собі не допоможеш - оон тим більше не допоможе. Вони вже допомогли з полоненими. Всім було начхати.
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01.08.2022 10:56 Відповісти
ООН будет бенефициаром?) Ну смешно же. ООН отстранилась и выступала в договоренности, как наблюдатель. есть же все в тексте договора. А знаете, почему? Потому что, когда вскроется схема, чиновники ООН могут сильно пострадать за лоббирование интересов частных компаний.
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01.08.2022 11:09 Відповісти
Рашка бенефициар поскольку получит в 5 раз больше денег чем Украина от разблокировки торговли рашкинским зерном и удобрениями. Угадай куда пойдут эти 15 миллиардов что получит Рашка?
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01.08.2022 11:31 Відповісти
Вот и я о том же
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01.08.2022 11:35 Відповісти
Зерно не имеет никакого отношения к победе Украины в этой войне. Это зерно принадлежит агробаронам. Но даже если бы это зерно было государственным, то возникает два очень не удобненьких вопросика: 1. Куда и как были бы потрачены деньги этим правительством, 2. С этого т.н. "зернового соглашения", кто получит больший профит Украина или РФ ?
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01.08.2022 09:20 Відповісти
агробарони тому агробарони, бо завдяки корумпованій владі віджали нашу землю, це фактично мафія, яка спеціалізується на сельхозпродуктів. І ця мафія без мозгів, без сердця і без любві і поваги до людей і землі, які їх годують. Тобто свині, бо навіть мафіозі мусить любити свою державу і пишатися своїм народом. А вони пишаються що можуть на день народження можуть собі потапа і настю запросити. Теж мені, курво, рівень! як у свині, тьфу!
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01.08.2022 11:01 Відповісти
Идиоты зачем его вывозить, лучше бы себе оставили
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01.08.2022 09:21 Відповісти
Зернохранилища переполнены. Куда предлагаешь складывать зерно урожая этого года?
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01.08.2022 10:18 Відповісти
Переполнены зернохранилища уже купленного у фермеров зерна. Это не собственность государства. Никаких проблем с хранением урожая у фермерских хозяйств нет. Крестьяне продают зерно перекупщикам за бесценок и им все равно, кому продавать за тот же бесценок - местному мукомольном у заводу или соседу, который зерном будет скот кормить. В каждом крестьянском дворе, в котором есть животные или птица, хранится пара тонн зерна, полученного за квоту. И ничего. Мыши не едят, не гниёт, не портится
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01.08.2022 11:26 Відповісти
цельное зерно в надлжежащих условиях может 3 года хранится притом оставаясь живым. А в холоде-намного дольше не теряя никаких свойств
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01.08.2022 11:32 Відповісти
Ну так понятно, зачем запустили эту утку "ой негде хранить, зерно сгниет".
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01.08.2022 11:48 Відповісти
Я больше скажу. Когда советы устроили молдавский голодомор в 1946-1948 годах, те из крестьян кто мог, зерно в землю зарывали и соломой с тряпками закидывали, чтобы сохранить хотя бы что-то и не отдать комунякам. И прекрасно зерно выживало
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01.08.2022 11:51 Відповісти
Зернохранилища наполнены зерном урожая прошлого года, о критичности срочного вывоза говорят с весны. Куда, по-твоему, девают такие объемы зерна перекупщики? В Украине применить его некуда...
"Никаких проблем с хранением урожая у фермерских хозяйств нет" - на основании чего такой лозунг? В СМИ говорят об обратном, и никто не опровергает..
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01.08.2022 12:51 Відповісти
Фермерские хозяйства, как правило, работают на условиях договора контрактации. В противном случае будет сложно провести посевную. Урожай прошлого года вообще не проблема хранить ещё год и ещё год. Но беда в том, что хранение предполагает затраты, а в условиях военных действий так вообще можно потерять зерно на условиях форс-мажора. Поэтому ООН лоббирует интересы зернотрейдеров путем запуска пугалки о голодающей Африке. Под этот соус заключается мутный договор с неизвестным бенефициаром, имя которого тщательно скрывается. А что касается хранения зерна... Ну поговорите с крестьянами, они об'яснят. Проблема тут не в хранении, а в праве собственности
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01.08.2022 13:03 Відповісти
"Урожай прошлого года вообще не проблема хранить ещё год и ещё год." - не проблема, но он занимает место в зернохранилищах.
