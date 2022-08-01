Перше судно з українським зерном вже покинуло Одесу. ВIДЕО

Перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту

Про це повідомив у фейсбуці міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

Експорт проходитиме в рамках "зернової угоди" між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков раніше повідомив у фейсбуці, що сьогодні вперше з 24 лютого очікується вихід судна з Одеського порту, яке завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані. Воно рухатиметься коридором, безпеку якого підтверджено нашими партнерами-гарантами - ООН та Туреччиною. На його борту 26 тис тонн української кукурудзи.

"Україна є 4-им найбільшим експортером кукурудзи в світі, тому можливість його вивезення через порти - це колосальної ваги успіх для забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Сьогодні Україна разом з партнерами робить черговий крок до запобігання світовому голоду. Розблокування портів дасть щонайменше 1 млрд доларів валютної виручки для економіки та можливість для аграрного сектору спланувати посівну наступного року", - зауважив він.

"Ми вдячні партнерам, які незважаючи на складнощі не зупиняли роботу з підготовки до експорту. Разом з представниками ООН та Туреччини вже напрацьовані внутрішні операційні регламенти. Зі свого боку Україна зробила все, аби відновити роботу портів та всіх задіяних підприємств. Важливо зазначити про неухильну підтримку з боку американських та європейських партнерів на шляху до розблокування українських морських портів", - додає Кубраков.

"Це був складний шлях тривалістю 3 місяці. Увесь цей час процес перемовин та погодження безпекових питань контролювався Президентом України Володимиром Зеленським. Ми працювали в координації з Керівником офісу Президента Андрієм Єрмаком та начальником Головного управління розвідки МОУ Кирилом Будановим за підтримки урядової команди Прем’єр-Міністра Дениса Шмигаля. Я вдячній Збройним Силам України за можливість вести переговори на українських умовах", - зауважив він.

За словами Кубракова, у портах Великої Одеси ще 16 суден вже чекають на свою чергу. Це ті судна, які були заблоковані з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Паралельно отримаємо заявки на прибуття нових суден для завантаження агропродукцією. У найближчі тижні за підтримки наших партнерів ми плануємо вийти на повну потужність перевалки сільськогосподарської продукції", - резюмує український міністр.





"Сьогодні, 1 серпня, з порту Одеса у море вийшов перший суховантаж. Судно "RAZONI" під прапором Сьєрра-Леоне завантажений понад 26 тисячами тон кукурудзи рухається в напрямку порту Стамбула, Туреччина. Цей вихід судна є першим і тестовим для перевірки коридору, зв'язку та інших процедур. По результатам цього виходу будуть прийматись відповідні рішення. Військово-Морські Сили ЗС України разом з побратимами у складі угрупувань докладають усіх зусиль з забезпечення безпеки судноплавства для подолання продовольчої кризи. Ми даємо гідну відсіч агресору та знищуємо ворога в морі, на землі та у повітрі!", - зауважили в ВМС ВСУ.

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Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

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Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Як раніше повідомляв міністр інфраструктури Олександр Кубраков, підписана у Стамбулі угода, за якою здійснюватиметься вивезення зерна та іншого продовольства з портів України, передбачає створення у Стамбулі Спільного координаційного центру за участю представників України, Туреччини, ООН та Росії, який займатиметься загальним наглядом і координацією реалізації домовленостей; реєстрацією суден, що прямують у розблоковані українські порти; затвердженням графіків транзиту та заходу суден у порти.

26 липня всі сторони підтвердили свої зобов'язання за зерновою угодою після ракетного удару Росії по порту в Одесі.