Кидайте в цифрах, вы же в теме, какой объем пустых зернохранилищ (с учетом разбомбленных), в которые можно загрузить зерно урожая этого года, какой объем этого урожая (желательно со ссылкой на источник). Пока я слышал только в СМИ от людей, связанных с этой отраслью, что места не хватит, и это логично...
Остальное - лирика и фантазии про "зраду", это не интересно. Я не утверждаю, что это ложь, но при отсутствии места в зернохранилищах оно вторично...
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01.08.2022 13:40 Відповісти
Я повторяю, зерно в хранилищах - трейдеров. Зерно только собранное - тоже их в силу договора контрактации. Возможно, что по той же контрактации куплен уже и урожай будущего года. Чьи интересы ущемляются в виду невозможности вывезти зерно или даже потери его по форс-мажору? Тоже трейдеров. Что делают трейдеры? Наверное то же, что и фармкомпании в случае с ковидом. Ищут лобби. И находят его в ООН. Запускается утка о голоде, заключается невнятный контракт. Кто бенефициар - неизвестно, возможно Абрамович или кто то из рэфовских магнатов. Потопят ли баржи? Не знаю. Если бенефициар рэфовский, то не потопят. Если не рэфовский, то могут и пойти ко дну. Раз корабли застраховала, то рисков наверняка мало. Что получит Украина? Что имела получить, уже получила в прошлом году. В этом году разве что налоги с прибыли портов.
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01.08.2022 16:02 Відповісти
так зрозумів що ти десь "вумну" фразу знайшов - "договор контрактації" Як таких як ти земля носить бо саме завдяки таким дурням обрали клоуна а тепер тут ти ще нам починаєш нісенітницю молоти (( Баран ти ! Трейдер свою маржу як мав так і має , а ті хто це зерно виростив у глибокій дупі , а ти байки про інтереси трейдерів і далі пліткуй ((
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01.08.2022 17:05 Відповісти
Тьфу, опять нарвался на адепта секты "зрада - перемога". Я его спрашиваю, фактически, про законы физики, т.е. где хранить собираемый урожай (ага, трейдеры уже всё вывезли... через космос, вероятно, их хранища, типа, пусты... щас), получаю любимую зацикленную мантру "власть - козлы", про запущенные утки, лоббистов, Абрамовича. Еще и какой-то наивняк про возможность получения денег через форс-мажор прикрутил...
Нет, это бесполезно и не интересно. Аста ла виста, бейби...
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02.08.2022 09:23 Відповісти
Сам фермер що ****#ш тут як "фєрмєра работают " ? Як правило - фермерські господарства посівну проводили за свої оборотні кошти бо брати в умовах нашої держави кредит на посівну - зробити себе банкрутом ! Може хтось і брав кредити у випадку якщо міг їх узяти в європейських банках на європейських умовах , так і робили ті у кого засновники європейці , а українці товклися у власному соку (( Нині із цими самими оборотними коштами повний капець , а ти тут херню несеш (( Таку саму херню як і про зберігання врожаю три роки , спробуй три роки кукурудзу протримати чи соняшник , а я на тебе подивлюся через два , видно що великий диванний спец у галузі сільського господарства (( запитай у жінки своєї скільки часу вона олію зберігає , бо так бачу що тільки трьохрічну і жереш ((
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01.08.2022 17:00 Відповісти
Я немного извиняюсь но имею вас таки спросить, - а вот вы, на минуточку не фермер?
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01.08.2022 17:22 Відповісти
А хранить где? Там особые условия должны быть. А новый урожай куда высыпать, вот круг и замкнулся.
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01.08.2022 10:29 Відповісти
ви ще новий врожай зберіть, а потім збережить, щоб його не спалили прямо з елеватором.
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01.08.2022 10:54 Відповісти
То може самим палити у полі? І наступного року не садити. Ось вам всім.
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01.08.2022 11:05 Відповісти
А уяви що до цього іде , бо якщо продавати пшеницю сьогодні по 2 тис грн за тонну , то на дизпаливо щоб нову посіяти грошей не вистачить ( це тільки про пальне мова , про решту взагалі помовчу ).
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01.08.2022 17:07 Відповісти
Ні, ще стоїть біля причалу в Одесі. Дивиться тут: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:467899/zoom:14
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01.08.2022 09:31 Відповісти
Судно RAZONI вже вийшло з Одеського порту. Попереду йде буксир БУЛАТ, який прокладає курс на Босфор. Дивиться тут: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:467899/zoom:10 https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:467899/zoom:10

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01.08.2022 14:47 Відповісти
при чому в першу чергу не діти, дорослі, які могли би замість вбивати одне одного, зайнятися землеробством, Африка це все ж таки не Антарктида. Але так, уря, принаймні їм вистачить сили вистояти довжезну чергу щоб записатися до чвк вагнер.
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01.08.2022 10:53 Відповісти
До зими ціни на продукти в Україні стрімко зростуть ......
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01.08.2022 09:35 Відповісти
Радій якщо вони тією зимою взагалі будуть
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01.08.2022 17:08 Відповісти
Чому не створити підприємства з виготовлення муки та макаронні фабрики та поставляти готову продукцію...Скільки би робочих місць було та податків в казну.
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01.08.2022 09:38 Відповісти
Наивность.) Никто не экспортирует муку в аналогичных объемах на такие растояния, это дорого. США тоже экспортирует зерно...
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01.08.2022 10:23 Відповісти
У Польщі в пунктах гумдопомоги роздають кус-кус, виготовлений німцями для арабських країн. І напівфабрикат для пудінґу, виготовлений для них же на Мальті. Ні на що подібне українські агробарони за 30 років незалежності не спромоглися. Втім, як і інші "сировинні барони".
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01.08.2022 10:27 Відповісти
макаронні вироби мають солідний термін зберігання.
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01.08.2022 10:50 Відповісти
Тому що українське зерно на виготовлення макаронної продукції не годиться (( зроблені з українського борошна макарони є пародією на цю продукцію , для цього потрібна пшениця з підвищеним вмістом клейковини , а наша з натягом на 3 клас іде а то і 4 , або неіснуючий у світі 5 ((
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01.08.2022 17:11 Відповісти
Та ладно, прямо таки не годиться.
Потом из муки, сделанной из нашего зерна, спагетти нам и импортируют итальянцы.
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01.08.2022 17:19 Відповісти
Після знущань та вбивства наших ЗАХИСНИКІВ світ повинен землю їсти а не наше зерно
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01.08.2022 09:43 Відповісти
Бачимо, що ти контужений, але ж чому ти це так випинаєш?
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01.08.2022 10:44 Відповісти
Цікаво, а скільки там державного зерна, не приватних осіб чи фермерських господарств, а саме державного? Того року миші з'їли більше. Аби це зерно нам боком не вилізло здачею півдня України.
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01.08.2022 09:43 Відповісти
Эрдоган притворяется что ничего не понимает. Все это он делает назло Западу.
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01.08.2022 09:54 Відповісти
а Президент і ко на зло кому робить? Меньше всього обходить Ердоган він нам не присягав, він своєму народові приягав на нього і працює.
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01.08.2022 10:48 Відповісти
Ердоган - красава! Найдорожча у світі яхта Абрамовича "Eclipse", на майно якого накладені санкції ЄС, знаходиться зараз у Турції. Дивиться тут: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/shipid:371584/zoom:14
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01.08.2022 14:38 Відповісти
С…ки здають Одесу
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01.08.2022 10:06 Відповісти
Да уж, большое событие, такое большое что затмило собой мнимое контрнаступление.
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01.08.2022 10:08 Відповісти
Невідомо чому в даному питанні ми оминаємо тему а що росія отримала взамін? а вона отримала, зокрема, зняття заборони на імпорт в росію комплектуючих до літаків і багато іншого, то хто виграв, а хто програв?
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01.08.2022 10:17 Відповісти
дЄрьмОПа?
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01.08.2022 10:22 Відповісти
а відповідальність за смерть полонених з рашки фактично зняли, умови не розірвали, все як йшло їм по маслу так і йде, а те що оон і зеленський стурбованністю та засудженням рішучим обділалися так це нікого не гребе.
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01.08.2022 10:47 Відповісти
Для тих, хто по будь якому приводу любить розганяти зраду: ця угода перш за все потрібна нам, а не параші бо це наш бюджет та продовольча безпека перш за все нашої країни.
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01.08.2022 19:23 Відповісти
це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої ...
під прапором Сьєрра-Леоне ....
"Це був складний шлях тривалістю 3 місяці.
процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України VZ Джерело:
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01.08.2022 10:18 Відповісти
зелені профани віддають козирі і наражають на захоплення даного регіону
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01.08.2022 10:39 Відповісти
Зараз не початок війни. З моря захопити Одесу неможливо.
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01.08.2022 10:49 Відповісти
тобто Азовців вбили та ще й так старшно, а наш Президент, який так классно супив брові "якщо щось танеться з полоненими ніяких домовленностей з росією", поводиться як безхребетна оон, чим дає знак не тільки русскім. Плювати на полонених, срати на загиблих, чхати на страждання, військові, жінки, діти какая_разнціа.
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01.08.2022 10:45 Відповісти
Так, трагедія с Азовом не додає настрою, але... Це кацапам плювати на весь світ, а Україна не така. Та й кілька мільярдів доларів нам допоможуть у війні.
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01.08.2022 11:00 Відповісти
Зернотрейдери вивозять власне зерно, які вам мільярди?
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01.08.2022 12:01 Відповісти
Ти чим у житті займався окрім того що коменти строчив ? Повір що торгівля зерном не твоє , не роби вигляд розумного там де не петраєш нічого ; так , зерно вивозять трейдери а саме їхня активність формує попит на зерно в середині держави . Що тобі не так ? Не влаштовують тебе зернотрейдери - бери ти зерно скуповуй і торгуй ним далі !
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01.08.2022 17:18 Відповісти
Агрофірми одержать міліони за зерно, а держава одержить тісячи гривен податків.
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01.08.2022 20:06 Відповісти
Rozenko Pavlo

@RozenkoPavlo

· 17 ч

Страта "Азовців". Немає жодних даних, що ООН чи Міжнародний комітет Червоного Хреста" брав на себе «гарантії безпеки» щодо азовців чи якісь зобов'язання. Немає ні підписаних документів про гарантії, ні заяв представників ООН чи МКЧХ. Відео тут https://youtu.be/WeWWrK0_Vu4
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01.08.2022 11:26 Відповісти
Зеля збрехав як завжди!
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01.08.2022 12:06 Відповісти
До речі, ні одна африканська країна не підтримала санкцій проти РФ. Думай-те!
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01.08.2022 13:34 Відповісти
До речі , по самих болючих для параші питаннях санкції не підтримали навіть США та Євросоюз , думайТЕ коли різну дурню пишете ! Чому африканцям санкції підтримувати , на них параша напала ? Ні ! Україна багато санкцій ввела коли кацапи на Грузію напали ? - 0 ! Отож бо й воно ((
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01.08.2022 17:21 Відповісти
"Увесь цей час процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України Володимиром Зеленським. Ми працювали в координації з Керівником офісу Президента Андрієм Єрмаком та начальником Головного управління розвідки МОУ Кирилом Будановим за підтримки урядової команди Прем'єр-Міністра Дениса Шмигаля."

хорошенько лизнуть власть - "основной инстинкт" чиновника.
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01.08.2022 13:56 Відповісти
Ще не вечір!
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01.08.2022 20:02 Відповісти
Спасибо Хрущеву,что завёз кукурузу с Америки!!!!
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01.08.2022 18:42 Відповісти
Гарна робота, пане Кубраков. В сенсі гарно язиком працює. Головне що не забув подякувати всім тим, від кого залежить його безбідне життя.
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01.08.2022 19:15 Відповісти
 
 